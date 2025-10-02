https://ukraina.ru/20251002/kto-khotel-steret-ukraintsev-ili-strashnaya-pravda-o-tom-kak-ukraina-imperii-krushila--1069510870.html

Кто хотел "стереть украинцев", или Страшная правда о том, как Украина империи крушила

Кто хотел "стереть украинцев", или Страшная правда о том, как Украина империи крушила

Поздравляя ещё не утилизированное население с Днём защитников и защитниц Украины, и.о. президента Украины Владимир Зеленский сказал: "все попытки стереть Украину и украинцев заканчивались тем, что вражеские империи рассыпались". На наркоманский бред можно было бы внимания не обращать, но этот тезис парадоксальным образом популярен и в России

В России об этом говорят обычно в издевательском ключе – в какую империю Украину не сунь, она разваливается. Удивительным образом сторонники этой концепции вполне могут также требовать восстановления границ на январь 1991 года – уж не знаю, как это совмещается. Неужели они хотят распада России?Между тем правдивого в этой мысли не больше, чем во всей остальной украинской мифологии.Прежде всего – никто и никогда не пытался "стереть" Украину и украинцев. Эти попытки подстроиться под еврейский нарратив выглядят жалко. Украина всегда рассматривалась как территория и население, представляющие собой какой-никакой, а ресурс. Ну а ресурс надо беречь, а не "стирать", что бы ни имелось в виду (это Зеленский его не бережёт, но тут синдром временщика: хочу – пью, хочу – бью, а после нас – хоть потоп).Даже Гитлер, видевший в юге Украины Lebensraum im Osten, не предполагал поголовного уничтожения украинцев, просто потому, что арийским Übermensch’ам нужны были пусть расово неполноценные, но физически и интеллектуально работоспособные рабы. Да и территория бы никуда не делась – недаром на территории УССР в границах 1939 года был создан Рейхскомиссариат "Украина" (при этом немецкие нацисты кинули своих "союзников" – украинских нацистов, отделив от Украины бывшую Восточную Малопольшу под названием "Дистрикт Галиция"). Кстати, и самоуправление там существовало – в виде бургомистров/старост и местной вооружённой полиции.В общем, как часть чего-то большего Украина всех устраивала. А как субъект она существовала слишком мало и недолго. Нынешний период – вообще рекорд существования субъектного украинского государства. Хотя и Гетманщина, и УССР существовали гораздо дольше, но их в качестве субъекта всё же не рассматривали, хотя гетманы имели очень много степеней свободы – вплоть до проведения собственной внешней политики. Такое бывает – государство есть, а субъекта нет. Собственно, до Зеленского и нынешняя итерация украинского государства была лишь частично субъектной… Но это мы ушли в философию, вернёмся, однако, к истории.Первой "звёздочкой" на условном "фюзеляже" Украины была Речь Посполитая. Действительно, проблемы у поляков начались с момента создания двуединого польско-литовского государства, в рамках которого поляки "отжали" у веротерпимой Литвы богатые украинские земли. "Стирать" ничего там поляки не собирались, просто проводили обычную колониальную политику, приспосабливая территорию к своим нуждам и рассматривая местное население как "быдло" (скот).Отдельным пунктом шло перекрещивание в "правильную" (католическую) веру, что польские "крестоносцы" рассматривали как свой долг – практического смысла в этом было немного. Учитывая, что в то время национального самосознания как такового не было, а этническое происхождение заменялось вероисповеданием, то политику насаждения греко-католичества можно расценить как попытку "стирания" украинцев (которые тогда никакими украинцами себя не считали, а числились "православными" или "русинами"), если бы не фактор Галичины. На Галичине униатство стало народной религией и маркером этнической принадлежности. Если сейчас сказать, что внедрение в XVII веке унии было попыткой уничтожения украинцев, значит, в XXI веке галичане – не украинцы. Такое мнение существует – они ведь от украинцев отличаются всем, даже самоидентификацией, поскольку не считают украинцев – украинцами.Естественным образом проведение той политики встретило сопротивление народных масс, вылившееся в череду казацко-крестьянских восстаний и завершившееся разделом Речи Посполитой. Только проблема в том, что Украина тут выступала как субъект, за обладание которым Польша воевала с другой империей – нарождающейся Россией. И проиграла.Столкновение же этих региональных сверхдержав было неминуемым. Причём не как наступление коммунизма, а на самом деле. Для того, чтобы выиграть в этом противостоянии, Польше надо было измениться, чего она не смогла (кстати, не факт, что, и изменившись, смогла бы).Кстати, по мере развала Речи Посполитой сокращалась и автономия Украины. К концу процесса она была полностью интегрирована в Российскую империю, сохранив только этнографические отличия, которые, правда, заботливо сохранялись в имперской статистике, несмотря на "запрет всего украинского".Кто дальше? Османская империя?Османская империя на территории, которую нынешняя Украина считает своей, значимых владений не имела, кое-чем управляла через подконтрольные правительства – Крымское ханство и "украинского патриота" (потом – русского подданного) гетмана Дорошенко.Крах Османской империи вообще с Украиной был связан опосредованно. Начался он с разгрома турок под Веной "крылатыми гусарами" Яна Собеского в 1683 году и занял ни много ни мало 240 лет.Украина вроде бы Турцию в жертвы своего тлетворного влияния не записывала и даже пытается где-то выглядеть её наследницей, объявляя, например, русскую Одессу турецким Хаджибеем, как будто это даёт Украине какие-то исторические права на неё…Австро-Венгрия?Тут тот же случай, что и с церковной унией – хотя к австрийцам могут быть претензии в том смысле, что Королевство Галиция и Лодомерия было де-факто польской автономией, но "добрый император Франц-Иосиф" по сей день остаётся одним из любимых персонажей галицкого фольклора – ему даже памятники ставят. И вообще – именно Австро-Венгрия была первой страной, которая догадалась создать "украинскую армию" в виде легиона Сичевых Стрельцов (второй была недолго просуществовавшая Российская республика).В конечном итоге Австро-Венгрия проиграла Первую мировую войну и потому развалилась. В войне же Украина субъектом никак не была, с чем согласны даже украинские историки…Вторая Речь Посполитая?Ну, её имперский статус сильно преувеличен, хотя она очень старалась и даже претендовала на заморские колонии. Проблемы с украинскими националистами у неё действительно были, но жёсткими мерами угроза с их стороны была уменьшена до разумного уровня. Заодно прихлопнули легальную украинскую политику в Галичине (от чего не выиграли ни украинцы, ни поляки).Причиной гибели межвоенной Польши была её авантюрная внешняя политика и ставка на западных союзников – сейчас Украина идёт тем же самым путём в том же самом направлении.Российская империя?УНР провозгласила независимость в 1918 году по итогам Октябрьской революции – Российской империи к тому моменту уже почти год как не было, причём в её крахе украинское национальное движение сыграло роль примерно никакую – в то время его фантазии дальше снятия ограничений на украинские школы, театр и литературу не шли.Итогом же "вызвольных змагань" ("освободительные соревнования" – принятое на Украине обозначение событий 1917–1921 годов) стало восстановление империи уже в форме СССР. Правда, вариантов сохранения УНР, зажатой между Польшей, РСФСР и Белой армией, не просматривалось. А вот УССР сохранилась и оставалась единственной актуальной формой украинской государственности с 1921 (подписание Рижского мира) до 1991 года. Правительство УНР "в экзиле" (в изгнании) никто всерьёз не воспринимал.СССР?Владимир Александрович не настолько юн, чтобы не помнить поговорку 1991 года – Украина выйдет из СССР последней, когда все остальные уже выйдут. Тут, скорее, была насмешка над традиционным украинским консерватизмом, но и признание того, что в составе СССР Украина была одним из выгодоприобретателей. Правда, в 1991 году речь шла не о выгоде.По поговорке не случилось, хотя первой Украина тоже не была – только седьмой, после Прибалтики и Закавказья (Молдавия отстала от неё всего на несколько дней).То, что СССР фактически был ликвидирован на саммите лидеров России, Украины и Белоруссии, было следствием того, что именно эти три республики составляли ядро СССР. Существовала неофициальная, но неукоснительная практика, по которой в сколько-нибудь крупных национальных комитетах партии обязательно был секретарь (обычно – второй) из России, Украины или Белоруссии. Но в Беловежской пуще ведущей силой был российский лидер, ведший борьбу против союзного центра в лице президента Горбачёва…Подводя итоги – не только Украину никто никогда не хотел под корень извести, но и сама Украина, соответственно, никого не разваливала. Т.е. Зеленский в очередной раз сморозил глупость.Это, правда, не означает, что ЕС переживёт вхождение в его состав Украины. Но дело не в Украине, а в уже накопившейся критической массе противоречий внутри этого объединения.О нынешнем положении Европейского Союза можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Европа перед выбором"

