"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии - 01.10.2025
"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
Новый виток политических репрессий против лидеров оппозиции, зачистка Гагаузской автономии и военная угроза для Приднестровья – вот тревожные последствия прошедших в Молдавии выборов, которые ожидают республику в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-01T06:00
2025-10-01T06:00
"В наиболее сложном положении находится именно Гагаузская автономия", – заявил Скориков. Он напомнил, как "законно избранного башкана Евгению Гуцул отправили за решетку", и подчеркнул: "Точнее, она уже началась", – имея в виду зачистку Гагаузии.Эксперт также указал на прямую военную угрозу для Тирасполя. "Приднестровье находится под угрозой военного вторжения как со стороны Молдавии, так и со стороны ВСУ", – сказал он. При этом лидеров молдавской оппозиции, по словам политолога, ждет "новый виток репрессий: заведение сфабрикованных уголовных дел и выдворение из страны"."Ситуация крайне тревожная", – отметил Скориков, указав, что риски для пророссийских регионов и политических сил носят комплексный и непосредственный характер.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Новости
"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии

Судебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул
"В наиболее сложном положении находится именно Гагаузская автономия", – заявил Скориков. Он напомнил, как "законно избранного башкана Евгению Гуцул отправили за решетку", и подчеркнул: "Точнее, она уже началась", – имея в виду зачистку Гагаузии.
Эксперт также указал на прямую военную угрозу для Тирасполя. "Приднестровье находится под угрозой военного вторжения как со стороны Молдавии, так и со стороны ВСУ", – сказал он. При этом лидеров молдавской оппозиции, по словам политолога, ждет "новый виток репрессий: заведение сфабрикованных уголовных дел и выдворение из страны".
"Ситуация крайне тревожная", – отметил Скориков, указав, что риски для пророссийских регионов и политических сил носят комплексный и непосредственный характер.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.
О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 22:02
Молдавия: будни холодного сезонаВ воскресенье в Молдавии состоялись выборы, на которых правящая партия "Действия и солидарность" президента Майи Санду с треском проиграла.
