https://ukraina.ru/20251001/zachistka-gagauzii-uzhe-nachalas-ivan-skorikov-o-pervom-udare-rezhima-sandu-po-avtonomii-1069393478.html
"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии - 01.10.2025 Украина.ру
"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
Новый виток политических репрессий против лидеров оппозиции, зачистка Гагаузской автономии и военная угроза для Приднестровья – вот тревожные последствия прошедших в Молдавии выборов, которые ожидают республику в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-01T06:00
2025-10-01T06:00
2025-10-01T06:00
новости
молдавия
гагаузия
приднестровье
иван скориков
евгения гуцул
украина.ру
вторжение
нато
репрессии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062119280_0:282:3138:2047_1920x0_80_0_0_742297b04f3f62a3b0ad5a3773da630f.jpg
"В наиболее сложном положении находится именно Гагаузская автономия", – заявил Скориков. Он напомнил, как "законно избранного башкана Евгению Гуцул отправили за решетку", и подчеркнул: "Точнее, она уже началась", – имея в виду зачистку Гагаузии.Эксперт также указал на прямую военную угрозу для Тирасполя. "Приднестровье находится под угрозой военного вторжения как со стороны Молдавии, так и со стороны ВСУ", – сказал он. При этом лидеров молдавской оппозиции, по словам политолога, ждет "новый виток репрессий: заведение сфабрикованных уголовных дел и выдворение из страны"."Ситуация крайне тревожная", – отметил Скориков, указав, что риски для пророссийских регионов и политических сил носят комплексный и непосредственный характер.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
https://ukraina.ru/20250929/moldaviya-budni-kholodnogo-sezona-1069367223.html
молдавия
гагаузия
приднестровье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062119280_409:0:3138:2047_1920x0_80_0_0_f2012b563d86126caace801781faae16.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, гагаузия, приднестровье, иван скориков, евгения гуцул, украина.ру, вторжение, нато, репрессии, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики, главное
Новости, Молдавия, Гагаузия, Приднестровье, Иван Скориков, Евгения Гуцул, Украина.ру, вторжение, НАТО, репрессии, Главные новости, эксперты, Аналитика, аналитики, главное
"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
Новый виток политических репрессий против лидеров оппозиции, зачистка Гагаузской автономии и военная угроза для Приднестровья – вот тревожные последствия прошедших в Молдавии выборов, которые ожидают республику в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков