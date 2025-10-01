https://ukraina.ru/20251001/zachistka-gagauzii-uzhe-nachalas-ivan-skorikov-o-pervom-udare-rezhima-sandu-po-avtonomii-1069393478.html

"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии

Новый виток политических репрессий против лидеров оппозиции, зачистка Гагаузской автономии и военная угроза для Приднестровья – вот тревожные последствия прошедших в Молдавии выборов, которые ожидают республику в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-10-01T06:00

новости

молдавия

гагаузия

приднестровье

иван скориков

евгения гуцул

украина.ру

вторжение

нато

репрессии

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062119280_0:282:3138:2047_1920x0_80_0_0_742297b04f3f62a3b0ad5a3773da630f.jpg

"В наиболее сложном положении находится именно Гагаузская автономия", – заявил Скориков. Он напомнил, как "законно избранного башкана Евгению Гуцул отправили за решетку", и подчеркнул: "Точнее, она уже началась", – имея в виду зачистку Гагаузии.Эксперт также указал на прямую военную угрозу для Тирасполя. "Приднестровье находится под угрозой военного вторжения как со стороны Молдавии, так и со стороны ВСУ", – сказал он. При этом лидеров молдавской оппозиции, по словам политолога, ждет "новый виток репрессий: заведение сфабрикованных уголовных дел и выдворение из страны"."Ситуация крайне тревожная", – отметил Скориков, указав, что риски для пророссийских регионов и политических сил носят комплексный и непосредственный характер.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".

новости, молдавия, гагаузия, приднестровье, иван скориков, евгения гуцул, украина.ру, вторжение, нато, репрессии, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики, главное