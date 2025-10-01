Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие - 01.10.2025 Украина.ру
Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие
Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие
В понедельник, 29 сентября, президент Польши Кароль Навроцкий направил в Сейм законопроект, который вводит уголовную ответственность за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
О том, каковы перспективы данного законопроекта, рассказал обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие

В понедельник, 29 сентября, президент Польши Кароль Навроцкий направил в Сейм законопроект, который вводит уголовную ответственность за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
О том, каковы перспективы данного законопроекта, рассказал обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич.
05:47
Президент Польши одним законопроектом ударил по бандеровцам и политическим оппонентамПрезидент Польши Кароль Навроцкий внёс законопроект, криминализирующий бандеровскую идеологию. Правительство страны, благоволящее украинским националистам, оказалось перед классической "вилкой".
