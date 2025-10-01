https://ukraina.ru/20251001/1025162847.html

Нарком, благодаря которому большевики удержали власть: 155 лет Александру Цюрупе

Александр Дмитриевич Цюрупа – инициатор и вдохновитель продразверстки, нарком продовольствия эпохи военного коммунизма, которого называли "интендантом революции", в позднее советское время ставший персонажем многочисленных анекдотов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102516/29/1025162916_0:93:1502:938_1920x0_80_0_0_f2ac82a3e82b71a01730eecdb9846d39.jpg

Родился Цюрупа 1 октября 1870 года в уездном городе Алешки. Ныне он является спутником Херсона, а до революции два города на противоположных берегах Днепра входили в состав разных административных единиц — Таврической и Херсонской губерний соответственно. В советские годы Алешки были переименованы в Цюрупинск, однако на волне нынешней украинской декоммунизации Цюрупинск превратился в Олешки.Сам Цюрупа утверждал, что его предки по отцовской линии были выходцами из Галиции, а по материнской — из Владимирской губернии. Фамилия Цюрупа – украинская, происходит от слова "цурупалок" – "обрубок", т.е. отрубленный, отбитый или отломанный кусок дерева. Возможно, Цурюпой прозвали человека маленького роста или калеку – человека без ноги или руки.О ранних годах будущего наркома известно немногое. В 1880-е семья Цюрупы уже перебралась в Херсон, где он за земский счет обучался в местном сельскохозяйственном училище.В этот период он познакомился с молодым статистиком Херсонского земства (и будущим членом Украинской центральной рады) Тихоном Осадчим, который вовлёк его в революционное движение. Поначалу Цюрупа состоял в местных народнических кружках. Вскоре он встал во главе одного из них, но организация была быстро раскрыта. Цюрупа провел под арестом почти полгода и был освобожден под особый надзор полиции.После освобождения он начал работу земским статистиком. Это была вотчина народников, так что через некоторое время Цюрупа вновь был арестован за нелегальную политическую деятельность. После второго ареста он понял, что уже примелькался на этом месте, и решил перебраться подальше.В 1896 году он уехал в Уфу, где впоследствии завел неплохие связи.Именно там Цюрупа познакомился с Лениным. Тот, возвращаясь из ссылки в Шушенском, заезжал во все крупные города для личных бесед с местными социал-демократами. На одну из этих встреч в Уфе позвали и народника Цюрупу.Ленин в тот период горел идеей создания "Искры", и Цюрупа стал её агентом, точнее корреспондентом. Упрочению связей с Лениным помог и тот факт, что в ссылке в Уфе оказалась Надежда Крупская, с которой Цюрупа регулярно общался.Вскоре по заданию Ленина его направляют в Харьков. Некоторое время он входил в руководство местного комитета РСДРП. Это был его последний вояж на территорию современной Украины. Из Харькова он перебирается в Тулу, а затем в Тамбов, где наконец оседает.Сестра Цюрупы была замужем за весьма примечательным персонажем, князем Кугушевым.Кугушев одновременно был кадетом, большевиком и видным масоном регионального уровня. Революционно настроенный аристократ владел большими имениями и Цюрупа оказался управляющим одного из них.В 1902 году его арестовали за прежнюю деятельность в Харькове и Туле и отправили в ссылку на три года в Олонецкую губернию. Цюрупа возвращается из ссылки в разгар революции 1905 года и неожиданно становится одним их важнейших людей в партии. Именно через него в РСДРП идут финансовые потоки от ставшего членом Государственного совета князя-революционера Кугушева (позднее, уже в советское время, князь получал от государства персональную пенсию и не подвергался преследованиям).Позднее Цюрупа перебирается в Уфу, где руководит уже всеми княжескими имениями вплоть до революции 1917 года. После захвата власти большевиками Цюрупа занял пост руководителя губернского продовольственного комитета. Хотя он и был хорошо знаком с Лениным, в Уфе в тот период находились более высокоранговые большевики, взявшие власть в свои руки, в частности Борис Эльцин, будущий троцкист.Захватившие власть в Петрограде большевики оказались перед серьезной проблемой. Продовольствие в городе заканчивалось, а платить за него крестьянам по рыночной цене не очень хотелось. Ленин обратился к Цюрупе с просьбой организовать несколько эшелонов с хлебом для столицы. Цюрупа, имевший в Уфе неплохие связи, сумел всеми правдами и неправдами поставки организовать.Ленин остался очень доволен и сразу же начал подумывать о том, чтобы назначить столь ценного товарища наркомом продовольствия. Поначалу Цюрупа был только заместителем Шлихтера, но вскоре того убрали и Цюрупа стал полноправным главой Наркомпрода.Именно бывший управляющий княжескими имениями стал инициатором и вдохновителем продовольственной разверстки (формально её ввели ещё в 1916-1917 годах, но в значительно более мягкой форме). Первоначально предполагалось, что из-за потери ценности денег зерно будут обменивать у крестьян на мануфактуру и т.п. необходимые товары. Но оказалось, что наладить надежный выпуск мануфактуры в условиях стихийной национализации фабрик большевики не способны.Тогда Цюрупа предложил простую идею. Дать ему чрезвычайные полномочия для выкачивания хлеба. Так Наркомпрод превратился в мощную и фактически параллельную РККА структуру. Он имел свою армию (продармия), своих комиссаров, свой аппарат, своих агитаторов и пропагандистов. В составе армии имелись как военизированные продотряды, которые силой забирали хлеб у крестьян и подавляли хлебные бунты, так и уборочно-реквизиционные, которые ещё и сами убирали поля.Формально речь шла только об отъёме "излишков" хлеба, однако фактически на местах нередко забирали весь хлеб, какой находили, обрекая крестьян на смерть от голода. На те символические суммы обесценившихся денег, которые выдавались за изъятый хлеб, было невозможно хоть что-то приобрести.Некоторое время формальным подчиненным Цюрупы был даже Сталин, которого отправляли в Царицын вместо со Шляпниковым для наведения порядка. К слову, отношения между Цюрупой и Сталиным были не очень хорошими. Сталин считал не уместным могущественный наркомпрод с его многотысячной армией как продбойцов, так и чиновников (в Наркомпроде числилось почти 150 тысяч человек).После отмены военного коммунизма и перехода к нэпу Цюрупу по предложению Ленина назначили комиссаром Рабкрина. После Гражданской войны было создано два органа, чтобы "кошмарить" руководство на местах. Рабкрин (рабочее-крестьянская инспекция) была государственным контролем и отдаленно напоминала современную Счётную палату. Центральная комиссия контроля была партийным органом и скорее напоминала ведомственные службы собственной безопасности.Однако вскоре после назначения Цюрупа уехал на лечение в Германию и толком не успел поруководить органом. В 1923 году на его место пришел Куйбышев, а Рабкрин и ЦКК вскоре де-факто слились в один орган партийно-государственного контроля.В том же году Цюрупа становится главой Госплана. В тот период нэп ещё был в самом расцвете, плановой экономики не было, поэтому в первые годы функции Госплана были, по сути, консультативными.В 1925 году Цюрупу назначают наркомом внешней и внутренней торговли с задачей объединить два ранее разделенных наркомата в один. Правда, на этом посту он оставался всего два месяца и уступил его Рыкову.Цюрупа продолжил курировать аграрную политику при Совнаркоме и Совете труда и обороны. Он выступал против форсированной коллективизации, сильно нервничал из-за разногласий со Сталиным и в конце концов умер от остановки сердца 8 мая 1928 года.Учитывая колоссальную роль Цюрупы в победе большевиков в Гражданской войне, его похоронили в кремлёвской стене.В 1939 году вышел фильм "Ленин в 1918 году", в котором Цюрупа, будучи наркомом продовольствия, падает в голодный обморок на приёме у Ленина. Разумеется, в голодные обмороки советские наркомы падать не могли (и ни в одном серьезном историческом исследовании даже советского времени ни про какие голодные обмороки у наркома не упоминалось), и ещё в советские времена в этом киноэпизоде многие чувствовали подвох.Благодаря этой сцене Цюрупа в поздние советские годы стал персонажем множества анекдотов, по-разному обыгрывавших мифический голодный обморок. Так он и вошёл в фольклор как персонаж анекдотов и баек. Хотя его подлинная историческая роль была весьма велика. Не будет преувеличением сказать, что Цюрупа входил в пятерку людей, благодаря которым большевики сумели удержать власть в период Гражданской войны.

