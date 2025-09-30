"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США - 30.09.2025 Украина.ру
"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США - 30.09.2025
"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
Внутреннее противостояние Дональда Трампа с американским истеблишментом является битвой длиною в жизнь, которая не прекратится с окончанием его президентского срока и не может быть решена за счет тактических пауз в международной политике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-09-30T05:18
2025-09-30T05:18
Отвечая на вопрос, не связана ли изменчивая позиция Трампа по Украине с его внутренней борьбой в Конгрессе, Краснов дал масштабную оценку этого конфликта. "Война Трампа против Америки и Америки против Трампа закончится только летально – либо Америка погибнет, либо Трамп помрёт", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что Трамп не начал эту войну с приходом в политику. "Он же не с президентства своего начал эту войну, он грабил свою страну всю сознательную жизнь. И оставив Овальный кабинет продолжит в том же духе. Это битва длиною в жизнь", — пояснил историк. По его словам, эта борьба является фундаментальной и не зависит от текущего поста Трампа, определяя всю его деятельность.Исходя из этого, Краснов пришел к выводу, что "передышка американскому президенту не нужна, не поможет она решить внутренних проблем". Текущие политические баталии — лишь эпизод в этом затяжном противостоянии, подытожил собеседник издания.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.Также на тему последних высказываний Трампа — в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке".
"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США

05:18 30.09.2025
 
Внутреннее противостояние Дональда Трампа с американским истеблишментом является битвой длиною в жизнь, которая не прекратится с окончанием его президентского срока и не может быть решена за счет тактических пауз в международной политике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос, не связана ли изменчивая позиция Трампа по Украине с его внутренней борьбой в Конгрессе, Краснов дал масштабную оценку этого конфликта. "Война Трампа против Америки и Америки против Трампа закончится только летально – либо Америка погибнет, либо Трамп помрёт", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что Трамп не начал эту войну с приходом в политику. "Он же не с президентства своего начал эту войну, он грабил свою страну всю сознательную жизнь. И оставив Овальный кабинет продолжит в том же духе. Это битва длиною в жизнь", — пояснил историк.
По его словам, эта борьба является фундаментальной и не зависит от текущего поста Трампа, определяя всю его деятельность.
Исходя из этого, Краснов пришел к выводу, что "передышка американскому президенту не нужна, не поможет она решить внутренних проблем". Текущие политические баталии — лишь эпизод в этом затяжном противостоянии, подытожил собеседник издания.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.
Также на тему последних высказываний Трампа — в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке".
