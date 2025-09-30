"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Внутреннее противостояние Дональда Трампа с американским истеблишментом является битвой длиною в жизнь, которая не прекратится с окончанием его президентского срока и не может быть решена за счет тактических пауз в международной политике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос, не связана ли изменчивая позиция Трампа по Украине с его внутренней борьбой в Конгрессе, Краснов дал масштабную оценку этого конфликта. "Война Трампа против Америки и Америки против Трампа закончится только летально – либо Америка погибнет, либо Трамп помрёт", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что Трамп не начал эту войну с приходом в политику. "Он же не с президентства своего начал эту войну, он грабил свою страну всю сознательную жизнь. И оставив Овальный кабинет продолжит в том же духе. Это битва длиною в жизнь", — пояснил историк.
По его словам, эта борьба является фундаментальной и не зависит от текущего поста Трампа, определяя всю его деятельность.
Исходя из этого, Краснов пришел к выводу, что "передышка американскому президенту не нужна, не поможет она решить внутренних проблем". Текущие политические баталии — лишь эпизод в этом затяжном противостоянии, подытожил собеседник издания.
