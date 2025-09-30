"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью - 30.09.2025 Украина.ру
"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью - 30.09.2025 Украина.ру
"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
Приднестровье остается наиболее уязвимым направлением для России, где возможная атака может спровоцировать необратимую эскалацию с риском применения ядерного оружия при отсутствии быстрого ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-09-30T05:12
2025-09-30T05:12
Отвечая на вопрос о худшей провокации, эксперт сразу назвал Приднестровье. "Мы об этом три года говорим, и ничего не поменялось. Они могут "решить приднестровский вопрос". Украина с приглашения официального Кишинева могла это еще в 2023 году сделать. Сопротивления Приднестровье не окажет. День-два – не больше. Силы несопоставимы", – заявил Казаков."Военного ответа у нас нет", – констатировал эксперт. "Да, наверняка такие штабные игры проведены, но никакой марш-бросок через Днепр к Приднестровью физически не успеет. Морской десант в Одессу и севернее Одессы нельзя высадить, потому что побережье не подходящее. Десант придется направлять только на Дунай. Речь может идти только о воздушном десанте. А они как раз на это нас провоцируют"."Вся страна будет смотреть, как наших людей уничтожают, а мы ничего сделать не можем. Люди потребуют ядерного удара. И, думаю, что у [президента РФ Владимира] Путина не останется выбора, кроме как нанести удар по каким-то европейским городам", – описал возможные последствия аналитик.Он также предположил, что ранее такая атака сдерживалась договоренностями между Кремлем и Белым домом, которые теперь могли быть утрачены.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации Запада — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.
"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью

05:12 30.09.2025
 
Приднестровье остается наиболее уязвимым направлением для России, где возможная атака может спровоцировать необратимую эскалацию с риском применения ядерного оружия при отсутствии быстрого ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Отвечая на вопрос о худшей провокации, эксперт сразу назвал Приднестровье. "Мы об этом три года говорим, и ничего не поменялось. Они могут "решить приднестровский вопрос". Украина с приглашения официального Кишинева могла это еще в 2023 году сделать. Сопротивления Приднестровье не окажет. День-два – не больше. Силы несопоставимы", – заявил Казаков.
"Военного ответа у нас нет", – констатировал эксперт. "Да, наверняка такие штабные игры проведены, но никакой марш-бросок через Днепр к Приднестровью физически не успеет. Морской десант в Одессу и севернее Одессы нельзя высадить, потому что побережье не подходящее. Десант придется направлять только на Дунай. Речь может идти только о воздушном десанте. А они как раз на это нас провоцируют".
"Вся страна будет смотреть, как наших людей уничтожают, а мы ничего сделать не можем. Люди потребуют ядерного удара. И, думаю, что у [президента РФ Владимира] Путина не останется выбора, кроме как нанести удар по каким-то европейским городам", – описал возможные последствия аналитик.
Он также предположил, что ранее такая атака сдерживалась договоренностями между Кремлем и Белым домом, которые теперь могли быть утрачены.
Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации Запада — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.
25 сентября, 19:30
Олег Матвейчев: Если Украина и Молдавия полезут на Приднестровье, Россия взорвет мосты через Днепр Россия не может накормить Приднестровье, находясь за сотни километров от него. Мы можем только применить силу против войск, которые попробуют с Приднестровьем что-то сделать
