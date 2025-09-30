"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкУчения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Приднестровье остается наиболее уязвимым направлением для России, где возможная атака может спровоцировать необратимую эскалацию с риском применения ядерного оружия при отсутствии быстрого ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Отвечая на вопрос о худшей провокации, эксперт сразу назвал Приднестровье. "Мы об этом три года говорим, и ничего не поменялось. Они могут "решить приднестровский вопрос". Украина с приглашения официального Кишинева могла это еще в 2023 году сделать. Сопротивления Приднестровье не окажет. День-два – не больше. Силы несопоставимы", – заявил Казаков.
"Военного ответа у нас нет", – констатировал эксперт. "Да, наверняка такие штабные игры проведены, но никакой марш-бросок через Днепр к Приднестровью физически не успеет. Морской десант в Одессу и севернее Одессы нельзя высадить, потому что побережье не подходящее. Десант придется направлять только на Дунай. Речь может идти только о воздушном десанте. А они как раз на это нас провоцируют".
"Вся страна будет смотреть, как наших людей уничтожают, а мы ничего сделать не можем. Люди потребуют ядерного удара. И, думаю, что у [президента РФ Владимира] Путина не останется выбора, кроме как нанести удар по каким-то европейским городам", – описал возможные последствия аналитик.
Он также предположил, что ранее такая атака сдерживалась договоренностями между Кремлем и Белым домом, которые теперь могли быть утрачены.
