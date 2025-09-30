https://ukraina.ru/20250930/sindrom-korobochki-i-informatsionnaya-voyna-za-ukrainskoe-nasledstvo-1069401939.html

"Синдром Коробочки" и информационная "война за украинское наследство"

"Синдром Коробочки" и информационная "война за украинское наследство" - 30.09.2025 Украина.ру

"Синдром Коробочки" и информационная "война за украинское наследство"

Чаты в социальных сетях зло, но иногда их чтение наводит на мысли. В данном случае – не самые радостные. В частности, я обнаружил среди "старых" граждан России довольно массовое явление, которое я назвал "синдром Коробочки" – в честь персонажа "Мёртвых душ"

2025-09-30T21:12

2025-09-30T21:12

2025-09-30T21:13

мнения

украина

россия

запад

михаил ломоносов

ленин

интер

информационная война

сво

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103047/47/1030474733_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_6351b2fd3a84d5b0831ac31aeb8fdf57.jpg

Описывается "синдром Коробочки" довольно просто: Украины не существует и никогда не существовало, мовы никогда не было и они сами её не понимают, украинцев никогда не было – их придумал полковник австрийского генштаба Ленин, экономики у них нет и государства у них нет."Нет вообще ничего, – заявил профессор Урлипан, – а кто думает иначе, тот сумасшедший" (Станислав Лем). Урлипан, правда, законченный субъективный идеалист, но тут, собственно, случай использования того же самого мировоззрения – с сугубо утилитарными целями.Казалось бы – ну и что? Нам-то какое дело, что есть граждане, которые считают, что украинцев не существует? Дело есть.Во-первых, носители таких взглядов подпитывают украинскую пропаганду. Потому что нет никакой разницы между заявлениями "русские хотят запретить украинский язык, потому что хотят уничтожить украинскую нацию" и "украинский язык можно спокойно запретить, потому что его всё равно нет, и людей, которые бы им пользовались не существует".Потом мы будем вопрошать, а почему мы проигрываем в пропагандистской войне? Так может потому, в частности, что подыгрываем вражеской пропаганде?Тут, правда, есть обратная сторона – в российском обществе довольно широко представлено также мнение и о том, что возможно России и стоило бы чаще соответствовать мифам о "злых русских" – потому что нашу доброту зачастую воспринимают как слабость. Кстати, против этой установки мне нечего возразить – в некоторых случаях такая логика выглядит разумно.Во-вторых, подобные идеи подпитывают оппозиционные настроения в России.С одной стороны, если там ничего нет, то что нам там нужно? За что воюем-то? Если нам что-то там не нравится, они и само благополучно поздыхают (благо, есть довольно многочисленный прайд экспертов, которые из года в год предрекают, что следующего года Украина уж точно не переживёт).С другой стороны, если мы уж влезли в войну, то почему мы до сих пор не победили? Там ведь нет ничего… И тут начинаются страшные подозрения – то ли наши не так воюют, то ли это вообще договорняк...На элементарный вопрос – с кем мы тогда воюем три с лишним года следует ответ – с европейской экономикой. Ага. Дронами пакеты акций что ли управляют? Или Volkswagen своих рабочих мобилизовал?Между тем, воюет-то против нас именно Украина – Запад так, дровишки подбрасывает, а больше приободряет обе стороны удалыми покриками (да, нас тоже – помните рассказы про "большую сделку"?)Подавляющее большинство достаточно квалифицированной и мотивированной живой силы дает сама Украина. Причём бусифицированный солдат потом на фронте воюет и сдается только в ситуации безвыходного положения. И командуют ими генералы, которые относятся к той же военно-стратегической школе, что и наши (условно "жуковской"). Так что обе стороны в этом смысле абсолютно равны. Мы действительно столкнулись с равным по силе противником, чьё военно-техническое и ресурсное отставание кое-как компенсируется западной помощью.Но признавать это не хочется. Ну как может какая-то нищая окраина быть равной по силе мировой сверхдержаве? А она может.Сталкивая с некой непознанной сущностью (чем-то, чего человек не знает или не хочет знать, потому что эта сущность ему неприятна) русский народный человек, как гоголевская Коробочка, выдаёт – "нет такого помещика". И ладно бы просто нет – он ведь деятельно начинают доказывать Чичикову, который только что от Собакевича, что тут отродясь никаких Собакевичей не было, ссылаясь на надёжные (как ему кажется) источники.Подробные настроения подпитываются двумя комплексами факторов – объективными и субъективными.Объективный фактор – противоречие между воспоминаниями о периоде "дружбы народов" (у кого они есть) и печальной современностью, когда украинцы внезапно оказались врагами.Фактор этот действительно можно назвать объективным – по моим наблюдениям разрыв информационного пространства оформился в 1993-94 годах. До октябрьского переворота за российскими новостями следили даже более внимательно, чем за украинскими, а после… они стали неинтересны. Ну а с началом первой Чеченской войны к этому добавилась изрядная доля испуга – если до этого инициативы сближения в Россией отметались на том основании, что "наши дети будут воевать в Афганистане", то теперь – "наши дети будут воевать в Чечне" (а вот воевать на Украине против таких же украинцев 20 лет спустя оказалось вполне себе нормально…) Ну а в 1996 году на частотах российского первого канала заработал украинский "Интер", который был и ближе, и понятнее, и, нередко, интересней.В России этот процесс проходил ещё более жёстко – именно потому, что внутрироссийские новости были важнее украинских. Так получилось, что период между 1991 и 2022 годами просто выпал из сознания.Сейчас очень забавно наблюдать за людьми, которые пропустили точку бифуркации и теперь "вспоминают", как их ещё при СССР в Харькове или Одессе обзывали "москалями"… Кстати, когда жители Украины вспоминают, что их так же "обзывали" в Курсе или Волгограде "хохлами" ничего не путают – тогда это был вполне корректный заместитель слова "украинец" и нередко использовался для самоидентификации.Субъективный фактор – перехлёсты нашей собственной пропаганды.Конечно, очень трудно удержаться от разоблачения псевдонаучных концепций украинских "историков". А поворотиться в свою сторону – как бы и не с руки... Хотя на мой взгляд "великорусская" "новая хренология" (будем считать это опечаткой) от академика Фоменко гораздо более опасна, чем анекдот про древних укров, выкопавших Чёрное море (придумали его на Украине, но в ходу он в России).Ну вот, например, по поводу украинского языка. Исписаны километры бумаги, в которых эмоционально описывается, что украинский язык был искусственно создан с активным привлечением иностранных слов, специально так, чтобы он был как можно дальше от русского. Причём написана, в общем-то, чистая правда.Однако если прикрутить эмоции, то следует вспомнить, что все без исключения современные национальные литературные языки были созданы в XVIII-XX веках искусственно. Потому что естественным путём языки не создаются – это продукт городской интеллигенции.Точно так же эмоционально можно рассказать ведь и об искусственном создании русского языка (который старше примерно на 100-150 лет). А создавали его не просто искусственно, а государственными усилиями – достаточно вспомнить о роли Академии наук во главе с Разумовским и Дашковой.Он тоже создавался с множеством заимствований – учитывая, что среди академиков XVIII века было немало немцев, "дворянским" языком в XVII-XIX веках был французский, а настолько книжкой Ломоносова была киевская "грамматика" Мелетия Смотрицкого (церковнославянская конечно – это был официальный письменный язык).Кстати, пушкинский период "надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар, и там гуляет на просторе, пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед" ещё полвека назад требовал комментария, если не перевода, минимум в трёх пунктах (боливар, брегет и прозвонит).И ещё в то время появился шуточный перевод этой или подобной фразы в виде "хорошилище грядёт из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах" (фразу приписывают и ревнителю старины адмиралу Шишкову, и его противникам из "Арзамаса" – литературной группы, в которую входил Пушкин, и гораздо более позднему Белинскому).Или ещё более яркий момент – когда выбиралась основа русского произношения, астраханец Василий Тредиаковский предлагал взять за основу южнорусские говоры с их фрикативным "г", мягкой "ы" и другими до слёз знакомыми особенностями. Но у Михаила Ломоносова была палка, Тредиаковский был бит (отношения в тогдашней академической среде были незамысловатые) и признал свою неправоту – в основу был положен московский выговор. Вывод? Ломоносов сознательно и умышленно делал русский язык как можно менее похожим на малороссийские говоры, об особенностях которых он был прекрасно осведомлён (в Могилянке учился…)!Вполне нормальное "разоблачение" в духе некоторых книг и статей о происхождении украинского языка… Кстати, мотивации Ломоносова я не знаю. Хотя из того, что он выбрал за основу не архангельский говор можно предположить, что он действительно хотел, чтобы язык не ориентировался на укра́ины – не важно, южные или северные.По остальным пунктам "Украины которой нет" мне тоже есть что сказать, но для обозначения проблемы, по-моему, достаточно. Тем более, что в нынешней ситуации надо не искать виновников в прошлом (тем более, что с австрийского генштаба и большевиков взятки гладки), а думать, что делать в будущем.Ещё об особенностях информационного противостояния сейчас можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Проблема деинтеллектуализации информационного пространства"

https://ukraina.ru/20240605/1055473331.html

https://ukraina.ru/20230916/1049460186.html

https://ukraina.ru/20231003/1049783429.html

https://ukraina.ru/20190824/1024725650.html

https://ukraina.ru/20231119/1032696564.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, запад, михаил ломоносов, ленин, интер, информационная война, сво, история, украинский язык, русский язык, культура