Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО
Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО
Российские дроны-камикадзе "Черника" с вынесенным ретранслятором успешно обходят РЭБ и несут нагрузку, достаточную для уничтожения любой бронетехники НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-09-30T04:48
2025-09-30T04:48
Отвечая на вопрос о функционале дронов-камикадзе "Черника", эксперт подробно описал их характеристики. "Есть две модификации: "Черника-1" и "Черника-2". Они отличаются дальностью полета (до 80 и до 100 километров) и боевой нагрузкой... У "Черники-2" она составляет 3,5 килограммов взрывчатки, что гарантированно уничтожает любую бронетехнику натовского образца", – заявил Насонов.Он также объяснил, как эти дроны влияют на ситуацию на поле боя. "При этом они же меняют тактику применения. Если техника обездвижена из-за подбитой гусеницы, то ее рано или поздно достигнет другое средство поражения", – отметил аналитик.Важным тактическим преимуществом "Черники" Насонов назвал ее устойчивость к средствам РЭБ и простоту производства. Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.Про другие особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО

04:48 30.09.2025
 
Российские дроны-камикадзе "Черника" с вынесенным ретранслятором успешно обходят РЭБ и несут нагрузку, достаточную для уничтожения любой бронетехники НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о функционале дронов-камикадзе "Черника", эксперт подробно описал их характеристики. "Есть две модификации: "Черника-1" и "Черника-2". Они отличаются дальностью полета (до 80 и до 100 километров) и боевой нагрузкой... У "Черники-2" она составляет 3,5 килограммов взрывчатки, что гарантированно уничтожает любую бронетехнику натовского образца", – заявил Насонов.
Он также объяснил, как эти дроны влияют на ситуацию на поле боя. "При этом они же меняют тактику применения. Если техника обездвижена из-за подбитой гусеницы, то ее рано или поздно достигнет другое средство поражения", – отметил аналитик.
Важным тактическим преимуществом "Черники" Насонов назвал ее устойчивость к средствам РЭБ и простоту производства.

"Что еще важно? У "Черники-2" вынесенный ретранслятор. Это позволяет спокойно обходить РЭБ. Работают они тоже на ГЛОНАСС. А если их применяют для разведки, то аккумулятор удваивается. Время в полете тоже удваивается", – подытожил собеседник Украина.ру.

Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
Про другие особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".
25 сентября, 04:35
Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛАРасчеты беспилотников сегодня стали стандартным элементом на поле боя, сравнимым с пулеметной точкой или снайперской парой, а их численность только растет. Универсального средства для поражения пунктов управления БПЛА не существует, и войска используют все доступные боеприпасы, от авиабомб до минометов
