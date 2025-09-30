https://ukraina.ru/20250930/roman-nasonov-dron-chernika-2-garantirovanno-unichtozhaet-lyubuyu-bronetekhniku-nato-1069334345.html

Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО

Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО - 30.09.2025 Украина.ру

Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО

Российские дроны-камикадзе "Черника" с вынесенным ретранслятором успешно обходят РЭБ и несут нагрузку, достаточную для уничтожения любой бронетехники НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-09-30T04:48

2025-09-30T04:48

2025-09-30T04:48

новости

россия

украина.ру

нато

бпла

рэб

главные новости

дроны

беспилотники

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064468240_0:21:610:364_1920x0_80_0_0_2487923da1f694eb094a3a0f5cbe0215.jpg

Отвечая на вопрос о функционале дронов-камикадзе "Черника", эксперт подробно описал их характеристики. "Есть две модификации: "Черника-1" и "Черника-2". Они отличаются дальностью полета (до 80 и до 100 километров) и боевой нагрузкой... У "Черники-2" она составляет 3,5 килограммов взрывчатки, что гарантированно уничтожает любую бронетехнику натовского образца", – заявил Насонов.Он также объяснил, как эти дроны влияют на ситуацию на поле боя. "При этом они же меняют тактику применения. Если техника обездвижена из-за подбитой гусеницы, то ее рано или поздно достигнет другое средство поражения", – отметил аналитик.Важным тактическим преимуществом "Черники" Насонов назвал ее устойчивость к средствам РЭБ и простоту производства. Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.Про другие особенности применения беспилотников в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться".

https://ukraina.ru/20250925/net-universalnogo-oruzhiya-ekspert-o-tom-chem-voyuyut-s-punktami-upravleniya-bpla-1069092294.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, нато, бпла, рэб, главные новости, дроны, беспилотники, сво, спецоперация, дзен новости сво, новости россии, техника, военная техника