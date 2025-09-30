https://ukraina.ru/20250930/operator-bpla-za-den-szhg-shest-edinits-tekhniki-vsu-v-dnr-1069376865.html

Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР

Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР - 30.09.2025 Украина.ру

Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР

Расчёт ударных дронов ВС РФ за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал оператор ударных БПЛА подразделения ЮВО, выполняющего задачи в интересах группировки "Центр", с позывным "Интерн". Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости

"Товарищ мой шесть машин [ВСУ] спалил за сегодняшний день... В районе Старорайского, населённого пункта. Вот буквально сегодня шесть единиц техники спалил", — рассказал "Интерн".Российский военнослужащий подчеркнул, что аппаратура дронов позволяет с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта."Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлёте это всё прекрасно видно", – сказал боец.Посёлок Старорайское входит в городской округ Краматорск ДНР. Договор между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией от 30.09.2022 года определяет территорию ДНР, включая посёлок Старорайское, как новый субъект в составе РФ. Киевский режим пытается это оспаривать вооружённым путём.Подробнее о ситуации на фронтах в Сводке за 29 сентября от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

