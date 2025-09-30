Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/operator-bpla-za-den-szhg-shest-edinits-tekhniki-vsu-v-dnr-1069376865.html
Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР
Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР - 30.09.2025 Украина.ру
Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР
Расчёт ударных дронов ВС РФ за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал оператор ударных БПЛА подразделения ЮВО, выполняющего задачи в интересах группировки "Центр", с позывным "Интерн". Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости
2025-09-30T02:41
2025-09-30T02:41
новости
украина.ру
донецкая народная республика
россия
вс рф
бпла
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775328_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4579e5577b449fa32f1f19042f41e2f.jpg
"Товарищ мой шесть машин [ВСУ] спалил за сегодняшний день... В районе Старорайского, населённого пункта. Вот буквально сегодня шесть единиц техники спалил", — рассказал "Интерн".Российский военнослужащий подчеркнул, что аппаратура дронов позволяет с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта."Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлёте это всё прекрасно видно", – сказал боец.Посёлок Старорайское входит в городской округ Краматорск ДНР. Договор между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией от 30.09.2022 года определяет территорию ДНР, включая посёлок Старорайское, как новый субъект в составе РФ. Киевский режим пытается это оспаривать вооружённым путём.Подробнее о ситуации на фронтах в Сводке за 29 сентября от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775328_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e51cdcc7700c7c2c3e7f5f1ef0e74460.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, донецкая народная республика, россия, вс рф, бпла, вооруженные силы украины
Новости, Украина.ру, Донецкая Народная Республика, Россия, ВС РФ, БПЛА, Вооруженные силы Украины

Оператор БПЛА за день сжёг шесть единиц техники ВСУ в ДНР

02:41 30.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Расчёт ударных дронов ВС РФ за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал оператор ударных БПЛА подразделения ЮВО, выполняющего задачи в интересах группировки "Центр", с позывным "Интерн". Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости
"Товарищ мой шесть машин [ВСУ] спалил за сегодняшний день... В районе Старорайского, населённого пункта. Вот буквально сегодня шесть единиц техники спалил", — рассказал "Интерн".
Российский военнослужащий подчеркнул, что аппаратура дронов позволяет с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта.
"Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлёте это всё прекрасно видно", – сказал боец.
Посёлок Старорайское входит в городской округ Краматорск ДНР. Договор между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией от 30.09.2022 года определяет территорию ДНР, включая посёлок Старорайское, как новый субъект в составе РФ. Киевский режим пытается это оспаривать вооружённым путём.
Подробнее о ситуации на фронтах в Сводке за 29 сентября от канала "Дневник Десантника".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руДонецкая Народная РеспубликаРоссияВС РФБПЛАВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
05:06Имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно: полковник Насонов о дроне "ВТ-40"
05:00"Слова утреннего и вечернего Трампа противоположны": эксперт о заявлениях Зеленского по ударам по России
04:54Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа
04:48Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО
04:42"Плохой ход для нас": Александр Казаков о рисках блокады Калининграда
04:36"Трусы, сухпаек и ружье — натовские": историк Краснов о том, на чьи деньги воюет Киев
04:30"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг
04:24"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
04:24"Самый напичканный искусственным интеллектом" – эксперт о характеристиках дрона С-70 "Охотник"
04:18"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине
04:12"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН
04:06Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30
04:00"Критика контрреволюционера — тоже критика": Дмитрий Краснов о "бумажном тигре" и выпадах Трампа
03:55Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоград
03:35Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
03:24Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Лента новостейМолния