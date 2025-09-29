Татьяна Стоянович: Фальсификация результатов выборов в Молдавии чревата бунтом
14:34 29.09.2025 (обновлено: 14:45 29.09.2025)
В понедельник, 29 сентября, ЦИК Молдавии заявил, что правящая партия Майи Санду набрала на парламентских выборах 50,16% голосов избирателей. В ответ представители оппозиции заявили о масштабных фальсификациях .
О том, чем грозит Молдавии подобный результат выборов рассказала обозреватель издания Украина.ру по странам Восточной Европы Татьяна Стоянович.
13:49В войне против России все средства хороши. В Молдавии на выборах зафиксированы массовые фальсификацииВ Молдавии прошли важные парламентские выборы. Победила партия Майи Санду, набрав более половины голосов избирателей. После подсчёта более 99,5% бюллетеней партия "Действие и солидарность" (PAS) набрала 50,03% голосов в парламент, состоящий из 101 депутата. У пророссийского "Патриотического блока" — 24,26%.
