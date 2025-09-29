Татьяна Стоянович: Фальсификация результатов выборов в Молдавии чревата бунтом

В войне против России все средства хороши. В Молдавии на выборах зафиксированы массовые фальсификации В Молдавии прошли важные парламентские выборы. Победила партия Майи Санду, набрав более половины голосов избирателей. После подсчёта более 99,5% бюллетеней партия "Действие и солидарность" (PAS) набрала 50,03% голосов в парламент, состоящий из 101 депутата. У пророссийского "Патриотического блока" — 24,26%.