Одиннадцать лет войны и три года в составе России: как живёт самый сложный регион страны — Муратов - 29.09.2025
Одиннадцать лет войны и три года в составе России: как живёт самый сложный регион страны — Муратов
2025-09-29T20:12
2025-09-29T20:14
Руководитель Донецкого регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко об изменениях, которые произошли в ДНР за три года в составе России, объяснил, почему в Донецке возникли такие серьёзные проблемы с водой и как их собираются решать местные власти, а также рассказал, как воспитывали нацистов на Украине и сообщил, когда в ДНР начнётся массовое строительство. 00:39 – Достижения ДНР за три года в составе России; 04:07 – Проблема с водой в Республике; 08:56 – Когда начнётся массовое строительство в ДНР? 10:33 – Новая политическая элита; 11:41 – Экскурсия по кабинету Алексея Муратова; 13:32 – Преступления коллективного Запада; *В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской и запрещённая в России. #Муратов #ДНР #Донецк #дороги #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Россия #Украина #Москва #Запорожье #Луганск #Херсон #ЮФО #Пушилин #вода #Мариуполь #СеверскийДонец #засуха #Путин #Хуснуллин #КрасныйЛиман #история #ЕдинаяРоссия #партия #деньги #стройка #фронт #Собянин #школа #ЖКХ #ремонт #Путин #Жириновский #Сирия #Асад #Подоляка #НАТО #Торонто #Канада #СССР #США #ЧВК #фашизм #Европа #Донбасс
Одиннадцать лет войны и три года в составе России: как живёт самый сложный регион страны — Муратов

20:12 29.09.2025 (обновлено: 20:14 29.09.2025)
 
Руководитель Донецкого регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко об изменениях, которые произошли в ДНР за три года в составе России, объяснил, почему в Донецке возникли такие серьёзные проблемы с водой и как их собираются решать местные власти, а также рассказал, как воспитывали нацистов на Украине и сообщил, когда в ДНР начнётся массовое строительство.
00:39 – Достижения ДНР за три года в составе России;
04:07 – Проблема с водой в Республике;
08:56 – Когда начнётся массовое строительство в ДНР?
10:33 – Новая политическая элита;
11:41 – Экскурсия по кабинету Алексея Муратова;
13:32 – Преступления коллективного Запада;
*В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской и запрещённая в России.

#Муратов #ДНР #Донецк #дороги #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Россия #Украина #Москва #Запорожье #Луганск #Херсон #ЮФО #Пушилин #вода #Мариуполь #СеверскийДонец #засуха #Путин #Хуснуллин #КрасныйЛиман #история #ЕдинаяРоссия #партия #деньги #стройка #фронт #Собянин #школа #ЖКХ #ремонт #Путин #Жириновский #Сирия #Асад #Подоляка #НАТО #Торонто #Канада #СССР #США #ЧВК #фашизм #Европа #Донбасс

Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
