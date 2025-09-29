Одиннадцать лет войны и три года в составе России: как живёт самый сложный регион страны — Муратов
20:12 29.09.2025 (обновлено: 20:14 29.09.2025)
Руководитель Донецкого регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко об изменениях, которые произошли в ДНР за три года в составе России, объяснил, почему в Донецке возникли такие серьёзные проблемы с водой и как их собираются решать местные власти, а также рассказал, как воспитывали нацистов на Украине и сообщил, когда в ДНР начнётся массовое строительство.
00:39 – Достижения ДНР за три года в составе России;
04:07 – Проблема с водой в Республике;
08:56 – Когда начнётся массовое строительство в ДНР?
10:33 – Новая политическая элита;
11:41 – Экскурсия по кабинету Алексея Муратова;
13:32 – Преступления коллективного Запада;
*В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской и запрещённая в России.
