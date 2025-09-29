https://ukraina.ru/20250929/odinnadtsat-let-voyny-i-tri-goda-v-sostave-rossii-kak-zhivt-samyy-slozhnyy-region-strany--muratov-1069364231.html

Одиннадцать лет войны и три года в составе России: как живёт самый сложный регион страны — Муратов

Одиннадцать лет войны и три года в составе России: как живёт самый сложный регион страны — Муратов - 29.09.2025 Украина.ру

Одиннадцать лет войны и три года в составе России: как живёт самый сложный регион страны — Муратов

Руководитель Донецкого регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика"... Украина.ру, 29.09.2025

2025-09-29T20:12

2025-09-29T20:12

2025-09-29T20:14

россия

донецкая народная республика

украина

александр чаленко

единая россия

украина.ру

"азов"

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069364390_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5838624fe1b207bc64166a9c43af6325.jpg

Руководитель Донецкого регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко об изменениях, которые произошли в ДНР за три года в составе России, объяснил, почему в Донецке возникли такие серьёзные проблемы с водой и как их собираются решать местные власти, а также рассказал, как воспитывали нацистов на Украине и сообщил, когда в ДНР начнётся массовое строительство. 00:39 – Достижения ДНР за три года в составе России; 04:07 – Проблема с водой в Республике; 08:56 – Когда начнётся массовое строительство в ДНР? 10:33 – Новая политическая элита; 11:41 – Экскурсия по кабинету Алексея Муратова; 13:32 – Преступления коллективного Запада; *В материале упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, а также Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской и запрещённая в России. #Муратов #ДНР #Донецк #дороги #СВО #война #ВСУ #ВСРФ #Россия #Украина #Москва #Запорожье #Луганск #Херсон #ЮФО #Пушилин #вода #Мариуполь #СеверскийДонец #засуха #Путин #Хуснуллин #КрасныйЛиман #история #ЕдинаяРоссия #партия #деньги #стройка #фронт #Собянин #школа #ЖКХ #ремонт #Путин #Жириновский #Сирия #Асад #Подоляка #НАТО #Торонто #Канада #СССР #США #ЧВК #фашизм #Европа #Донбасс Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaruНаш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

россия

донецкая народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донецкая народная республика, украина, александр чаленко, единая россия, украина.ру, "азов", видео, видео