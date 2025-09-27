https://ukraina.ru/20250927/ukraina-zapreschaet-netrebko-vakarchuk-pot-dlya-evropy-v-kieve-snyali-dyakuyu-dlya-ssha-sobytiya-kultury-1069247323.html

Украина запрещает Нетребко, Вакарчук поёт для Европы, в Киеве сняли "дякую" для США. События культуры

Украина запрещает Нетребко, Вакарчук поёт для Европы, в Киеве сняли "дякую" для США. События культуры - 27.09.2025 Украина.ру

Украина запрещает Нетребко, Вакарчук поёт для Европы, в Киеве сняли "дякую" для США. События культуры

Культурная неделя была насыщенной: жена Зеленского напала на оперную певицу Анну Нетребко, на Украине сняли кино о нерабах, а поезд проводницы Верки Сердючки могут не пустить в Россию. Одновременно лейтенант ВСУ Вакарчук объявил гастроли в ЕС – для объединения европейцев, а херсонская актриса родом из Ленинграда написала донос на коллег по сцене

2025-09-27T06:49

2025-09-27T06:49

2025-09-27T06:49

культура

эксклюзив

культура

певица

певец

украинская актриса

украина

россия

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

Елена Зеленская vs Анна НетребкоСупруга Владимира Зеленского, которая "нагнула" саму Меланию Трамп, принудив первую леди США к встрече, от которой она отбивалась как могла, теперь решила отобрать лавры оперного критика у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.В начале сентября посол Украины в Великобритании устроил истерику по поводу выступления оперной певицы Анны Нетребко в Ковент-Гардене. Он назвал это предательством Украины со стороны Лондона и всеми силами пытался закрыть рот оперной диве: Залужный пытался достучаться до правительства Британии и руководства Королевского оперного театра, но слушать вояку вместо певицы там почему-то не стали.Теперь предъявы британцам кидает и первая леди Украины: она заявила, что была "неприятно поражена" выступлениями российской певицы Анны Нетребко на сцене Королевской оперы в Лондоне. И тонко намекнула союзникам, что надо брать пример с США."Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но это все равно произошло", – заявила сценаристка "95 квартала", напомнив, что нью-йоркская Метрополитен-опера принципиально отказалась от сотрудничества с Нетребко, несмотря на штрафы.Вообще удивительно, что Елена Зеленская разбирается в опере и ходит в театры: судя по последним новостям от парижских дизайнеров, главным искусством, которое ценит жена просроченного президента, является шопинг на Елисейских полях. Недавно Зеленская набрала там "луков" на миллион долларов: в список оперного эксперта вошли платье Christian Dior за 153 тысячи евро, сумка Hermes Birkin Himalaya стоимостью около полумиллиона евро, колье и браслет Bulgari Serpenti Viper по 175 тысяч евро каждый, а также туфли Eternal Diamond Stilettos за 150 тысяч евро. Не исключено, что криворожская меломанка намеревалась в этих нарядах посетить британскую оперу. Но, в любом случае, украинские политики кто в мундире, кто в "Диоре", не оставляют попытку навязать свой культурный ультиматум союзникам, требуя совместно бороться с РФ не только на ЛБС, но и на культурном фронте.Индифферентность Лондона к требованиям Залужного и Зеленского весьма показательна: Великобритания хоть и пользует этих акторов по полной в своей войне против России, но командовать марионеткам не позволяет. В этой ситуации только и остается, что кланяться в ножки американским благодетелям: как выяснилось, они очень любят, когда украинские нерабы приседают и делают "ку".Дякуем! Украинские нерабы сняли фильм-благодарность АмерикеНа днях в Киеве презентовали фильм благодарности к США – "In Thanks We Trust". Премьера раболепного "шедевра" прошла для блогеров из ОП, нардепов, культурных деятелей и чиновников из МИДа во главе с Андреем Сибигой.Это показательно – даже сами режиссёры этого сервильного кино понимают, что широкого зрителя кинолента не впечатлит, хотя она и рассказывает о музыкальном туре украинских артистов в США. За 102 дня они посетили 69 городов в 24 штатах и ​​округе Колумбия, преодолели 30 тыс. км. и провели 260 выступлений. Музыканты выступали в Конгрессе США, Carnegie Hall, на TEDx и в мировых медиа, при этом кланяясь с каждой сцены американцам за солидарность с Украиной. Как отметил министр иностранных дел, это пример культурной дипломатии и проявление мягкой силы, которая способна достигать сердец за тысячи километров и напоминать миру об Украине там, где "не срабатывают политические лозунги или официальные документы". Он не стесняясь подчеркнул, что фильм является своеобразным "дякую" американцам за военную, политическую, экономическую и гуманитарную помощь, которую США оказывают Украине.Правда, до сих пор не было никаких откликов или восторгов со стороны американской публики. Может, потому, что "поющие пиксели" окучивали в основном украинскую диаспору. Что касается украинского зрителя, то его больше всего интересует вопрос: как молодые, здоровые и пригодные к военной службе певцы и музыканты выехали с Украины, границы которой надежно перекрыты для тех, кто не поёт под дудку Банковой?Вакарчук хочет спеть в ЕС так, чтоб дали денег на войнуЛейтенант ВСУ Святослав Вакарчук (фронтмен "Океана Эльзы") объявил о проведении в европейских городах "вечеров единства". Вакарчук в ноябре отправляется в большой гастрольный тур по ЕС под названием "Неожиданное и долгожданное". Сам музыкант говорит, что хочет объединить всю Европу для поддержки воюющей Украины.Ну, что ж, на Украине вакарчуки уже всех "объединили" – одних назначили уклонистами, других – агентами Кремля, третьих – коллаборантами. Теперь пришла очередь европейцев испытать на себе украинские практики солидаризации. Между прочим, о них рассказала любимая актриса Зеленского Елена Галл-Савальская.Новая роль: артистка-доносчицаВедущая актриса Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Николая Кулиша, которая, кстати, родилась в России, вспомнила и донесла на своих коллег, которые участвовали в концерте посвященного Дню защиты детей в Херсонской области – в тот период, когда регион находился под контролем России. По её словам, россияне пригласили поучаствовать в празднике артистов и музыкантов, которые не уехали из города.Народная артистка Украины, известная своей ролью в сериале "Перевозчица", рассказала, как клеймила своего партнера по сцене, который принял приглашение: "Позвонила: "Ты что, с дуба упал?". А он: "Да я там всего лишь Карлсон". Я не выдержала: "Ты заслуженный артист Украины, ты осознаешь, что делаешь?" А он: "Мои дети тоже хотят поесть клубники - хоть какую-то копейку заработаю". Но это неправда! Нам платили зарплату на протяжении всей оккупации. Не было никакой необходимости брать от них деньги или, упаси боже, российскую пенсию". И при этом нагло лжет: Украина бросила своих граждан без всяких пенсий и зарплат, а после ухода армии РФ жестоко расправилась с теми, кто работал и зарабатывал детям на еду.Сама актриса в 2024 году публично говорила о том, что один из ее родственников – "большая шишка в "Единой России", и она мечтает быть партизанкой, перейти границу и убить его, а также всех россиян "там поубивать".Эта история отражает более широкую тенденцию, когда часть культурной и творческой элиты Украины, формируя публичные нарративы, фактически подбрасывает дровишки в костер гражданского раздора и клеймит позором коллег с иной точкой зрения. Явление типичное для "воюющей страны", когда представители интеллигенции публично ставят вопрос в категориях "предатели – не предатели". Если культурная элита позволяет себе призывы к насилию или к "карающей справедливости", это снижает барьеры для аналогичных выкриков у менее публичных слоёв общества. А СБУ и прочие силовые органы получают повод жестче регулировать "вопрос верности".Правда, многие из таких культурных "регуляторов" с удивлением узнают, что в эту игру можно играть вдвоем. И вот уже обиженный Андрей Данилко (Верка Сердючка) делает вид, что совсем не мечтает о гастролях в России со своими хитами "Все будет хорошо", "Гулянка" или "Елки". Не успела вскользь промелькнуть новость о том, что проводнице Верке могут запретить въезд в РФ, её немедленно бросился комментировать его директор Игорь Турчинский: "нам абсолютно все равно на любые их меры".Но импрессарио явно лукавит. Известно, что Данилко очень болезненно переживал запрет на въезд в ОАЭ в 2024-м – в Эмиратах артист был оштрафован за антироссийские высказывания на концерте в Дубае. А потом переодетому мужику и вовсе указали на дверь, бросив Сердючку зарабатывать на хлеб на Украине. А это тоже непросто – недавно его/её троллили за исполнение русских песен на Крещатике и даже оштрафовали за нарушение языкового законодательства.***И хотя все говорят о том, что культура должна оставаться связующим звеном между народами и государствами, на Украине она давно стала инструментом для разжигания вражды и ненависти. Правда, как показывает случай с Данилко или скандалы вокруг Вакарчука, это оружие может быть обоюдоострым и обернуться против самих "борцов" культурного фронта.

https://ukraina.ru/20250925/pobryakushki-na-million-i-villy-po-vsemu-miru-za-den-vizita-zelenskikh-avstriya-otdala-500-tys-evro--1069175572.html

https://ukraina.ru/20250701/verka-serdyuchka-i-e-strannye-metamorfozy-ty-prognulsya-no-sdelal-eto-bez-uvazheniya-1064507101.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, культура, певица, певец, украинская актриса, украина, россия, сша, владимир зеленский, ес, мид, святослав вакарчук, елена зеленская, анна нетребко, опера, верка сердючка, кино, фильм