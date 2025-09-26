В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября - 26.09.2025 Украина.ру
В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября
В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября - 26.09.2025 Украина.ру
В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября
Движение поездов прервано, отменены четыре маршрута до Белоруссии. Следователи возбудили уголовное дело
2025-09-26T13:00
2025-09-26T13:00
эксклюзив
россия
смоленск
белоруссия
александр артамонов
сергей аксенов
белорусская железная дорога
мчс
ржд
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069221774_0:25:1118:654_1920x0_80_0_0_3b6a3f6ff9c0aa218962c533d0094c5d.jpg
В Смоленской области утром 26 сентября на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги столкнулись грузовой поезд и грузовик. В результате локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись.Пострадали машинист и его помощник, их госпитализировали с травмами средней тяжести."Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда", - сообщили в МЧС России.Для ликвидации последствий аварии на место прибыли пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов в этом районе временно приостановлено. Причиной аварии стал выезд грузовика на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.Белорусская железная дорога сообщила об отмене четырех поездов, курсирующих между станциями Смоленск (Россия) и Заольша (Белоруссия). Согласно опубликованному заявлению, поезда не будут ходить весь день. По просьбе РЖД в район происшествия направили аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской желдороги."Пассажирам, планировавшим осуществить 26 сентября 2025 года проезд поездом приграничного сообщения №6707/6708, которые приобрели проездные документы до станции Заольша от станций, расположенных на участке Витебск-Заольша, будет произведен полный возврат стоимости проездных документов. Для этого гражданам необходимо обратиться в кассы Белорусской железной дороги", - сообщили в БЖД.Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".Водитель грузовика погиб, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Тем временем дефицит бензина возник в некоторых регионах России.В Крыму у заправок выстраиваются длинные очереди. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил с заявлением, в котором объяснил дефицит "снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах" России."Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", - сообщил он.Похожая ситуация и в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов объяснил перебои с "логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатвающих заводов"."Важно подчеркнуть: никакой критической ситуации в регионе нет. Федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом. В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы", - заявил он накануне.Артамонов попросил жителей региона сохранять благоразумие и не ударяться в панику. Образ "бензинового ажиотажа", по его словам, культивируется в том числе и "нашими противниками как один из элементов информационной войны".Фронтовая сводкаШтурмовые подразделения ВДВ группировки завершили освобождение населенного пункта Юнаковка Сумской области. Об этом сообщили авторы телеграм-канала "Северный ветер", связанные с российской группировкой войск "Север""Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Ее освобождение - большой и важный шаг в создании зоны безопасности возле границ России", - пишут авторы канала.В Минобороны РФ пока что не подтвердили эту информацию. По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки "Север" накануне нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки, Храповщины и Юнаковки в Сумской области.
россия
смоленск
белоруссия
эксклюзив, россия, смоленск, белоруссия, александр артамонов, сергей аксенов, белорусская железная дорога, мчс, ржд
Эксклюзив, Россия, Смоленск, Белоруссия, Александр Артамонов, Сергей Аксенов, Белорусская железная дорога, МЧС, РЖД

В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября

13:00 26.09.2025
 
Поезд столкнулся с грузовиком в Смоленской области
Поезд столкнулся с грузовиком в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сергей Зуев
Движение поездов прервано, отменены четыре маршрута до Белоруссии. Следователи возбудили уголовное дело
В Смоленской области утром 26 сентября на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги столкнулись грузовой поезд и грузовик. В результате локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись.
Пострадали машинист и его помощник, их госпитализировали с травмами средней тяжести.
"Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда", - сообщили в МЧС России.
Для ликвидации последствий аварии на место прибыли пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов в этом районе временно приостановлено. Причиной аварии стал выезд грузовика на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Белорусская железная дорога сообщила об отмене четырех поездов, курсирующих между станциями Смоленск (Россия) и Заольша (Белоруссия). Согласно опубликованному заявлению, поезда не будут ходить весь день. По просьбе РЖД в район происшествия направили аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской желдороги.
"Пассажирам, планировавшим осуществить 26 сентября 2025 года проезд поездом приграничного сообщения №6707/6708, которые приобрели проездные документы до станции Заольша от станций, расположенных на участке Витебск-Заольша, будет произведен полный возврат стоимости проездных документов. Для этого гражданам необходимо обратиться в кассы Белорусской железной дороги", - сообщили в БЖД.
Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Водитель грузовика погиб, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Тем временем дефицит бензина возник в некоторых регионах России.
В Крыму у заправок выстраиваются длинные очереди. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил с заявлением, в котором объяснил дефицит "снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах" России.
"Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", - сообщил он.
Похожая ситуация и в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов объяснил перебои с "логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатвающих заводов".
"Важно подчеркнуть: никакой критической ситуации в регионе нет. Федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом. В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы", - заявил он накануне.
Артамонов попросил жителей региона сохранять благоразумие и не ударяться в панику. Образ "бензинового ажиотажа", по его словам, культивируется в том числе и "нашими противниками как один из элементов информационной войны".
Фронтовая сводка
Штурмовые подразделения ВДВ группировки завершили освобождение населенного пункта Юнаковка Сумской области. Об этом сообщили авторы телеграм-канала "Северный ветер", связанные с российской группировкой войск "Север"
"Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Ее освобождение - большой и важный шаг в создании зоны безопасности возле границ России", - пишут авторы канала.
В Минобороны РФ пока что не подтвердили эту информацию. По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки "Север" накануне нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Алексеевки, Андреевки, Храповщины и Юнаковки в Сумской области.
Михаил Филиппов: Как защитить российские города, заводы и НПЗ от украинских дроновРуководитель школы беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов, на которого три раза украинские спецслужбы готовили покушения (его пытались взорвать), предотвращенные ФСБ, рассказал изданию Украина.ру о создании специального дрона-ракеты, который позволит сбивать вражеские БПЛА в российском небе
Эксклюзив Россия Смоленск Белоруссия Александр Артамонов Сергей Аксенов Белорусская железная дорога МЧС РЖД
 
