Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь"

Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь" - 26.09.2025

Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь"

Военный блогер, руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в эфире Украина.ру объяснил, с какой скоростью меняется техника на фронте и в чём заключается... Украина.ру, 26.09.2025

видео

россия

украина

запорожье

вооруженные силы украины

михаил звинчук

украина.ру

Военный блогер, руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в эфире Украина.ру объяснил, с какой скоростью меняется техника на фронте и в чём заключается главная проблема украинского вооружения, а также рассказал о проблемах российской армии. 00:30 – Продвижение России на фронте; 05:54 – Малое небо на СВО и средства поражения в конфликте на Украине; 10:51 – Изменение роли артиллерии на СВО; 12:43 – РСЗО и её трансформация; 14:13 – Проблемы украинского вооружения и удары по тылам ВСУ; 20:25 – Две армии России; #Звинчук #Рыбарь #Лиман #Красноармейск #ГуляйПоле #Запорожье #Купянск #труба #СеребрянскоеЛесничество #Торское #Заречное #Северск #Славянск #Краматорск #ДальнийВосток #ВСУ #война #СВО #дрон #ВСРФ #беспилотник #БПЛА #фронт #ВСРФ #конфликт #ВандалНовгородский #пехота #артиллерия #производство #фабрика #Путин #АЭС #ТЭЦ ТГ-канал Михаила Звинчука: https://t.me/rybar Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

видео, россия, украина, запорожье, вооруженные силы украины, михаил звинчук, украина.ру