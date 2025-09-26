Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь" - 26.09.2025 Украина.ру
Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь"
2025-09-26T17:46
видео
россия
украина
запорожье
вооруженные силы украины
михаил звинчук
украина.ру
Военный блогер, руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в эфире Украина.ру объяснил, с какой скоростью меняется техника на фронте и в чём заключается главная проблема украинского вооружения, а также рассказал о проблемах российской армии. 00:30 – Продвижение России на фронте; 05:54 – Малое небо на СВО и средства поражения в конфликте на Украине; 10:51 – Изменение роли артиллерии на СВО; 12:43 – РСЗО и её трансформация; 14:13 – Проблемы украинского вооружения и удары по тылам ВСУ; 20:25 – Две армии России; #Звинчук #Рыбарь #Лиман #Красноармейск #ГуляйПоле #Запорожье #Купянск #труба #СеребрянскоеЛесничество #Торское #Заречное #Северск #Славянск #Краматорск #ДальнийВосток #ВСУ #война #СВО #дрон #ВСРФ #беспилотник #БПЛА #фронт #ВСРФ #конфликт #ВандалНовгородский #пехота #артиллерия #производство #фабрика #Путин #АЭС #ТЭЦ ТГ-канал Михаила Звинчука: https://t.me/rybar Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
видео, россия, украина, запорожье, вооруженные силы украины, михаил звинчук, украина.ру
Видео, Россия, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Михаил Звинчук, Украина.ру

Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь"

17:46 26.09.2025
 
Военный блогер, руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в эфире Украина.ру объяснил, с какой скоростью меняется техника на фронте и в чём заключается главная проблема украинского вооружения, а также рассказал о проблемах российской армии.
00:30 – Продвижение России на фронте;
05:54 – Малое небо на СВО и средства поражения в конфликте на Украине;
10:51 – Изменение роли артиллерии на СВО;
12:43 – РСЗО и её трансформация;
14:13 – Проблемы украинского вооружения и удары по тылам ВСУ;
20:25 – Две армии России;
#Звинчук #Рыбарь #Лиман #Красноармейск #ГуляйПоле #Запорожье #Купянск #труба #СеребрянскоеЛесничество #Торское #Заречное #Северск #Славянск #Краматорск #ДальнийВосток #ВСУ #война #СВО #дрон #ВСРФ #беспилотник #БПЛА #фронт #ВСРФ #конфликт #ВандалНовгородский #пехота #артиллерия #производство #фабрика #Путин #АЭС #ТЭЦ
ТГ-канал Михаила Звинчука: https://t.me/rybar
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
16:10
Зеленский просит ракеты "Томагавк" у Трампа. Главное на этот час
Больше материалов по теме:
Видео Россия Украина Запорожье Вооруженные силы Украины Михаил Звинчук
 
Лента новостей
18:30Киевский режим всеми силами оттягивает признание неизбежного
18:24Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях
18:21Лукашенко в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским, настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта
18:17За медицинской помощью обратились двое пострадавших при атаке беспилотника на социальный объект в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Гладков
18:05Бывший глава ТЦК Одесской области вышел под залог на свободу
18:00Зеленский попросил у Трампа одну штучку - "Томагавк", Путин принял Лукашенко. Итоги 26 сентября
17:57ВС РФ заблокировали логистику ВСУ в Покровской (Красноармейской) агломерации
17:53"Мы искренне любим": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
17:46Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь"
17:44Мэр Харькова Игорь Терехов натравил ТЦК на конкурента
17:34Андрей Белоусов наградил героев России
17:11ВС РФ освободили еще один населенный пункт в северной части ДНР
16:47ВС РФ зашли в новый населенный пункт на Краснолиманском направлении
16:34"Деньги центральных банков могут исчезнуть": Бельгия объяснила, почему отказывается выдать Украине кредит
16:33Зеленский заявил о венгерских дронах-разведчиках над Украиной
16:22"Плоть не выдержала столь высоких оборотов": Киселёв прокомментировал смерть Тиграна Кеосаяна
16:13После "прилётов": "Черниговводоканал" остался без электроснабжения
16:10Зеленский просит ракеты "Томагавк" у Трампа. Главное на этот час
15:38ВС РФ значительно продвинулись в Купянске
15:33Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив
Лента новостейМолния