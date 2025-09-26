Почему ВС России идут не так быстро, как хочется и какие уроки надо усвоить — основатель ТГ "Рыбарь"
Военный блогер, руководитель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в эфире Украина.ру объяснил, с какой скоростью меняется техника на фронте и в чём заключается главная проблема украинского вооружения, а также рассказал о проблемах российской армии.
00:30 – Продвижение России на фронте;
05:54 – Малое небо на СВО и средства поражения в конфликте на Украине;
10:51 – Изменение роли артиллерии на СВО;
12:43 – РСЗО и её трансформация;
14:13 – Проблемы украинского вооружения и удары по тылам ВСУ;
20:25 – Две армии России;
