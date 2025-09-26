https://ukraina.ru/20250926/nikolay-oslikovskiy-general-kavalerist-ot-kinematografii-1069184624.html

Николай Осликовский: генерал-кавалерист от кинематографии

Николай Осликовский: генерал-кавалерист от кинематографии - 26.09.2025 Украина.ру

Николай Осликовский: генерал-кавалерист от кинематографии

Все мы, если даже не видели такие фильмы, как "Война и мир", "Тихий Дон", "Бег", как минимум знаем об их существовании. Знаем, что сняты они с задействованием специального кавалерийского полка. Но только люди, внимательно читающие титры знают, что консультировал их бывший дворянин, краском из дивизии Котовского и герой Великой Отечественной войны

2025-09-26T08:00

2025-09-26T08:00

2025-09-26T08:00

история

история

история украины

история ссср

москва

одесса

"бег"

война и мир

красная армия

гражданская война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/19/1069181754_0:1:798:450_1920x0_80_0_0_959dd122624246a7a9fa3fbb9425fe35.jpg

Николай Сергеевич Осликовский родился 25 сентября 1900 года в посёлке Летичев, Подольской губернии (в наше время – Хмельницкая область). Его отец, Сергей Осипович, был служащим из обедневшего шляхетского рода. Его мать Елена Васильевна, домохозяйка, симпатизировала русским революционерам и вольнодумцам, и своё мировоззрение передала своим детям.Незадолго до Первой мировой войны в Летичеве квартировался эскадрон 12-го Ахтырского им. Дениса Давыдова полка. Имя прославленного партизана-гусара присвоили в 1912 году в честь 100-летия Бородинского сражения. Коля стал пропадать днями на конюшнях среди гусар. Понятно, что это были не кавалеристы времён Отечественной войны 1812 года в ярких доломанах, ментиках, киверах и с ташками. Но очарование лошадей, их выездка, бесшабашные скачки всё равно очаровали мальчика и сделали его до последних дней его жизни пламенным конником.На Первую мировую войну Коля Осликовский не попал, а вот война Гражданская "засосала" его в свой смертельный водоворот и определила всю последующую биографию. После вынужденного подписания большевиками Брестского мира украинское Подолье было оккупировано кайзеровскими войсками, которые стали его нещадно грабить. 17-летний Осликовский присоединился к сформировавшемуся в селе Мазники красному партизанскому отряду. Почти сразу он стал командовать кавалерийским взводом.Однако не только красные партизаны воевали против оккупантов и их приспешников – гайдамаков Скоропадского. Во время одной из операций Осликовский попал в плен к петлюровскому атаману Волынцу. Его держали в каком-то доме, из которого, на третьи сутки, выпрыгнув со второго этажа, удалось бежать.После ухода немцев и развала армии Скоропадского на Украину пришли заранее подготовленные на территории Советской России в приграничье украинские советские дивизии. Уже в апреле Осликовского назначили на должность командира эскадрона и адъютанта дивизиона Правобережной группы войск 12-й армии. В сентябре он занимал должность адъютанта кавалерийского дивизиона, в марте 1920 года – конного отряда 137-й стрелковой бригады, а в декабре – коменданта её штаба.После окончания Гражданской войны Осликовский закончил в Одессе курсы командного состава и получил назначение на должность командира учебного эскадрона сначала в Белую Церковь, а потом в Симферополь. Осенью 1922 года судьба свела его с Григорием Ивановичем Котовским, который "перетянул" его к себе во 2-го кавалерийский корпус командиром эскадрона. Тогда же Осликовский впервые столкнулся… с кино.Одесские киношники узнали о лихом наезднике и предложили ему прыгнуть на коне в воду с 9-метровой днепровской кручи. Осликовский, недолго думая, согласился – прыгнул, после чего был вызван к Котовскому "ковёр". Легендарный комкор объяснил своему нерадивому подчинённому, что красный командир имеет право рисковать собой только в бою, и отправил на губу. Через несколько месяцев у этой истории было продолжение. Осликовский прибыл к Котовскому, чтобы доложить об убытии в очередной отпуск. Тот спросил его, сколько же ему заплатили киношники. Осликовский назвал сумму.– Садись, пиши рапорт о пособии на отпуск.Котовский размашисто подписал его, и молодой командир получил такую же сумму, сколько ему заплатили за его рискованный прыжок.После гибели Котовского Осликовский продолжал служить в 3-й кавалерийской дивизии, которая стала носить его имя. В ноябре 1933 года он уже командовал в свой дивизии полком. Однако 3 июля 1938 года Осликовского уволили в запас "по служебному несоответствию" – "доброхоты" припомнили ему его дворянское происхождение.Скорее всего, отставного полковника в конце концов бы расстреляли, но, как ни странно, Осликовского спасло… кино. В 1940 году в Ташкенте снимали комедию с рабочим названием "Рубиновые звёзды" ("Веселей нас нет"). Осликовский устроился туда директором картины… и украинское НКВД потеряло его из виду. Затем репрессии прекратились, и в январе 1941 года полковника вернули в армию с восстановлением в звании. Войну он встретил на должности помощника командира 9-й кавалерийской дивизии всё того же 2-го кавкорпуса в составе Одесского военного округа. Уже в июле Осликовский отличился в бою с румынами.Ему поручили уничтожить деревянный и железнодорожный мосты через Прут в районе Фельчеул-Богданешты. Однако железнодорожный мост уже был занят батальоном румынской пехоты, а на восточный берег успел переправиться и занять предместья целый полк. Группа Осликовского выбила врага с моста, подорвала его, а потом по частям разгромила переправившихся на нашу территорию румын. За этот подвиг его наградили орденом "Красного Знамени".Далее 2-й кавкорпус сражался в районе Одессы и под Киевом, в Киевский котёл он не попал. В начале ноября 1941 года его из района города Новый Оскол (современная Белгородская область) по железной дороге перебросили под Москву на Западный фронт. 26 ноября корпус преобразовали в 1-й гвардейский кавкорпус, а 9-ю дивизию – во 2-ю гвардейскую. Этому предшествовали тяжелейшие бои в районе Серпухова, где спешенные конники в условиях сильнейших ранних морозов и глубокого снега выбили противника из ряда захваченных им населённых пунктов и остановили его наступление.К 26 ноября угрожающее положение сложилось на южном фланге Западного фронта – под угрозой оказалась Кашира, и конников перебросили туда. Комкор генерал Павел Алексеевич Белов частью сил сковал врага с фронта и нанёс остальными фланговые удары – немцы отступили, Кашира была спасена. За эти бои Осликовскому 2 января 1942 года присвоили звание генерал-майора.В начале 1942 года корпус Белова совместно с 33-й армией оказался в окружении под Вязьмой. К середине апреля армия была полностью уничтожена. Но конники, объединившись с партизанами, несколько месяцев "гуляли" по вражеским тылам и в июне пробились к своим. За ними безрезультатно гонялись месяц сразу 7 вражеских дивизий.После выхода корпуса из окружения Осликовского направили на учёбу на высшие академические курсы при Высшей военной академии им. Ворошилова. После их окончания он вернулся обратно в 1-й гв. кавкорпус, но уже в качестве заместителя его командира. Однако уже через месяц Осликовский получил в командование 3-й гвардейский кавкорпус, с которым принимал участие в освобождении Ростова и Смоленска. За эти операции в ноябре 1943 года Осликовскому присвоили звание генерал-лейтенанта.Во время операции "Багратион" корпус был введён в прорыв на Гродно:"Приказ… захвата переправ через Неман был получен в 8 часов вечера 11 июля. Разведка донесла, что к востоку от Гродно противник проводит крупные инженерные работы и именно здесь концентрирует свои войска. Поэтому мы запланировали выход к городу с его северо-восточного направления через лесной массив, откуда немцы не ожидали удара. Тащить буквально на руках по лесным дорогам приходилось не только автомашины и орудия, но и повозки. Трудности были непомерные, но они стоили того".В результате к исходу 16 июля конники полностью освободили Гродно от врага. В наше время одна из улиц носит имя генерала Осликовского. Зимой 1945 года корпус Осликовского стремительно освободил целый ряд польских городов, в том числе и Алленштайн (современный Ольштын). Когда генерал доложил командующему 2-м Белорусским фронтом маршалу Рокоссовскому о взятии города, тот ему сначала не поверил: "Перекрестись, ты не можешь быть в Алленштайне".Затем в апреле 45-го корпус в составе 2-го Белорусского фронта оказался одним из главных его ударных соединений. Он вошёл в прорыв во вражеской обороне и вышел на Эльбу в районе Людвигслюста, где встретился со 2-й британской армией. За 5 дней корпус прошёл 250 километров, только пленными захватив 14 тыс. человек. За этот подвиг Осликовскому присвоили звание Героя Советского Союза.Однако у Осликовского оказались недоброжелатели, которые в 1946 году написали на него кляузу. Во время освобождения востока Белоруссии. на исходе 1943 года, Осликовский "схлестнулся" с командующим 2-м Прибалтийским фронтом генералом армии Андреем Ивановичем Ерёменко. Тот давил, что надо срочно наступать – Москва требовала от него результатов. Но реалии были таковы, что в Белоруссии стояла осенняя распутица – даже снаряды возили на лошадях, если бы перешли в наступление погубили бы и людей, и лошадей, а результата не добились бы. Ерёменко ничего не хотел слышать. Тогда Осликовский через его голову обратился прямо в Ставку, и Ерёменко с фронта сняли. А через несколько дней ударили морозы, и корпус по замёрзшей грязи без проблем пошёл в наступление. С тех пор Ерёменко затаил на Осликовского недоброе, и отыгрался на нём в 1946 году, когда корпус оказался в составе Прикарпатского военного округа, которым он командовал.Один майор написал на Осликовского кляузу, что тот, дескать, разбазаривает народное имущество. Речь шла о скоте, который генерал раздал офицерам, так как кормов для его содержания не было, а также о розданных трофейных машинах, которые, в том числе, получила и Киевская киностудия.Никакие объяснения в расчёт приняты не были, и генерала снова, как и до войны, перевели на преподавательскую работу. Затем кавалерия, как род войск, перестала существовать, и в 1953 году Осликовского вообще уволили в запас. Но лошадям он остался верен до конца жизни – с 1949 года являлся Судьёй всесоюзной категории по конному спорту. А ещё… ещё Осликовский стал практически штатным военным консультантом отечественных кинематографистов, благодаря чему смог возродить в СССР кавалерию, хоть и в сильно урезанном масштабе.Он участвовал в создании таких фильмов как "Тихий Дон" (1958), "Жажда" (1959), "Жеребёнок" (1959), "Неуловимые мстители" (1966) (с продолжениями), "Бег" (1970), "А зори здесь тихие" (1972) и многих, многих других – всего более сотни названий.Но самым, пожалуй, главным стало его участие в создании оскароносной советской эпопеи мирового значения "Война и мир" (1965). Подготовка к съёмкам началась ещё в 1962 году. Осликовский. Военный консультант фильма, смог убедить руководство "Мосфильма" и военное руководство страны, что только специально созданный конный полк позволит осуществить полноценные съёмки сражений 1805-12 годов. Так появился 11-й отдельный "кинематографический" кавалерийский полк, который расформировали уже только в 2002 году. Фактически прославленный генерал продлил отечественной кавалерии жизнь ещё на 40 лет. В том числе благодаря ему образ Дениса Давыдова, человека, который был всю жизнь для него одним из самых ярких образцов для подражания, обрёл мировую известность.Из жизни генерал Осликовский ушёл пять лет спустя после премьеры "Войны и мир" в 1971 году, в Москве.

https://ukraina.ru/20250814/1048675563.html

https://ukraina.ru/20240830/1028720073.html

https://ukraina.ru/20190404/1023204415.html

https://ukraina.ru/20200926/1029046273.html

москва

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, москва, одесса, "бег", война и мир, красная армия, гражданская война, великая отечественная война, кино, фильм, кинематограф, консультанты