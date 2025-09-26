Третий человек I-й Конной. 140 лет Ефиму Щаденко - 23.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250926/1030185792.html
Третий человек I-й Конной. 140 лет Ефиму Щаденко
Третий человек I-й Конной. 140 лет Ефиму Щаденко - 23.09.2025 Украина.ру
Третий человек I-й Конной. 140 лет Ефиму Щаденко
Сегодня имя Ефима Афанасьевича Щаденко известно мало. А между тем, он оставил заметный след в истории, сыграв важную роль в Гражданской войне. Почему же после её окончания, по словам современников, он стушевался и был заслонён другими фигурами?
2025-09-26T16:00
2025-09-23T12:05
история
красная армия
история
история ссср
казаки
иосиф сталин
гражданская война
репрессии
революция
большевики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/15/1045548342_55:0:494:247_1920x0_80_0_0_9b4076565067e36042a2746251ab215f.jpg
Ефим Щаденко родился 27 сентября 1885 года в станице Каменской на западной окраине Донбасса. Отец его был сильно пьющим чернорабочим, а мать – подёнщицей.С ранних лет Ефим начал добывать себе пропитание самостоятельно, в церковно-приходской школе он успел проучиться только два года. Однако даже такое куцее образование помогло мальчику – его, как грамотного, взял к себе на работу хозяин портняжной мастерской Шапошников. Для 10-летнего мальчика это была большая удача — наличие рабочей профессии давало шанс выбиться в люди.Освоив профессию портного, он сменил несколько мастерских, в одной из которых организовал забастовку. В результате конфликта с хозяином и поддержавшими его властями, юноше пришлось покинуть родную станицу и спасаться на Кавказе. Следующие несколько лет он жил в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Баку.В 1904 году он вступил в объединённую социал-демократическую организацию трудящихся Пятигорска. Вскоре в России началась революция.Щаденко в это время работал в Баку в портняжной мастерской Тумаева. Он возглавил борьбу мастеровых за улучшение условий труда. В результате хозяину пришлось удовлетворить их требования о 9-часовом рабочем дне, а Ефиму – вновь менять место жительства. Осенью 1906 года он приехал во Владикавказ, организовывать новые подпольные большевистские ячейки среди местных портных и расквартированных в городе солдат Апшеронского полка.Летом 1907 года Ефим уже в родной станице Каменской. Под его руководством мастеровые сапожных мастерских организовали масштабную забастовку. Однако власти разогнали протестную манифестацию, а её организаторов арестовали. За отсутствием улик полицейские спустя несколько дней отпустили его на свободу.Самым ярким событием, организованным Щаденко в Каменской, тем не менее стали не забастовки и манифестации, а организация работавшего по принципу артели товарищества портных.Мастеровые организовали собственное коллективное предприятие, отказавшись работать на хозяев и тем самым доказав, что они могут обойтись без них. Щаденко попал в поле зрения полиции и был вынужден бежать на станцию Кавказская. На следующий год по распоряжению окружного атамана генерала Макеева полиция закрыла товарищество портных Каменской.В 1910 году Щаденко женился на своей первой жене Елене Максимовне. В этом же году умерли его родители, и семейная пара взяла на воспитание 12-летнего брата Ефима – Георгия и младшую сестрёнку – Дусю.В 1913 году Ефима осудили на два года заключения в крепости. Что стало с его женой – неизвестно.Начало Первой мировой застало Щаденко в Армавире. Здесь произошёл любопытный инцидент.По соседству с тюрьмой был расквартирован драгунский кавалерийский дивизион. По каким-то неизвестным причинам кавалеристы в августе 1914 года разогнали тюремную стражу и выпустили заключённых на свободу. Одним из заводил восставших был старший унтер-офицер Семён Михайлович Будённый. В Армавире они с Щаденко познакомились впервые. Как ни странно, власти с драгунами обошлись довольно мягко – их просто отправили на фронт.Во время событий Февральской революции 1917 года Щаденко оказался в родной станице.Его авторитет позволил ему в августе стать во главе Каменской организации РСДРП(б). Он занимался организацией профсоюзов, артелей среди рабочих и мастеровых и солдатских комитетов в расквартированном в станице 237-м запасном пехотном полку.Во время Октябрьской революции Ефим в качестве делегата II-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов оказался в Петрограде. После возвращения в Каменскую он приступил к созданию отрядов Красной гвардии.10 января 1918 года в станице состоялся съезд представителей казачьих полков. Выбранный на нём казачий Военно-революционный комитет во главе с Фёдором Подтёлковым и Михаилом Кривошлыковым провозгласил на Дону Советскую власть.Однако летом в результате организованного генералом Красновым переворота и наступления немцев красногвардейцам Каменской пришлось отступать на восток, в Царицын. Щаденко остался в Донецком округе и организовал партизанский отряд, насчитывавший несколько тысяч штыков и сабель. Щаденко сначала прорвался к станице Морозовской, а затем ушёл к Царицыну.Здесь отряды Донецкого и Морозовского округов и части 3-й и 5-й Украинских армий объединились в группу Климента Ворошилова.В Царицыне Ефим Афанасьевич вновь встретился с Будённым и познакомился со Сталиным. События этих месяцев фактически определили всю его последующую жизнь.После успешных Царицынских боёв Щаденко пошёл на повышение, зимой 1919-го его назначили членом Реввоенсовета (РВС) Украинского фронта.Ефим Афанасьевич сдружился с командующим 1-й Украинской Советской стрелковой дивизии Николаем Щорсом. Сам Щаденко потом вспоминал:"С Щорсом я был связан особой, исключительной, несмотря на разность положения и возраста, дружбой. Мы как-то быстро перешли с ним на дружеское "ты"… Многие свои радости и горести он нёс ко мне".Однако в августе Щорс погиб, и Щаденко вновь оказался возле Будённого и Ворошилова. Вместе с ними он участвовал в создании 1-й Конной армии, вместе с ними оказался замешан в неоднозначном деле комкора Думенко.Щаденко и Ворошилов старались навести Будённого на мысль, что действительно похоже на то, что Думенко готовит предательство. В результате весной 1920 года его арестовали, обвинив в подготовке мятежа и убийстве комиссара. Командующий Кавказским фронтом Михаил Тухачевский и член РВС Серго Орджоникидзе просили ревтрибунал воздержаться от сурового приговора, но после показаний Будённого, Ворошилова и Щаденко Думенко всё-таки расстреляли.Не меньшее влияние чем революция и гражданская война на дальнейшую жизнь Думенко оказали романтические чувства. Свою любовь Щаденко встретил в 1-й Конной Щаденко – заведующую художественно-агитационным отделом армии Марию Александровну Денисову. Она была разведена, её муж эмигрировал в Англию, от первого брака осталась дочь Алиса. Из военных походов он не забывал отправлять молодой красивой жене страстные письма, писал стихи.Гражданская война закончилась. Щаденко решил продолжать военную карьеру, а Денисова же хотела реализовать себя в искусстве.В 1927 году она завершила обучение в Московских высших государственных художественно-технических мастерских. Супруга Щаденко выбрала для себя профессию скульптора. Ваяние – довольно затратный вид искусства. Денисовой постоянно требовались деньги на материалы. И вот тут Щаденко столкнулся с тем, что он не может полностью финансово обеспечить все желания своей амбициозной жены.Эта ситуация привела к серьёзному семейному конфликту.Дальнейшей карьере Ефима Афанасьевича стали мешать болезни и последствия ранений. Он перенёс несколько операций, ему удалили почку. Советское руководство даже пошло на то, чтобы оплатить ему лечение в Германии, но выздоровление шло очень медленно, и в этот период Щаденко получал не полный командирский оклад, а урезанный.Чтобы соответствовать своей жене, которую он очень любил и постоянно ревновал, Ефим Афанасьевич много читал, разбирался в живописи. Он один из первых рассмотрел "певца" Первой Конной художника Митрофана Грекова и всячески его поддерживал. Щаденко был сторонником соцреализма и требовал полного следования ему и от жены. И Денисова рисовала портреты легендарного краскома Гражданской войны Оки Городовикова, самого Щаденко, других командиров, но денег на её "хотелки" по-прежнему не хватало.Конфликт достиг апогея в 1928-29 годах.На Денисову обратил своё внимание Владимир Маяковский. Он сделал её героиней своей поэмы "Облако в штанах". Лиля Брик вспоминала, что "она часто просила у него деньги, как он говорил, с оттенком шантажа".Щаденко категорически возражал против влезания в долги. В какой-то момент Денисова в знак протеста ушла из дома, Ефиму Афанасьевичу стоило больших усилий уговорить её вернуться обратно. Однако лад в семье восстановился ненадолго – в декабре 1929-го Денисова ушла снова. Тогда Щаденко выдвинул ей ультиматум: или они живут в пределах их скромного семейного бюджета, или разводятся… и женщина уступила.Вскоре, карьера Щаденко наладилась – он стал помощником начальника Военной академии имени Фрунзе по политчасти. Денежное содержание Ефима Афанасьевича значительно выросло. В 1932 году Денисова закончила скульптурный портрет Сталина.После ареста Тухачевского и его сообщников Щаденко в составе группы верных Сталину красных командиров прислали в Киевский особый военный округ. Здесь он занялся чистками командного состава от предателей и "ненадёжного элемента".Жене в этот период времени он писал из Киева:"Работы так много, что я раньше 2-3 часов ночи не выбираюсь из штаба. Вредительская сволочь целыми годами гадила, и нам надо в недели, максимум в месяц-два, не только ликвидировать все последствия вредительства, но и быстро двигаться дальше".Уже в ноябре 37-го его назначили заместителем наркома обороны. На этом же посту он встретил и начало Великой Отечественной войны и оставался на нём до окончания мая 1943 года. После этого Ефим Афанасьевич был членом военного совета ряда советских фронтов, но здоровье вновь напомнило ему о себе, и перед самым окончанием войны его освободили от всех постов. Фактически 58-летнего больного генерал-полковника отправили на пенсию.В это время его постигла семейная трагедия — 10 декабря 1944 года в Москве из окна их квартиры выбросилась его жена Мария Александровна. Во время эвакуации в Куйбышеве она чем-то тяжело заболела, какой-то болезнью, которая сделало для неё творчество невозможным.Дальнейшая жизнь Щаденко стала пустой и бессмысленной: приёмная дочь Алиса эмигрировала в Англию, куда увезла и внучку; с удочерённой когда-то давно сестрой Дусей и племянником – её сыном – отставной генерал разругался из-за их мещанского отношения к жизни, а также потребительского отношения к нему самому.Он ненамного пережил жену, скончался 6 сентября 1951 года. Перед смертью характер его сильно испортился. Главный военный прокурор Николай Афанасьев вспоминал:"К чванству и кичливости прибавилась какая-то патологическая жадность и скопидомство. Проживая на собственной даче под Москвой (Баковка), он, оставшись один (жена умерла, детей не было), торговал овощами и копил деньги. Заболев, он повёз в Кремлёвскую больницу свои подушки, одеяла и матрац. Когда он умер, в матраце оказались деньги — свыше ста шестидесяти тысяч рублей. На них он умер".
https://ukraina.ru/20190612/1023877329.html
https://ukraina.ru/20240425/1045548497.html
https://ukraina.ru/20250327/1025886464.html
https://ukraina.ru/20250606/1046878668.html
https://ukraina.ru/20250512/krasnyy-myurat-boris-dumenko-kak-budnnyy-sebe-chuzhie-zaslugi-pripisal-1063047654.html
https://ukraina.ru/20230719/1048119603.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/15/1045548342_38:0:535:373_1920x0_80_0_0_a7459962b61f6c6afdda13b6cbfef0ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, красная армия, история ссср, казаки, иосиф сталин, гражданская война, репрессии, революция, большевики, забастовка, революционер, xx век, скульптура
История, Красная Армия, История, история СССР, казаки, Иосиф Сталин, гражданская война, репрессии, революция, большевики, забастовка, революционер, XX век, скульптура

Третий человек I-й Конной. 140 лет Ефиму Щаденко

16:00 26.09.2025
 
Члены РВС 1-й Конной: Ворошилов, Будённый, Щаденко. Открытый источник
Члены РВС 1-й Конной: Ворошилов, Будённый, Щаденко. Открытый источник
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
Сегодня имя Ефима Афанасьевича Щаденко известно мало. А между тем, он оставил заметный след в истории, сыграв важную роль в Гражданской войне. Почему же после её окончания, по словам современников, он стушевался и был заслонён другими фигурами?
Ефим Щаденко родился 27 сентября 1885 года в станице Каменской на западной окраине Донбасса. Отец его был сильно пьющим чернорабочим, а мать – подёнщицей.
С ранних лет Ефим начал добывать себе пропитание самостоятельно, в церковно-приходской школе он успел проучиться только два года. Однако даже такое куцее образование помогло мальчику – его, как грамотного, взял к себе на работу хозяин портняжной мастерской Шапошников. Для 10-летнего мальчика это была большая удача — наличие рабочей профессии давало шанс выбиться в люди.
Освоив профессию портного, он сменил несколько мастерских, в одной из которых организовал забастовку. В результате конфликта с хозяином и поддержавшими его властями, юноше пришлось покинуть родную станицу и спасаться на Кавказе. Следующие несколько лет он жил в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Баку.
В 1904 году он вступил в объединённую социал-демократическую организацию трудящихся Пятигорска. Вскоре в России началась революция.
Щаденко в это время работал в Баку в портняжной мастерской Тумаева. Он возглавил борьбу мастеровых за улучшение условий труда. В результате хозяину пришлось удовлетворить их требования о 9-часовом рабочем дне, а Ефиму – вновь менять место жительства. Осенью 1906 года он приехал во Владикавказ, организовывать новые подпольные большевистские ячейки среди местных портных и расквартированных в городе солдат Апшеронского полка.
Виталий Примаков - РИА Новости, 1920, 12.06.2019
12 июня 2019, 01:00История
Атаман червонных казаков Виталий ПримаковВ Красной армии времён Гражданской войны было четыре крупных кавалерийских соединения – Первая конная армия Будённого, Вторая – Миронова, кавкорпус Котовского и Червонное казачество Примакова. В послевоенной конкуренции шансы были только у первоконников. Миронов и Котовский были убиты при тёмных обстоятельствах, а до казаков дотянулись в 1937…
Летом 1907 года Ефим уже в родной станице Каменской. Под его руководством мастеровые сапожных мастерских организовали масштабную забастовку. Однако власти разогнали протестную манифестацию, а её организаторов арестовали. За отсутствием улик полицейские спустя несколько дней отпустили его на свободу.
Самым ярким событием, организованным Щаденко в Каменской, тем не менее стали не забастовки и манифестации, а организация работавшего по принципу артели товарищества портных.
Мастеровые организовали собственное коллективное предприятие, отказавшись работать на хозяев и тем самым доказав, что они могут обойтись без них. Щаденко попал в поле зрения полиции и был вынужден бежать на станцию Кавказская. На следующий год по распоряжению окружного атамана генерала Макеева полиция закрыла товарищество портных Каменской.
В 1910 году Щаденко женился на своей первой жене Елене Максимовне. В этом же году умерли его родители, и семейная пара взяла на воспитание 12-летнего брата Ефима – Георгия и младшую сестрёнку – Дусю.
В 1913 году Ефима осудили на два года заключения в крепости. Что стало с его женой – неизвестно.
Начало Первой мировой застало Щаденко в Армавире. Здесь произошёл любопытный инцидент.
Фото 1950-х годов. Коллаж https://militaryarms.ru/znaki-otlichiya/georgoevskiy-krest/
25 апреля 2024, 16:09История
Он трижды сражался за Украину: маршал Семён БудённыйСемён Михайлович Будённый – легендарный командир времён Гражданской войны, командующий не менее легендарной 1-й Конной армией, маршал первого призыва. Он сумел избежать всех опасностей пребывания в советской элите, прожить долгую (90 лет) жизнь и остаться одним из символов победы большевиков
По соседству с тюрьмой был расквартирован драгунский кавалерийский дивизион. По каким-то неизвестным причинам кавалеристы в августе 1914 года разогнали тюремную стражу и выпустили заключённых на свободу. Одним из заводил восставших был старший унтер-офицер Семён Михайлович Будённый. В Армавире они с Щаденко познакомились впервые. Как ни странно, власти с драгунами обошлись довольно мягко – их просто отправили на фронт.
Во время событий Февральской революции 1917 года Щаденко оказался в родной станице.
Его авторитет позволил ему в августе стать во главе Каменской организации РСДРП(б). Он занимался организацией профсоюзов, артелей среди рабочих и мастеровых и солдатских комитетов в расквартированном в станице 237-м запасном пехотном полку.
Во время Октябрьской революции Ефим в качестве делегата II-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов оказался в Петрограде. После возвращения в Каменскую он приступил к созданию отрядов Красной гвардии.
10 января 1918 года в станице состоялся съезд представителей казачьих полков. Выбранный на нём казачий Военно-революционный комитет во главе с Фёдором Подтёлковым и Михаилом Кривошлыковым провозгласил на Дону Советскую власть.
Однако летом в результате организованного генералом Красновым переворота и наступления немцев красногвардейцам Каменской пришлось отступать на восток, в Царицын. Щаденко остался в Донецком округе и организовал партизанский отряд, насчитывавший несколько тысяч штыков и сабель. Щаденко сначала прорвался к станице Морозовской, а затем ушёл к Царицыну.
В зале заседаний Верховного Совета СССР Иосиф Виссарионович Сталин (справа) и Климент Ефремович Ворошилов. - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 11:46История
Клим Ворошилов: сталинский кризис-менеджер 55 лет назад, 2 декабря 1969 года ушёл из жизни один из самых известных вождей советской эпохи, уроженец Луганска Климент (Клим) Ворошилов. Было время, когда он стоял сразу за плечом Сталина. Не отличаясь умом и даром стратегического провидения последнего, "первый маршал" Страны Советов обладал двумя ценными качествами – преданностью и отвагой
Здесь отряды Донецкого и Морозовского округов и части 3-й и 5-й Украинских армий объединились в группу Климента Ворошилова.
В Царицыне Ефим Афанасьевич вновь встретился с Будённым и познакомился со Сталиным. События этих месяцев фактически определили всю его последующую жизнь.
После успешных Царицынских боёв Щаденко пошёл на повышение, зимой 1919-го его назначили членом Реввоенсовета (РВС) Украинского фронта.
Ефим Афанасьевич сдружился с командующим 1-й Украинской Советской стрелковой дивизии Николаем Щорсом. Сам Щаденко потом вспоминал:
"С Щорсом я был связан особой, исключительной, несмотря на разность положения и возраста, дружбой. Мы как-то быстро перешли с ним на дружеское "ты"… Многие свои радости и горести он нёс ко мне".
Однако в августе Щорс погиб, и Щаденко вновь оказался возле Будённого и Ворошилова. Вместе с ними он участвовал в создании 1-й Конной армии, вместе с ними оказался замешан в неоднозначном деле комкора Думенко.
Щорс
6 июня, 07:58История
"Щорс идёт под знаменем - красный командир...": 130 лет человеку, которого по сей день боятся петлюровцыСейчас принято писать, что своей славой "украинского Чапаева" Николай Щорс обязан политическому заказу Иосифа Сталина и кинематографическому гению Александра Довженко. Преуменьшать их роль в появлении легенды о Щорсе не стоит, но нельзя и забывать, что Щорс действительно был одним из наиболее талантливых командиров украинской Красной армии
Щаденко и Ворошилов старались навести Будённого на мысль, что действительно похоже на то, что Думенко готовит предательство. В результате весной 1920 года его арестовали, обвинив в подготовке мятежа и убийстве комиссара. Командующий Кавказским фронтом Михаил Тухачевский и член РВС Серго Орджоникидзе просили ревтрибунал воздержаться от сурового приговора, но после показаний Будённого, Ворошилова и Щаденко Думенко всё-таки расстреляли.
Не меньшее влияние чем революция и гражданская война на дальнейшую жизнь Думенко оказали романтические чувства. Свою любовь Щаденко встретил в 1-й Конной Щаденко – заведующую художественно-агитационным отделом армии Марию Александровну Денисову. Она была разведена, её муж эмигрировал в Англию, от первого брака осталась дочь Алиса. Из военных походов он не забывал отправлять молодой красивой жене страстные письма, писал стихи.
Гражданская война закончилась. Щаденко решил продолжать военную карьеру, а Денисова же хотела реализовать себя в искусстве.
В 1927 году она завершила обучение в Московских высших государственных художественно-технических мастерских. Супруга Щаденко выбрала для себя профессию скульптора. Ваяние – довольно затратный вид искусства. Денисовой постоянно требовались деньги на материалы. И вот тут Щаденко столкнулся с тем, что он не может полностью финансово обеспечить все желания своей амбициозной жены.
Эта ситуация привела к серьёзному семейному конфликту.
Дальнейшей карьере Ефима Афанасьевича стали мешать болезни и последствия ранений. Он перенёс несколько операций, ему удалили почку. Советское руководство даже пошло на то, чтобы оплатить ему лечение в Германии, но выздоровление шло очень медленно, и в этот период Щаденко получал не полный командирский оклад, а урезанный.
Борис Думенко
12 мая, 08:00История
"Красный Мюрат" Борис Думенко. Как Будённый себе чужие заслуги приписал105 лет назад 11 мая 1920 года на окраине Ростова-на-Дону на северной стороне Братского кладбища был расстрелян легендарный красный командир Гражданской войны Борис Мокеевич Думенко. Это он, а не Будённый, на самом деле создал 1-ю Конную армию
Чтобы соответствовать своей жене, которую он очень любил и постоянно ревновал, Ефим Афанасьевич много читал, разбирался в живописи. Он один из первых рассмотрел "певца" Первой Конной художника Митрофана Грекова и всячески его поддерживал. Щаденко был сторонником соцреализма и требовал полного следования ему и от жены. И Денисова рисовала портреты легендарного краскома Гражданской войны Оки Городовикова, самого Щаденко, других командиров, но денег на её "хотелки" по-прежнему не хватало.
Конфликт достиг апогея в 1928-29 годах.
На Денисову обратил своё внимание Владимир Маяковский. Он сделал её героиней своей поэмы "Облако в штанах". Лиля Брик вспоминала, что "она часто просила у него деньги, как он говорил, с оттенком шантажа".
Щаденко категорически возражал против влезания в долги. В какой-то момент Денисова в знак протеста ушла из дома, Ефиму Афанасьевичу стоило больших усилий уговорить её вернуться обратно. Однако лад в семье восстановился ненадолго – в декабре 1929-го Денисова ушла снова. Тогда Щаденко выдвинул ей ультиматум: или они живут в пределах их скромного семейного бюджета, или разводятся… и женщина уступила.
Вскоре, карьера Щаденко наладилась – он стал помощником начальника Военной академии имени Фрунзе по политчасти. Денежное содержание Ефима Афанасьевича значительно выросло. В 1932 году Денисова закончила скульптурный портрет Сталина.
После ареста Тухачевского и его сообщников Щаденко в составе группы верных Сталину красных командиров прислали в Киевский особый военный округ. Здесь он занялся чистками командного состава от предателей и "ненадёжного элемента".
- РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля 2023, 16:04Культура
"Знаете ли вы украинскую ночь?.." Маяковский и УкраинаРусский советский поэт Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года, и сегодня отмечает свой 130-летний юбилей
Жене в этот период времени он писал из Киева:
"Работы так много, что я раньше 2-3 часов ночи не выбираюсь из штаба. Вредительская сволочь целыми годами гадила, и нам надо в недели, максимум в месяц-два, не только ликвидировать все последствия вредительства, но и быстро двигаться дальше".
Уже в ноябре 37-го его назначили заместителем наркома обороны. На этом же посту он встретил и начало Великой Отечественной войны и оставался на нём до окончания мая 1943 года. После этого Ефим Афанасьевич был членом военного совета ряда советских фронтов, но здоровье вновь напомнило ему о себе, и перед самым окончанием войны его освободили от всех постов. Фактически 58-летнего больного генерал-полковника отправили на пенсию.
В это время его постигла семейная трагедия — 10 декабря 1944 года в Москве из окна их квартиры выбросилась его жена Мария Александровна. Во время эвакуации в Куйбышеве она чем-то тяжело заболела, какой-то болезнью, которая сделало для неё творчество невозможным.
Дальнейшая жизнь Щаденко стала пустой и бессмысленной: приёмная дочь Алиса эмигрировала в Англию, куда увезла и внучку; с удочерённой когда-то давно сестрой Дусей и племянником – её сыном – отставной генерал разругался из-за их мещанского отношения к жизни, а также потребительского отношения к нему самому.
Он ненамного пережил жену, скончался 6 сентября 1951 года. Перед смертью характер его сильно испортился. Главный военный прокурор Николай Афанасьев вспоминал:
"К чванству и кичливости прибавилась какая-то патологическая жадность и скопидомство. Проживая на собственной даче под Москвой (Баковка), он, оставшись один (жена умерла, детей не было), торговал овощами и копил деньги. Заболев, он повёз в Кремлёвскую больницу свои подушки, одеяла и матрац. Когда он умер, в матраце оказались деньги — свыше ста шестидесяти тысяч рублей. На них он умер".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияКрасная Армияистория СССРказакиИосиф Сталингражданская войнарепрессииреволюциябольшевикизабастовкареволюционерXX векскульптура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47ВС РФ зашли в новый населенный пункт на Краснолиманском направлении
16:34"Деньги центральных банков могут исчезнуть": Бельгия объяснила, почему отказывается выдать Украине кредит
16:33Зеленский заявил о венгерских дронах-разведчиках над Украиной
16:22"Плоть не выдержала столь высоких оборотов": Киселёв прокомментировал смерть Тиграна Кеосаяна
16:13После "прилётов": "Черниговводоканал" остался без электроснабжения
16:10Зеленский просит ракеты "Томагавк" у Трампа. Главное на этот час
15:38ВС РФ значительно продвинулись в Купянске
15:33Нюрнберг в Донбассе. За что Зеленский сядет на скамью подсудимых, если будет жив
15:28Хавич: Ядерное оружие — основная идея фикс Польши
15:25Наращивание ударной группировки: Пентагон предрекает новый мощный удар по городам Украины
15:15От угроз к капитуляции: Зеленский признал невозможность военного решения конфликта
15:05Разгром на марше: как "Герани" уничтожили батальон ПВО ВСУ при попытке передислокации
14:55Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он "хороший вояка". Главное на этот час
14:40Зачистка завершается: Кировск практически освобожден, ВСУ теряют логистику
14:00В Ивано-Франковске русскоязычных хотят не пускать в общественный транспорт
13:37Блокада Калининграда и другие угрозы: о ползучем давлении на Россию и реальной опасности — Анпилогов
13:01Последствия ночных ударов ВС РФ по Славянску
13:00В Смоленской области сошли с рельсов 18 вагонов с топливом. Главное на 13:00 26 сентября
12:56Разворот Трампа на 180 градусов? Конечно нет!
12:30Орбан ответил Трампу по нефтяному вопросу. Главные новости к 12:30 26 сентября
Лента новостейМолния