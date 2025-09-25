https://ukraina.ru/20250925/rossiyskie-shkoly-poluchili-plan-deystviy-pri-atakakh-bpla-1069137429.html

Российские школы получили план действий при атаках БПЛА

Всем российским школам направлены документы и алгоритмы действий при атаках вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на первого замглавы Минпросвещения РФ Александра Бугаева 25 сентября сообщает РИА Новости

2025-09-25T03:59

"Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… [Школы] имеют соответствующие документы и алгоритмы действий", — цитирует агентство Бугаева.В частности, по словам чиновника, в апреле 2024 года всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге прошли во всех образовательных учреждениях страны.Учения были организованы Министерством просвещения РФ совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.Киевский режим не прекращает атаковать мирных граждан в различных регионах России, в том числе, направлять ударные дроны на школы и детские сады.Одну из таких террористических атак ВСУ 22 сентября осуществил на посёлок Форос на курортном южном берегу Крыма. В результате погибли три человека, 16 получили ранения. В посёлке Форос было повреждено здание общеобразовательной школы. Подробнее в публикации ВСУ атаковали Форос, возбуждено дело о теракте. Главное на 13:00 22 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

новости, украина.ру, россия, минпросвещения, мчс, мвд, росгвардия, школа, образование, бпла, вооруженные силы украины, угроза