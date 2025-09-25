Какие беспилотники полетят на Прибалтику, Финляндию и Германию и к чему готовят людей в Европе — Киселёв - 25.09.2025 Украина.ру
Какие беспилотники полетят на Прибалтику, Финляндию и Германию и к чему готовят людей в Европе — Киселёв
Какие беспилотники полетят на Прибалтику, Финляндию и Германию и к чему готовят людей в Европе — Киселёв - 25.09.2025 Украина.ру
Какие беспилотники полетят на Прибалтику, Финляндию и Германию и к чему готовят людей в Европе — Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в окрестностях Часова Яра, а также о битве дронов и о формах войны со странами Европы
2025-09-25T14:31
2025-09-25T14:43
видео
европа
прибалтика
финляндия
00:33 – Об успехах России на Северском и Красноармейском направлениях.12:54 – Об уничтожении взводов БПЛА и пунктов управления дронами.24:11 – Об опыте боевых действий у новых офицеров.27:59 – Массовое производство нового железа.29:41 – Гипотетические операции на Черниговском направлении.32:24 – Формы войны с Европой.
европа
прибалтика
финляндия
2025
видео, европа, прибалтика, финляндия
Видео, Европа, Прибалтика, Финляндия

Какие беспилотники полетят на Прибалтику, Финляндию и Германию и к чему готовят людей в Европе — Киселёв

14:31 25.09.2025 (обновлено: 14:43 25.09.2025)
 
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в окрестностях Часова Яра, а также о битве дронов и о формах войны со странами Европы
00:33 – Об успехах России на Северском и Красноармейском направлениях.
12:54 – Об уничтожении взводов БПЛА и пунктов управления дронами.
24:11 – Об опыте боевых действий у новых офицеров.
27:59 – Массовое производство нового железа.
29:41 – Гипотетические операции на Черниговском направлении.
32:24 – Формы войны с Европой.
ВидеоЕвропаПрибалтикаФинляндия
 
15:26Ямполь. Наши воины продвинулись и расширили зону контроля севернее нп., также бои продолжаются в самом нп. в северо-восточной части. Освобождено 3 кв. км, сообщают «Новости СВО и Мира»
15:19Как мы и предполагали – протесты против навязанной «минуты молчания» на Украине набирают размах. Не выдерживают даже в Ровно на Западе Украины
15:18Зеленский в бункере. Чем неонацистская Украина похожа на "третий рейх"
15:16ВСУ ударами попытались вывести из строя Луганскую ТЭС в ЛНР — Пасечник
15:14Атака Черниговской ТЭС продолжается. Туда направляются российские "Герани"
15:12Из столицы Молдовы поступают сообщения о массовой рассылке жителям Кишинёва повесток в военкомат
15:03Как мы и предполагали – протесты против навязанной «минуты молчания» на Украине набирают размах. Не выдерживают даже в Ровно на Западе Украины
14:58Чешский президент поставил под сомнение планы Киева и Трампа по возвращению земель
14:55‼‼ Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 — Хинштейн
14:51В Чернигове взрывы. Местные жители сообщают о попаданиях и исчезновении света в отдельных районах
14:47Украинских пенсионеров обязали перевести трудовые книжки в цифровой формат
14:46Украинские СМИ при помощи искусственного интеллекта дорисовали Зеленскому аудиторию во время его выступления в ООН
14:37Стало известно, как Польша намерена сбивать российские ракеты без согласия НАТО
14:31Какие беспилотники полетят на Прибалтику, Финляндию и Германию и к чему готовят людей в Европе — Киселёв
14:31"Уроду нужно знать": Медведев ответил на угрозы Зеленского ударить по Кремлю
14:25Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов
14:24Запорожское направление: расширение плацдарма и бои за ключевые коммуникации
14:16Жесткое давление: ВС РФ наращивают темп наступления на Харьковском направлении
13:57Зеленский заверил, что Трамп поддержал его в решении наносить удары по России
13:26Тюрьма или сума? Кто сливает экс-министра обороны Украины Умерова
Лента новостейМолния