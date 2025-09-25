https://ukraina.ru/20250925/kakie-bespilotniki-poletyat-na-pribaltiku-finlyandiyu-i-frg-i-k-chemu-gotovyat-lyudey-v-evrope--kiselv-1069161978.html

Какие беспилотники полетят на Прибалтику, Финляндию и Германию и к чему готовят людей в Европе — Киселёв

Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в окрестностях Часова Яра, а также о битве дронов и о формах войны со странами Европы

европа

прибалтика

финляндия

00:33 – Об успехах России на Северском и Красноармейском направлениях.12:54 – Об уничтожении взводов БПЛА и пунктов управления дронами.24:11 – Об опыте боевых действий у новых офицеров.27:59 – Массовое производство нового железа.29:41 – Гипотетические операции на Черниговском направлении.32:24 – Формы войны с Европой.

