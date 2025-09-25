https://ukraina.ru/20250925/druzya-gitlera-v-oon-raskritikovali-kokainovuyu-mafiyu-trampa-i-evropeytsev-1069136080.html

"Друзья Гитлера". В ООН раскритиковали кокаиновую мафию, Трампа и европейцев

Глобальные изменения, которые происходят сейчас в мировой политике, не сразу бросаются в глаза – однако при внимательном рассмотрении они по-настоящему впечатляют.

Это подтвердила речь президента Колумбии Густаво Петро. Выступая на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, известный латиноамериканский политик жестко высказался по адресу американцев и европейцев, обвиняя их в лицемерии.Петро считает западных лидеров соучастниками зачистки Сектора Газа, которую он сравнил с преступлениями германских нацистов."Жадность в сердцах лидеров Соединенных Штатов Америки и большинства стран Западной Европы требует крови младенцев, порождая геноцид. И они, не краснея, препятствуют на заседаниях ООН признанию геноцидных преступлений, сравнимых с гитлеровскими.Европейцы и американцы пытались учить нас демократии, а теперь нам приходится говорить: "Чему вы нас учите, если сами стали друзьями и союзниками Гитлера и забыли о своих дедах, которые тысячами гибли в европейских лагерях? Они были такими же, как и те, кого убивают и истребляют сейчас", – сказал президент Колумбии.Еще сравнительно недавно такое заявление показалось бы совершенно невозможным. Колумбия, одна из ключевых стран Латинской Америки, в течение десятилетий была настоящей американской колонией. И эта хроническая военно-политическая зависимость принесла колумбийскому народу неисчислимые беды – начиная с XIX века, когда США помогли отрезать от колумбийской территории Панаму, чтобы проложить стратегически важный морской канал.Американцы напрямую причастны к организации гражданской войны, которая продолжалась на территории Колумбии более полувека и унесла жизни сотен тысяч мирных людей. Она началась еще в 1948 году, после убийства народного трибуна Хорхе Элиесера Гайтана, который был самым популярным колумбийским политиком и являлся наиболее вероятным кандидатом на пост президента этой страны.Незадолго до покушения Гайтан выступил в парламенте с критикой американской корпорации United Fruit, которая жестоко подавила протесты колумбийских крестьян, задействовав для этого колумбийскую армию.Он заявил, что власти Колумбии отстаивают интересы США в ущерб собственному народу, обещая покончить с этой позорной практикой после победы на выборах. Вскоре после этого Гайтана застрелили – накануне запланированной встречи с будущим лидером Кубы Фиделем Кастро, который описал эти события в мемуарах.Убийство кандидата в президенты так и осталось нераскрытым, но никто не сомневался, что колумбийские политики – олигархи-латифундисты, державшие свой капитал в американских и европейских банках – никогда не решились бы устранить Гайтана без прямого одобрения Вашингтона. А этому наверняка поспособствовали лоббисты американской фруктовой компании.Давнее преступление имело для колумбийского государства самые драматические последствия. В Боготе вспыхнуло восстание, а в аграрных провинциях началась партизанская война, к которой присоединились как минимум полмиллиона крестьян.Американцы с особым цинизмом использовали эти бунты как повод для военного вмешательства в дела Колумбии. Они направили местному режиму оружие и помогли подготовить отряды смерти – частные армии местных латифундистов.Этим занимались не только республиканцы, которые всегда стремились проводить в Латинской Америке "дипломатию канонерок". Президент-демократ Джон Фицджеральд Кеннеди разрешил американским самолетам бомбить колумбийские леса, сбрасывая на них напалм – еще до того, как его стали применять во Вьетнаме. Руководство антипартизанскими операциями в Колумбии осуществлял генерал Уильям Ярборо – командующий Центром специальных операций армии США. Пентагон открыл на территории этой страны военные базы, а со временем она официально получила статус основного регионального партнера НАТО.Американское влияние на колумбийскую власть было по-настоящему безграничным. Посол США в Боготе фактически исполнял роль колониального губернатора. Он мог снять трубку телефона, и одним звонком добиться перестановки в колумбийском правительстве. А также проводил кастинг среди местных либералов и консерваторов, чтобы определить кандидатуру нового президента – очередной послушной американской марионетки.Сейчас об этом вспомнили во всем мире – благодаря популярному телесериалу "Нарко", вскрывшему грязную подноготную колумбийской политики.Колумбийские наркокартели изначально ориентировались на американский рынок располагали поддержкой западных спецслужб. Американцы использовали в своих целях колумбийских боевиков, а также имели свою долю в наркотрафике и торговле оружием, направляя эти деньги для финансирования своих нелегальных кампаний.Густаво Петро напомнил о том, что боссы преступных кланов проживают на Западе и поддерживают тесные связи с американским и европейским истеблишментом. Он раскритиковал атаки на венесуэльские рыбацкие лодки, которые осуществляла в последнее время авиация США, называя эти удары преступлениями и требуя наказать за них американское руководство."Наркоторговцы живут в Нью-Йорке, Париже, Мадриде. Наркоторговцы живут рядом с домом Трампа в Майами. Многие из них голубоглазые и блондины, и они не находятся на лодках, куда упали ракеты", – сказал президент Колумбии.Политическая конфронтация между Вашингтоном и Боготой имеет важное международное значение. Позиция Густаво Петро доказывает, что зависимость от Америки можно на самом деле преодолеть. Колумбийские руководители не ограничиваются словами, предпринимая для этого достаточно весомые действия. Они пытаются остановить поток наемников, которых завозят на Украину. А президент Колумбии обещает, что его страна откажется от американского оружия и не позволит "друзьям Гитлера" вмешиваться в свою политику:"CША не должны больше на нас давить. Всё, хватит. Зависимость колумбийской армии и её вооружённых сил от американского оружия заканчивается. Больше никаких подачек и "подарков". Колумбийской армии будет лучше, если она будет покупать другое оружие или производить его за счёт наших собственных ресурсов. Иначе это уже не будет наша национальная, суверенная армия", – заявил Петро.Подобные заявления свидетельствуют о том, что в Латинской Америке действительно многое изменилось.О том, как провалилось на Генассамблеи выступление президента Украины Зеленского - в статье Евгении Кондаковой ""Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел"

