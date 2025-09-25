Бавырин: Трамп мыслит инстинктами, а переговоров по Украине нет

"Дали месяц на победу над Россией". Что говорят на Украине о новых гастролях Зеленского в США

Во вторник 23 сентября Зеленский полетел в свой очередной гастрольный тур – в Нью-Йорк, чтобы еще раз пожаловаться на Россию с трибуны ООН и встретиться с Дональдом Трампом.