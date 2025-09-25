Бавырин: Трамп мыслит инстинктами, а переговоров по Украине нет
Предположения о наличии у президента США Дональда Трампа тонкой и последовательной стратегии являются сомнительными, так как американский лидер действует импульсивно и мыслит "на инстинктах". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Бавырин
Он заявил, что касательно Украины никаких мирных переговоров в настоящий момент не ведется, а обсуждения трехсторонней встречи также не происходит.
Комментируя возможные договоренности Трампа с Индией и Китаем, эксперт выразил скептицизм относительно глубины стратегического планирования американского лидера.
"Как и о чем они договорятся – посмотрим. Все-таки Трамп человек импульсивный. Разговоры о том, что у него есть "тонкая, тайная и последовательная стратегия, которую мы не замечаем" кажутся мне сомнительными. Мне кажется, он все же мыслит на инстинктах – с какой ноги встал. "Так не получилось? Сделаем вот так и скажем, что так и хотели"", — заявил Бавырин.
Касаясь украинского направления, политолог четко обозначил текущую ситуацию.
"Что касается Украины, то на самом деле мы с ней пришли к консенсусу. Никаких мирных переговоров сейчас не ведется. Обсуждаются только гуманитарные вопросы. Встречу на троих тоже никто не обсуждает", — резюмировал он.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё читайте на сайте Украина.ру.
