Зеленский искал друзей с оружием в пустом зале, опасная манипуляция Брюсселя. Итоги 24 сентября

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН 24 сентября подчеркнул зависимость безопасности Украины от союзников и оружия, а также заявил о слабости международных институтов. Российская сторона осудила позицию Киева как манипуляцию

Вооруженные друзья ЗеленскогоБезопасность невозможно обеспечить без влиятельных друзей и оружия, заявил Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН перед полупустым залом. По его словам, без этих двух условий не работает международное право."Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей, которые готовы встать на стражу международного права. И даже это не срабатывает на практике, если у вас нет оружия", - сказал он.Международные институты не способны урегулировать конфликты из-за их слабости, добавил Зеленский. Он привел в пример Судан, Палестину, Сомали и Сирию. Вместо конкретных шагов в ООН делают "лишь заявления", повторил он один из тезисов вчерашнего выступления президента США Дональда Трампа."Международные институты слишком слабы, по этой причине это безумие продолжается. Даже если вы являетесь членом военного альянса, это не означает, что вы в безопасности", - сказал он.Грузия и Белоруссия вышли из-под влияния Европы. То же может произойти с Молдавией, чем Зеленский очень обеспокоен. Он считает, что Европейский союз должен обеспечить Кишиневу финансовую и энергетическую поддержку, чтобы этого не произошло.Зеленский уверен, что в настоящее время в мире идет гонка вооружений, и быстрее всего развивается беспилотная авиация. Дроны сейчас могут уничтожать другие дроны, а в будущем, особенно с развитием искусственного интеллекта, они станут абсолютно автономными. Поэтому, по его словам, Украина рассматривает эти технологии в качестве оборонных, а не наступательных.На самом деле практика показывает, что Вооруженные силы Украины не гнушаются использовать смертоносное оружие против гражданской инфраструктуры и мирных жителей России. Однако про это Зеленский ничего не сказал. В представленной им картине мира существует Россия, которая способна расширить театр военных действий до стран Евросоюза - например, Польши, Дании, Норвегии, стран Прибалтики."Мы создаем новую структуру безопасности, и многие страны стали частью этой коалиции. Мы сотрудничаем с партнерами, заключаем договора в отношении единой системы обороны. Если гарантии безопасности работают для Украины, это будет означать, что люди могут сделать национальную безопасность не... какой-то исключительностью для некоторых, а для всех", - сказал он.После вышесказанного Зеленский призвал государства ООН коллективно осудить Россию и присоединиться в этом порыве к Украине.Опасная манипуляцияРоссийская сторона же предупреждает международное сообщество о манипуляции. Украинские власти и их европейские так называемые партнеры хотят, чтобы Совет безопасности ООН "жил в некой параллельной реальности", в которой Украина не проигрывает, а ее граждане выстраиваются в очередь, чтобы погибнуть за чужие геополитические интересы,"Те, кто по каким-то причинам европейским кукловодам Украины в этом подыгрывает, должны понимать, что они по сути становятся соучастниками преступной манипуляции, цель которой – не допустить долгосрочного, справедливого и устойчивого мира на Украине, подразумевающего в том числе выработку таких гарантий безопасности, которые исключили бы угрозу нового конфликта в Европе", - заявил на заседании СБ ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Брюссель и союзные ему столицы раскручивают маховик войны, лепят из России образа врага, который на них нападет, стоит ему только разделаться с Украиной, сказал Полянский. Эта "партия войны" пытается "повесить" на Россию все свои ошибки и острейшие проблемы, с которыми Европа столкнулась в результате ввода антироссийских санкций. То, что происходит там - это промывка мозгов и зомбирование населения. Полянский сравнил эти процессы с "обработкой немецких и итальянских обывателей накануне Второй мировой войны".Россия не отказывается ни от каких переговорных форматов, но выступает исключительно за серьезный разговор. Даже в случае с Украиной, где легитимность властей поставлена под сомнение. Оптимальным форматом официальная Москва считает переговорную площадку в Стамбуле."Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", - заключил Полянский.

