Зеленский искал друзей с оружием в пустом зале, опасная манипуляция Брюсселя. Итоги 24 сентября - 24.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250924/zelenskiy-iskal-druzey-s-oruzhiem-v-pustom-zale-opasnaya-manipulyatsiya-bryusselya-itogi-24-sentyabrya-1069121476.html
Зеленский искал друзей с оружием в пустом зале, опасная манипуляция Брюсселя. Итоги 24 сентября
Зеленский искал друзей с оружием в пустом зале, опасная манипуляция Брюсселя. Итоги 24 сентября - 24.09.2025 Украина.ру
Зеленский искал друзей с оружием в пустом зале, опасная манипуляция Брюсселя. Итоги 24 сентября
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН 24 сентября подчеркнул зависимость безопасности Украины от союзников и оружия, а также заявил о слабости международных институтов. Российская сторона осудила позицию Киева как манипуляцию
2025-09-24T18:00
2025-09-24T18:32
эксклюзив
украина
россия
брюссель
владимир зеленский
трамп и зеленский
дмитрий полянский
оон
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069121026_14:0:1735:968_1920x0_80_0_0_fd17a321823c7917199642222e0a11e0.png
Вооруженные друзья ЗеленскогоБезопасность невозможно обеспечить без влиятельных друзей и оружия, заявил Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН перед полупустым залом. По его словам, без этих двух условий не работает международное право."Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей, которые готовы встать на стражу международного права. И даже это не срабатывает на практике, если у вас нет оружия", - сказал он.Международные институты не способны урегулировать конфликты из-за их слабости, добавил Зеленский. Он привел в пример Судан, Палестину, Сомали и Сирию. Вместо конкретных шагов в ООН делают "лишь заявления", повторил он один из тезисов вчерашнего выступления президента США Дональда Трампа."Международные институты слишком слабы, по этой причине это безумие продолжается. Даже если вы являетесь членом военного альянса, это не означает, что вы в безопасности", - сказал он.Грузия и Белоруссия вышли из-под влияния Европы. То же может произойти с Молдавией, чем Зеленский очень обеспокоен. Он считает, что Европейский союз должен обеспечить Кишиневу финансовую и энергетическую поддержку, чтобы этого не произошло.Зеленский уверен, что в настоящее время в мире идет гонка вооружений, и быстрее всего развивается беспилотная авиация. Дроны сейчас могут уничтожать другие дроны, а в будущем, особенно с развитием искусственного интеллекта, они станут абсолютно автономными. Поэтому, по его словам, Украина рассматривает эти технологии в качестве оборонных, а не наступательных.На самом деле практика показывает, что Вооруженные силы Украины не гнушаются использовать смертоносное оружие против гражданской инфраструктуры и мирных жителей России. Однако про это Зеленский ничего не сказал. В представленной им картине мира существует Россия, которая способна расширить театр военных действий до стран Евросоюза - например, Польши, Дании, Норвегии, стран Прибалтики."Мы создаем новую структуру безопасности, и многие страны стали частью этой коалиции. Мы сотрудничаем с партнерами, заключаем договора в отношении единой системы обороны. Если гарантии безопасности работают для Украины, это будет означать, что люди могут сделать национальную безопасность не... какой-то исключительностью для некоторых, а для всех", - сказал он.После вышесказанного Зеленский призвал государства ООН коллективно осудить Россию и присоединиться в этом порыве к Украине.Опасная манипуляцияРоссийская сторона же предупреждает международное сообщество о манипуляции. Украинские власти и их европейские так называемые партнеры хотят, чтобы Совет безопасности ООН "жил в некой параллельной реальности", в которой Украина не проигрывает, а ее граждане выстраиваются в очередь, чтобы погибнуть за чужие геополитические интересы,"Те, кто по каким-то причинам европейским кукловодам Украины в этом подыгрывает, должны понимать, что они по сути становятся соучастниками преступной манипуляции, цель которой – не допустить долгосрочного, справедливого и устойчивого мира на Украине, подразумевающего в том числе выработку таких гарантий безопасности, которые исключили бы угрозу нового конфликта в Европе", - заявил на заседании СБ ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Брюссель и союзные ему столицы раскручивают маховик войны, лепят из России образа врага, который на них нападет, стоит ему только разделаться с Украиной, сказал Полянский. Эта "партия войны" пытается "повесить" на Россию все свои ошибки и острейшие проблемы, с которыми Европа столкнулась в результате ввода антироссийских санкций. То, что происходит там - это промывка мозгов и зомбирование населения. Полянский сравнил эти процессы с "обработкой немецких и итальянских обывателей накануне Второй мировой войны".Россия не отказывается ни от каких переговорных форматов, но выступает исключительно за серьезный разговор. Даже в случае с Украиной, где легитимность властей поставлена под сомнение. Оптимальным форматом официальная Москва считает переговорную площадку в Стамбуле."Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", - заключил Полянский.
https://ukraina.ru/20250923/a-ya-ne-znayu-zelenskiy-skomkal-press-konferentsiyu-i-vystupil-v-oon-s-prizyvom-k-miru-1069078650.html
украина
россия
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069121026_229:0:1520:968_1920x0_80_0_0_b42ea9ba709fac5d35d21182333b8eae.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, брюссель, владимир зеленский, трамп и зеленский, дмитрий полянский, оон, ес
Эксклюзив, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дмитрий Полянский, ООН, ЕС

Зеленский искал друзей с оружием в пустом зале, опасная манипуляция Брюсселя. Итоги 24 сентября

18:00 24.09.2025 (обновлено: 18:32 24.09.2025)
 
© скриншотВладимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
Владимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
© скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН 24 сентября подчеркнул зависимость безопасности Украины от союзников и оружия, а также заявил о слабости международных институтов. Российская сторона осудила позицию Киева как манипуляцию
Вооруженные друзья Зеленского
Безопасность невозможно обеспечить без влиятельных друзей и оружия, заявил Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН перед полупустым залом. По его словам, без этих двух условий не работает международное право.
"Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей, которые готовы встать на стражу международного права. И даже это не срабатывает на практике, если у вас нет оружия", - сказал он.
© скриншотВладимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
Владимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
© скриншот
Владимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
Международные институты не способны урегулировать конфликты из-за их слабости, добавил Зеленский. Он привел в пример Судан, Палестину, Сомали и Сирию. Вместо конкретных шагов в ООН делают "лишь заявления", повторил он один из тезисов вчерашнего выступления президента США Дональда Трампа.
"Международные институты слишком слабы, по этой причине это безумие продолжается. Даже если вы являетесь членом военного альянса, это не означает, что вы в безопасности", - сказал он.
Грузия и Белоруссия вышли из-под влияния Европы. То же может произойти с Молдавией, чем Зеленский очень обеспокоен. Он считает, что Европейский союз должен обеспечить Кишиневу финансовую и энергетическую поддержку, чтобы этого не произошло.
Зеленский уверен, что в настоящее время в мире идет гонка вооружений, и быстрее всего развивается беспилотная авиация. Дроны сейчас могут уничтожать другие дроны, а в будущем, особенно с развитием искусственного интеллекта, они станут абсолютно автономными. Поэтому, по его словам, Украина рассматривает эти технологии в качестве оборонных, а не наступательных.
На самом деле практика показывает, что Вооруженные силы Украины не гнушаются использовать смертоносное оружие против гражданской инфраструктуры и мирных жителей России. Однако про это Зеленский ничего не сказал. В представленной им картине мира существует Россия, которая способна расширить театр военных действий до стран Евросоюза - например, Польши, Дании, Норвегии, стран Прибалтики.
"Мы создаем новую структуру безопасности, и многие страны стали частью этой коалиции. Мы сотрудничаем с партнерами, заключаем договора в отношении единой системы обороны. Если гарантии безопасности работают для Украины, это будет означать, что люди могут сделать национальную безопасность не... какой-то исключительностью для некоторых, а для всех", - сказал он.
После вышесказанного Зеленский призвал государства ООН коллективно осудить Россию и присоединиться в этом порыве к Украине.
Опасная манипуляция
Российская сторона же предупреждает международное сообщество о манипуляции. Украинские власти и их европейские так называемые партнеры хотят, чтобы Совет безопасности ООН "жил в некой параллельной реальности", в которой Украина не проигрывает, а ее граждане выстраиваются в очередь, чтобы погибнуть за чужие геополитические интересы,
"Те, кто по каким-то причинам европейским кукловодам Украины в этом подыгрывает, должны понимать, что они по сути становятся соучастниками преступной манипуляции, цель которой – не допустить долгосрочного, справедливого и устойчивого мира на Украине, подразумевающего в том числе выработку таких гарантий безопасности, которые исключили бы угрозу нового конфликта в Европе", - заявил на заседании СБ ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Брюссель и союзные ему столицы раскручивают маховик войны, лепят из России образа врага, который на них нападет, стоит ему только разделаться с Украиной, сказал Полянский. Эта "партия войны" пытается "повесить" на Россию все свои ошибки и острейшие проблемы, с которыми Европа столкнулась в результате ввода антироссийских санкций. То, что происходит там - это промывка мозгов и зомбирование населения. Полянский сравнил эти процессы с "обработкой немецких и итальянских обывателей накануне Второй мировой войны".
Россия не отказывается ни от каких переговорных форматов, но выступает исключительно за серьезный разговор. Даже в случае с Украиной, где легитимность властей поставлена под сомнение. Оптимальным форматом официальная Москва считает переговорную площадку в Стамбуле.
"Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", - заключил Полянский.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Вчера, 23:49
"А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к мируВладимир Зеленский принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияБрюссельВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДмитрий ПолянскийООНЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:27В период с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны
19:26Бывший главком ВСУ Залужный дает неутешительный прогноз для ВСУ
19:17Армия США участвовать в войне на Украине не будет
19:08Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
19:05До 11 выросло число пострадавших в результате террористической атаки БПЛА на Новороссийск, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
18:57Беспилотники, которыми ВСУ атаковали Новороссийск, были начинены стальными шариками диаметром в сантиметр — они пробили входные двери в ЖК "Аврора" и защиту на счётчиках
18:52Владимир Брутер: Запад боится рисковать в Приднестровье, потому что не может рассчитать реакцию России
18:50Навроцкий побил рекорд Овечкина!
18:43"Мало того, что Крещатик превратили в мемориальный комплекс, больше похожий на кладбище, так ещё и хотят, чтобы люди занимались этой показухой"
18:36США готовы полностью «хоть сегодня» заместить поставки российского газа и нефти в Европу — министр энергетики страны Крис Райт
18:31Видео из Купянского района, где враг продолжает во всю отхватывать и вынужден откатываться назад под натиском ВС РФ
18:24Победные заявления украинского руководства об успехах в ликвидации прорыва ВС РФ на Добропольском направлении не соответствуют действительности
18:17Министр обороны России Андрей Белоусов провел технический совет по развитию системы управления беспилотными комплексами
18:00Зеленский искал друзей с оружием в пустом зале, опасная манипуляция Брюсселя. Итоги 24 сентября
17:57До 350 тысяч мужчин за месяц может выехать из Украины, если откроют границы для мужчин 25-60 лет, — заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Кухарчук
17:52ВС РФ закрепляются в Кировске: населенный пункт практически взят под контроль
17:49На Константиновском направлении подразделения Российской Армии продолжают планомерное наступление, закрепляя успех на достигнутых рубежах, печалится ВСУшник "Мучной". Сообщает:
17:29Признался в собственном терроризме: на Генассамблее ООН Зеленский "оформил явку с повинной"
17:18Политика Дональда Трампа по Украине демонстрирует новый резкий поворот – CNN
17:14Почему в России стали жить лучше и может ли Украина быть другой — Ищенко
Лента новостейМолния