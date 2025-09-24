https://ukraina.ru/20250924/ekonomika-ukrainy-i-voyna-otkroveniya-ot-shevchenko-byudzhetnye-bedy-i-novyy-stekolnyy-zavod-1069083724.html

Экономика Украины и война: откровения от Шевченко, бюджетные беды и новый стекольный завод

Минувшая неделя обошлась без громких новостей и ярких экономических событий. В украинском информпространстве обсуждали текст бывшего банкира Кирилла Шевченко о тяжёлом состоянии украинской экономики. Вновь во весь рост стала проблема с бюджетом, но даже не на следующий год, а на текущий.

А киевская власть за 3,5 года с начала СВО помогла лишь одной сотой процента тех, кто обратился к ней с просьбой решить жилищный вопрос.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Шевченко — Капитан ОчевидностьУехавший в Лондон, а потому освободившийся от оков цензуры, экс-председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко написал статью о состоянии экономики Украины, назвав её экономическую модель "донорономикой". Термин удачный, а вот содержание статьи для внимательного читателя из России откровением не станет. По сути, Шевченко выступил в роли Капитана Очевидность — персонажа интернет-мемов, сообщающего с серьёзным видом то, что понятно и так.Банкир пишет о полной зависимости Украины от внешней помощи, что не новость с учётом того, что после 2022 года каждая вторая гривна в украинском бюджете имеет внешнее происхождение. Сообщает, что курс гривны определяется не рынком, а валютными инвервенциями и притоком валюты извне. Власть же занята не реформами, а выбиванием денег из доноров. Подобных "откровений" в статье Шевченко хватает, но новостью они являются разве что для тех граждан Украины, которые были свято уверены в неизбежности победы над Россией.Не исключено, что через пару лет украинские эксперты признают очевидные успехи Украины в деле построения постиндустриальной экономики, где лидирующими отраслям являются освоение внешней финансовой помощи, разворовывание бюджетных денег, работорговля ТЦК и мародёрство от ВСУ.К слову, производство спорного контента с пометкой 18+ не станет новой флагманской отраслью украинской постиндустриальной экономики: порнозвёзды покидают территорию Украины, где силовики проводят массовые обыски и привлекают контентмейкеров к юридической ответственности за неуплату налогов и не только (производство и распространение порнографии на Украине по-прежнему является уголовно наказуемым деянием, хотя это не мешает налоговикам собирать с блогеров деньги). Вот и порноактриса Юлия Сенюк (она же Жозефина Джексон), ранее размышлявшая перед студентами-философами о том, что нужно больше работать головой, уехала за границу от проблем подальше.Жильё 0,01% желающихЛетом 2024 года в информационное пространство Украины вклинилась тема возвращения на прифронтовые и освобождённые Россией территории временно перемещённых лиц (ВПЛ). Причина такого явления была понятна сразу — киевская власть не пожелала решать жилищный вопрос. Эвакуацией занимались волонтёры, но их работа заканчивалась вывозом людей и их нехитрых пожитков в ближайший областной центр, где они оказывались предоставлены сами себе и сталкивались с необходимостью снимать жильё и искать работу. Естественно, подавляющее большинство решить финансовые проблемы оказывалось не в состоянии. И вот подоспела статистика: за 3,5 года с начала СВО Украина обеспечила жильём только 63 внутренних переселенца, хотя соответствующих запросов за это время было подано почти 529 тыс. Проще говоря, киевская власть помогла лишь 0,01% (одной сотой) процента заявителей. Остальные решают проблемы сами, что обходится всё дороже на фоне дефицита квартир во многих городах и роста арендных платежей.Стоит отметить, что речь не об отсутствии возможности помочь — год назад на уровне одного из министерств обсуждалась проблематика ВПЛ и в качестве способа решения жилищного вопроса указывалась возможность провести инвентаризацию недвижимости в государственной и коммунальной собственности для её последующей адаптации под нужды ВПЛ. Вот только дальше разговоров дело не пошло.При этом формально для ВПЛ продлены выплаты на аренду жилья (до февраля 2026 года): 2 тыс. гривен для взрослых и 3 тыс. гривен для детей и инвалидов. Также активированы ипотечные компенсации ("є-Оселя") — государство покрывает до 70% первого взноса и часть ежемесячных платежей. Вот только толку от таких компенсаций и ипотечных программ нет: по программе "є-Оселя" ВПЛ жильё получить практически нереально, да и саму программу планируют оптимизировать в лучших традициях неолиберализма.К слову, на фоне отмены властями Польши выплат неработающим украинцам, замглавы Офиса Зеленского Ирина Верещук анонсировала создание системы социальной помощи для вернувшихся в страну беженцев, включающую временное жилье, разные виды поддержки и даже организационную помощь в вопросе возвращения. Можно не сомневаться, что ничего толкового из этой инициативы не получится: у киевской власти нет ни денег для такой помощи, ни желания помогать. А болтать, как известно, не мешки ворочать.Ледяной апокалипсис отменяетсяВ прошлом обзоре автор отмечал, что запасы газа в украинских ПХГ превысили показатели прошлого года и преодолели отметку в 12 млрд м3. А за 20 сентябрьских дней в хранилища закачали ещё 472,5 млн м3 топлива, 57% поставок пришлись на Венгрию и Словакию, а остаток закрыла Польша. Через Румынию после двух ударов по компрессорной и газоизмерительной станции "Орловка" поставки не осуществлялись.Глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий отметил, что до 1 ноября в ПХГ нужно закачать 13,2 млрд м3 газа, чего хватит для прохождения отопительного сезона но лишь при условии тёплой зимы (за последние 15 лет своей жизни автор не помнит ни одной действительно холодной зимы на территории постУкраины) и отсутствия новых ударов по газовой инфраструктуре со стороны ВС России (что не гарантируется). Сам Корецкий в комментарии The Washington Post прогнозирует новые удары по объектам энергетики. И немудрено: Украина делает всё, чтобы они стали реальными, нанося свои удары по объектам российского ТЭКа.Тем не менее, как видно по данным статистики, вымерзание Украины в очередной раз отменяется.Латание бюджетаНе успела киевская власть внести изменения в государственный бюджет на текущий год и подать в Раду законопроект о бюджете на следующий год с финансовой дырой в 60 млрд долларов, как вновь потребовалось латать бюджет на текущий год. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сообщила, что Украине не хватает 8,7 млрд долларов финансирования на армию до конца текущего года.Специфика с покрытием бюджетного дефицита (расходы Украины с 2022 года выросли в 2 раза, а доходы упали) в том, что ЕС своим финансированием покрывает тыловые расходы Украины, а военные — особенно на выплату денежного довольствия — оплачивает киевская власть за счёт всех собираемых внутри страны налогов и сборов. А военные расходы постоянно растут. Теперь киевская власть хочет получить от ЕС разрешения на использование средств по программе ERA loans (деньги, выделяемые Украине за счет доходов, полученных от замороженных российских активов) на военные нужды. А для этого потребуется согласие всех участников программы, что сложно и хлопотно с организационной точки зрения.А с деньгами на следующий год всё не менее сложно: нужно найти источники финансирования для 18,1 млрд долларов, но на днях Украина и МВФ согласовали увеличение объёмов финансирования до конца 2027 года ориентировочно на 8 млрд долларов. Остальное (похоже, речь идёт о 10 млрд долларов) попытаются закрыть за счёт использования российских золотовалютных резервов.А одним из внутренних источников денег станет штрафономика — полиция готовит резкое повышение штрафов для автомобилистов и расширение списка нарушений, за которые будут карать лишением прав, что откроет пространство не только для роста бюджетных доходов, но и коррупции. Ведь угроза лишения прав резко активизирует желание нарушителей "порешать" вопросы и ставки за их "решение".Новый стекольный заводКомпания NovaSklo Игоря Лиски подписала соглашение с Pilkington Technology Management Limited об инженерном сопровождении строительства линии по производству термополированного стекла (оно же флоат-стекло) в Киевской области. Такое стекло используется для изготовления стеклопакетов для металлопластиковых окон. Единственный заводом, который до СВО мог производить такое стекло, был стекольный завод "Пролетарий" в Лисичанске, но оборудование с него было вывезено вглубь Украины ещё до освобождения города. Однако до СВО практически весь объём термополированного стекла Украина ввозила из России и Белоруссии. С началом СВО поставки прекратились, а вот спрос на стекло лишь вырос и закрывается он поставками из стран Евросоюза. Более-менее свои потребности Украина закрывала лишь по фурнитуре для металлопластиковых окон.Приступить к строительству завода планируют в марте 2026 года. Строительство обойдётся в 240 млн евро и окупится за 6–7 лет, а производственные мощности составят около 24,8 млн м2 стекла в год.Прочие новостиПольская погранслужба сообщила, что в период с 28 августа по 3 сентября в Польшу с Украины въехало 10 750 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. К слову, каждый третий украинский работодатель заявил об увольнении своих сотрудников в указанном возрасте после открытия для них границ Украины.Зеленский подписал закон № 11533, который закрывает доступ к информации о недвижимости на Украине. На время военного положения и год после него в реестрах больше не будет точных адресов и кадастровых номеров — только область, район и город. Это сильно облегчит жизнь украинским политикам, волонтёрам и военным: об их объектах не смогут рассказывать оставшиеся антикоррупционеры, а простым смертным останется лишь завидовать талантливым и успешным гражданам, решившим свой жилищный вопрос.Из "Дii" — украинского аналога "Госуслуг" утекли персональные данные порядка 20 млн человек (вероятно, это если не все, то уж большая часть зарегистрированных в сервисе граждан Украины). Минцифры утечку отрицает, нардеп Железняк и комитета Рады по налогам отмечает, что база не свежая, а ряд специалистов по кибербезопасности указывают, что утекшие в сеть данные всё же из Дii. Можно не сомневаться, что база в итоге окажется в распоряжении российских специалистов и облегчит людям в погонах их нелёгкий труд.Украина ведёт переговоры с Южной Кореей о закупках 20 скоростных поездов на средства корейского льготного кредита размером 2,1 млрд долларов, которым киевская власть может воспользоваться с 2024 по 2029 годы. Какие именно поезда будут закупаться пока не ясно, но Украина с 2012 года эксплуатирует поезда HRCS2 от Hyundai Rotem. В какой-то альтернативной реальности Украина могла бы закупать поезда производства Крюковского вагоностроительного завода, но поддерживать южнокорейское железнодорожное машиностроение проще, чем развивать собственное производство.О том, чем для Польши оборачиваются санкции против России и Белоруссии - в статье Татьяны Стоянович - "Китай рубит новое окно в Европу. Чем обернется Польше решение закрыть границу с Белоруссией"

