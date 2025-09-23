https://ukraina.ru/20250923/pvo-sbila-bolshe-20-letevshikh-na-moskvu-dronov-vsu---sobyanin-1069041650.html

ПВО сбила больше 20 летевших на Москву дронов ВСУ - Собянин

В ночь на вторник силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник ВСУ, направлявшийся к Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин

Он начал писать об уничтожении вражеских беспилотников накануне вечером, тогда мэр сообщил о 15 сбитых БПЛА.За ночь и утро ПВО расправилась еще с 21 беспилотниками.Всего за ночь средства ПВО России уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России (Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями и Крымом) и акваториями Черного и Азовского морей.Силы ПВО продолжают демонстрировать высокую эффективность, сбивая вражеские дроны над территориями субъектов Российской Федерации. Подробнее — в материале Ключевые объекты России временно меняют режим работы для защиты граждан от украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

