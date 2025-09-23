ПВО сбила больше 20 летевших на Москву дронов ВСУ - Собянин - 23.09.2025 Украина.ру
ПВО сбила больше 20 летевших на Москву дронов ВСУ - Собянин
В ночь на вторник силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник ВСУ, направлявшийся к Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
Он начал писать об уничтожении вражеских беспилотников накануне вечером, тогда мэр сообщил о 15 сбитых БПЛА.За ночь и утро ПВО расправилась еще с 21 беспилотниками.Всего за ночь средства ПВО России уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России (Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями и Крымом) и акваториями Черного и Азовского морей.Силы ПВО продолжают демонстрировать высокую эффективность, сбивая вражеские дроны над территориями субъектов Российской Федерации. Подробнее — в материале Ключевые объекты России временно меняют режим работы для защиты граждан от украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ПВО сбила больше 20 летевших на Москву дронов ВСУ - Собянин

10:30 23.09.2025 (обновлено: 10:42 23.09.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В ночь на вторник силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник ВСУ, направлявшийся к Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
Он начал писать об уничтожении вражеских беспилотников накануне вечером, тогда мэр сообщил о 15 сбитых БПЛА.
За ночь и утро ПВО расправилась еще с 21 беспилотниками.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил Собянин.
Всего за ночь средства ПВО России уничтожили 69 беспилотников над 10 регионами России (Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями и Крымом) и акваториями Черного и Азовского морей.
Силы ПВО продолжают демонстрировать высокую эффективность, сбивая вражеские дроны над территориями субъектов Российской Федерации. Подробнее — в материале Ключевые объекты России временно меняют режим работы для защиты граждан от украинских дронов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
