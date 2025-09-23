https://ukraina.ru/20250923/na-vysote-500-metrov-ot-zemli-voyna-kotoruyu-ne-zhdali-1069045724.html

На высоте 500 метров от земли. Война, которую не ждали

БПЛА различных типов стали одним из основных видов вооружения в ходе спецоперации на Украине

2025-09-23

2025-09-23T12:19

2025-09-23T12:56

Бурное развитие военной беспилотной техники и приемов ее применения стали головной болью не только для ПВО, которая не готовилась к борьбе с этой "мелочью", но и для других родов войск, которые задействованы в спецоперации. Тем не менее дроны разного класса и назначения стали, вероятно, главной проблемой средств ПВО и главным вызовом для любой системы ПВО. Приходится признать, что столь гипертрофированная роль дронов, которую они играют сегодня в вооруженной борьбе, не была предсказана военными теоретиками. Хотя намеки на новую тенденцию считывались уже во второй карабахской войне 2020 года.Военные специалисты и эксперты обращают внимание прежде всего на кардинальное изменение парадигмы применения беспилотников обеими сторонами, от ориентации на применение дронов самолетного типа большой (класса MALE), средней и малой дальности, продолжительности полета и размерности к массовому использованию малых коммерческих коптеров. Причем как для ведения разведки и наблюдения, так и в качестве ударных, включая FPV-дроны и барражирующие боеприпасы. Это привело к взрывному расширению их применения, фактически превратив в один из основных видов вооружения в зоне проведения спецоперации.Например, FPV-дроны поражают практически все виды боевой техники на передовой, обладая беспрецедентным для любого вида, управляемого оружия соотношением "стоимость — эффективность". Беспилотниками, революционизировавшими боевые действия в ходе СВО, стали малые барражирующие боеприпасы, в том числе российские "Ланцеты". Они становятся массовым, недорогим высокоточным тактическим средством поражения и одним из основных средств контрбатарейной борьбы.Можно предположить, делают прогноз опытные офицеры и генералы, прошедшие не одну горячую точку, что в дальнейшем развитие "ланцетоподобных" аппаратов в качестве летающей артиллерии приведет к их частичной трансформации в малогабаритные тактические ракеты. По их словам, большее распространение получат FPV-дроны, малые барражирующие боеприпасы, которые в кратчайшие сроки будут эволюционировать вплоть до индивидуального оружия бойца. "Это означает, что уже в ближайшие годы на поле боя будут задействованы десятки и сотни тысяч малых беспилотных летательных аппаратов, — резюмирует, например, бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Юрий Балуевский. — Соответственно, встанет и огромная по объемам задача борьбы с ними, также начиная от уровня низших подразделений, экипажей и расчетов".Уходящий год ознаменовался достаточно серьёзным продвижением российских войск в Донбассе. При поддержке авиации, артиллерии и дронов штурмовые подразделения ВС РФ смогли взять мощнейший укрепрайон ВСУ в Авдеевке и освободить десятки населённых пунктов. Успехи российской армии показали, что современные боевые действия непременно сопровождаются применением новых технических устройств и необычного для регулярной армии транспорта. Таким образом удаётся существенно снизить риски для штурмовой пехоты.Так, в ходе боевых действий в Донбассе российская армия широко применяет FPV-дроны, роботизированные платформы, средства связи и управления, а также различные типы мототранспорта: электробайки, бензиновые мотоциклы, багги, небольшие вездеходы. Современные штурмовые действия немыслимы теперь без применения БПЛА. Дроны превратились в важнейшие средства поражения, разведки, визуального контроля и наблюдения. Они способны свести к минимуму потери штурмовиков. Это прекрасно показал опыт боёв под руководством командира с позывным Сокол.Благодаря грамотному применению дронов "оркестр" Сокола взял такой сложный в инженерном отношении узел обороны ВСУ, как один из терриконов на Южно-Донбасском участке фронта. С помощью БПЛА удалось вычислить и подавить огневые точки неприятеля, а также изрядно деморализовать гарнизон. Штурмовая пехота фактически занималась зачисткой террикона. Его взятие — пример практически идеального штурма, причём довольно скромными ресурсами и без человеческих потерь.Правда, с наземным беспилотьем, или робототехническими комплексами (РТК), ситуация не такая однозначная, как многие описывают. Опыт этого подразделения говорит о том, что использование сухопутных безэкипажных платформ по-настоящему целесообразно для логистики, вскрытия огневых точек врага и отвлечения его внимания. Командир пояснил, что РТК нормально работают исключительно на ровной местности. Преграда в виде небольшого холмика грозит тем, что наземные беспилотники угодят в радиояму. Потеря управления делает машину обузой: потом придётся тратить силы на восстановление связи либо эвакуацию.События в зоне СВО лишний раз подтвердили, что современные боевые действия характеризуются рассредоточенностью боевых порядков и существенно осложняются невозможностью в полной мере использовать артиллерию. Орудия практически не применяются побатарейно и делают, как правило, несколько выстрелов, после чего расчёты либо меняют позиции, либо уходят в укрытия. Главными врагами артиллерии являются малоразмерные дроны и современные средства контрбатарейной борьбы, включая дальнобойные артиллерийские комплексы.Война очень сильно сместилась на 500 метров выше земли. Именно там сейчас ведется основная разведка и корректировка огня. У нас оказалась очень хорошая школа разработки и производства больших БПЛА разведывательного типа. Что касается квадрокоптеров, то тут все еще держит лидерство Китай. Но посмотрим, что будет в ближайшем будущем. Уже есть рабочие попытки импортозамещения, но пока и у противника, и у нас основное решение — обычный коммерческий DJI Mavic за счет отличной камеры и хорошей погодной устойчивости в полете.Линия боевого соприкосновения (ЛБС) — это лоскутное одеяло, на мой взгляд, никто из командиров не рискнет давать таких однозначных оценок. Все зависит от нескольких факторов. Если на конкретном направлении у противника мало систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то летать можно спокойно, как у себя на лужайке в мирное время. Тогда из дрона можно выжимать максимум, заниматься и гранатометанием, и разведкой.Дрон — это расходник, даже у самых искусных операторов в условиях фронта он живет несколько недель. А до чемодана с РЭБ, который защищает условный минометный расчет, дотянуться куда сложнее. Поэтому во многих местах работа с дроном затруднена. Но в целом способы того, как летают и что сбрасывают с дронов, как выстраивают системы ретрансляции сигнала, очень развились. Существует очень много решений, которые отличаются от участка к участку. На одном только направлении подразделения Сокола целый зоопарк вариантов.Сейчас у всех сторон конфликта идет тактическая наработка того, что войдет в учебники войны XXI века. Где-то приехали "польские специалисты" и привезли украинской стороне кучу новинок, и противник чуть лучше себя чувствует. А где-то новинки поступили в окопы российской армии. Это, своего рода, перетягивание очень многих канатов. Обе стороны очень быстро адаптируются друг к другу, катастрофического разрыва в сфере дронов между двумя армиями нет. Нет такой ситуации, что у кого-то луки, а у кого-то космический бластер. Поэтому, кто сейчас впереди, — вопрос спекулятивный и спорный, считают бывалые офицеры.У нас есть как армейские, так и гражданские производители крупных БПЛА. Крылатая техника также сильно масштабировалась. Изначально они стояли на вооружении специализированных подразделений, потому что их попросту было мало. Но за прошлый год производство увеличилось, раскрутился маховик подготовки операторов, в результате войска сильно насытили БПЛА самолетного типа. Сейчас сложно найти часть, которая воюет, не имея хотя бы одной большой "птицы". И это дает совсем другую глубину разведки. Плюс это серьезно снизило скорость, так сказать, транзакции между оператором БПЛА и номером артиллерийского расчета, который непосредственно выпускает снаряд. Разумеется, опять же, в синергии со связью.Можно ли сказать, что ударные дроны и FPV начнут вытеснять привычную артиллерию? Нет, это преждевременно. Так считают эксперты. Они, конечно, отыграют долю, так сказать, фронтового "рынка" у предыдущих решений, но от старой доброй артиллерии откажутся еще не скоро. Как минимум, ее невозможно заглушить РЭБ. Если на вашем направлении успешно действуют БПЛА, то противник среагирует на это и насытит участок средствами РЭБ. И что останется? Снова пересаживаться на артиллерию и поражать противника ею. Не надо забывать, что, кроме ствольной, есть еще и реактивная артиллерия, способная поражать целые скопления техники.Артиллерия и барражирующие боеприпасы не выстраиваются в технологическую цепочку из пейджера, мобильника и смартфона. Это немножко разные средства. А на войне все средства хороши, и они будут сосуществовать, как успешно сосуществуют сейчас. У барражирующего боеприпаса огромное преимущество в точности, плюс получается такой "пакетный" удар, потому что сразу идет и разведка, и объективный контроль поражения цели. А артиллерию нужно корректировать, происходят задержки в коммуникации. Ну и экономический фактор стоимости удара.Основная задача РЭБ сейчас — борьба с FPV-дронами. Их частоты известны с обеих сторон, и вырос спрос на мобильную защиту от них. Все выросло прежде всего технически. У нас много талантливых инженеров, и они с этой задачей справятся. Происходящее сейчас можно сравнить с взрывным ростом рынка каких-нибудь гаджетов. Сарафанное радио распространяет, что работает, а что нет."Кстати, сам оператор мало что может сделать. Иногда доходит до смешного: задачи в стиле "там, кажется, работает РЭБ, слетайте, разведайте". Звучит абсурдно, но иногда в работе РЭБ может быть окно, или он работает на других частотах. И ты пытаешься подходить, адаптируешься. Иногда помогает просто смена частот (если это возможно технически, как правило, они фиксированы на малых дронах). Плюс можно попробовать дрон от другого производителя, который летает на незаглушенных частотах. Панацеи нет, радиочастоты — это физика нашего мира, она нам дана, и ничего с ней не сделаешь. Заглушить — гораздо проще, чем преодолеть помеху. У источника радиопомех (очень условно) нет ограничений на мощность, а у летящего в небе маленького дрона они очевидны, он всегда будет проигрывать наземным средствам РЭБ. Думаю, впереди нас ждет еще много нового",-такое мнение высказал бывший начальник войск ПВО Северо-Кавказского (южного) военного округа генерал Владимир Кузьмин."Действительно, небо в плане радиочастот становится все грязнее и грязнее. Иной раз вспоминаешь, как год назад летал, и сравниваешь с тем, что сейчас... Это как посмотреть на пустыню в Объединенных Арабских Эмиратах десятки лет назад и сравнить с городом, который там возвели," - резюмирует Кузьмин. Военная мысль все больше приближается к идее роев дронов, где есть условная матка, которая управляет подопечными. Мы видим все более сложные тактико-технические решения. Все будет становиться только изощреннее, будет все меньше людей и все больше технологий.Об особенностях применения БПЛА на фронте - в интервью Захара Виноградова "Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми"

