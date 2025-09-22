Украина как Израиль. Как Трамп создает по всему миру свои точки американского влияния

https://ukraina.ru/20250922/ukraina-kak-izrail-kak-tramp-sozdaet-po-vsemu-svoi-tochki-amerikanskogo-vliyaniya-1069007996.html

Президент США Дональд Трамп опять спешит на помощь, что твой сдвоенный Чип и Дейл с мультяшной скоростью. На это раз все благости помощи могут огрести Польша и встревоженные "Трибалтийские Вымираты" – Латвия, Литва и Эстония.

В Польше, как известно несколько дней назад обнаружили якобы российские БПЛА, которые напали на эту суверенную страну и погибли бесславно. Даже не затарившись, как следует, перед запуском оружием для атаки (все БПЛА в Польше не несли на себе боезаряда). Кроме того, Польша канючила, что еще два российских истребителя пролетели на небольшой высоте над платформой польской нефтяной компании "Петробалтик" в Балтийском море. Похоже, поляки уверены, что как у коровы от страха может молоко пропасть, так и нефтеносная компания может перестать давать нефть, если ее припугнуть. Кто их знает, какие там принципы и условия нефтедобычи в суверенной ПольшеНу а бедных и неторопливых эстонцев напугало то, что им показалось, как 19 сентября сего года три российских истребителя якобы нарушили суверенное на всю голову воздушное пространство над Таллином – целых 12 минут летали, сея страх из-под низких и суровых балтийских облаков.Эстонцы потребовали, чтобы НАТО собралась в Дании и согласно статье 4 своего Статута занялась плотными консультациями не тему, как коллективно повоевать и победить Россию за такую антиэстонскую наглость.И, как всегда, в этой новости обратили внимание на себя два обстоятельства: реакция Трампа и отсутствие какой-либо конкретики насчет того, что он будет делать. Ведь может отреагировать на словах, а на деле ничего не предпринять. И поляки с эстонцами так и останутся сидеть с намыленными шеями.На самом же деле такое поведение Трампа – обычное для него дело. Особенно когда он не хочет ссориться с теми, кто причастен к инцидентам. Как сейчас, когда обиженные обвиняют Россию, а Трамп не хочет драконить Москву и ссориться с президентом Владимиром Путиным.А Трамп, похоже, действительно не хочет. Потому что не время сейчас – от России ему нужна сегодня не эскалация СВО, а замирение. То есть не мир долговечный, как того требует Россия, а именно перемирие. Как пауза и передышка для того, чтобы коллективный Запада мог собраться силами для новой войны. Подтянув к нужным показателям и технологически перевооружив свой ВПК. Чтобы получить по полной по сопатке от России, которая готова к войне гораздо лучше, чем Запад. Это первое обстоятельство.Во-вторых, Трамп еще не до конца отработал новую модель взаимодействия в рамках коллективного Запада, где он хочет построить отношения по-новому. Чтобы США оставались главным гегемоном, который рулит на Западе, но не непосредственно платит за гегемонию и войны по поддержанию ее в мире, а это делают все остальные.Такую модель он отрабатывает сейчас на украинском конфликте. Он уже фактически вывел США из непосредственного участия в войне в Европе, но остался там исключительно по коммерческим соображениям. Новая схема проста: воюют и гибнут непосредственно нанятые в качестве расходного материала и пушечного мяса украинцы – за все платит Европа (во всяком случае, собирается платить, для чего увеличила военные бюджеты страны) – США только поставляют в Европу оружие, которым и воюют с Россией. И рулят всем, обеспечивая Европе "ядерный зонтик", без которого она и евроцента ломанного не стоит в сравнении с ядерным потенциалом России.Нормальная такая. Та же самая глобализация (перестройка мира по западным лекалам и в интересах Запада, фактически новая колонизация (неоколонизация) в новых условиях). Только если при американских демократах Джо Байдена и леволиберальных кланов Обам и Клинтонов США непосредственно вмешивались в конфликты, платили сами, сами же поставляли безвозмездно свое оружие, то при Трампе США неоколонизация будет происходить на расстоянии. Трамп собирается рулить миром и отстаивать право гегемона за США, формально не выходя за их пределы, из-за океана и за чужие деньги. Как говорится, те же яйца, то есть та же глобализация и гегемония США, только вид сбоку.И доходы в пользу США те же – это для Трампа-бизнесмена главное. А вот для Трампа-президента сохраняется влияние США в мире. А за показное, но лживое миротворчество и обманное миролюбие Трамп может отхватить Нобелевскую премию мира, хотя там, в Нобелевском комитете, те еще леволиберальные, извините, поцы-глобалисты собрались – они Трампа ненавидят больше, чем боятся.Но Трамп пока активно меняет "дипломатию канонерок" на новую разновидность "челночной дипломатии", когда нужные результаты достигаются путем переговоров и мирного сочетания несочетаемых интересов. У Трампа это называется "заключить сделку". А сама дипломатия по заключению сделок уже приобрела название "лимузинной" – когда нужные сделки обсуждают в лимузинах первых лиц за пуленепробиваемыми и затемненными стеклами и задернутыми шторками.В-третьих, Трамп гордится, что он уже прекратил семь войн. Но если присмотреться к якобы замиренным конфликтам, то миром там не пахнет нигде. Везде – только отложенные войны.А все потому, что мир Трампу не нужен не только на Украине, но и везде по миру. Ему нужна гегемония, когда все решалось бы при участии США. А значит, ему нужны в каждом регионе проамериканские или зависимые от США, скажем мягко, контрагенты, которые в нужное для Вашингтона время могли бы возмутить обстановку, посеять хаос, начать войну или конфликт и потребовать американского вмешательства для разруливания. Хаос геополитический для того и нужен, чтобы все решал глобальный же антикризисный менеджер.А США давно привыкли к этой роли – она им потом прибыль дает. И энергоносители, например. Или, как сейчас, самую мобильную и передовую экономику Европы, которая от хаоса перебирается на лучшие хлеба за Атлантику, в США.В чистом виде такой контрагент у США есть на Ближнем Востоке. Это Израиль, который, на первый взгляд, творит, что хочет, и является тем хвостом, что уже вертит американской собакой. Это и так, и не так одновременно. Израиль для США сохраняет американское влияние в этом регионе. Это самый главный профит США в этой части света. Как только США что-то надо, Израиль по первому сигналу смастырит им войнушку. И сам прибарахлится, и Штатам вволю отсыплет им нужное.И так на Ближнем Востоке будет всегда. Ну, по крайней мере, пока не воцарится окончательно многополярный мир. А когда это будет, на этот счет есть разные временные прогнозы…Очень похоже, что такую же роль – вечного европейского Израиля-возбудителя – США хотят отвести и Украине в Европе. Замиренный конфликт без мира, а в режиме перемирия – это и есть отложенная война, когда Украина всегда может собраться с силами, получить от Запада оружие и начать задираться к России, отвлекая ее силы и средства. По первому требованию Вашингтона.Кстати, в таком Израиле-Украине для США двойная выгода – конфликт будет держать в напряжении и Европу, оставляя ее в объятиях США. Украина в роли Израиля – это гнойник, направленный и против России, и против Европы. А кому выгодно? Правильно: США. С Трампом или без него.Точно такой же эрзац-Израиль, отвлекалочка и возбудитель спокойствия, у США есть и в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Это Тайвань, который всегда может начать драконить Китай, являющийся для США главным врагом. А если Китай разделается с Тайванем, то готовятся Филиппины. Или Япония вкупе с Южной Кореей. Их США всячески стимулируют в противостоянии с Китаем.Кстати, многих интересует, зачем США ввели такие убийственные тарифы и пошлины против Индии, которая являлась как бы органичным союзником США в регионе, а теперь все больше и больше занимает антиамериканскую позицию. Это знают точно только Трамп и его стратеги, но можно же предположить, что, так сильно наезжая на Индию, Трамп сдерживает ее. И предупреждает, чтобы она не очень шустрила с многополярным миром в рамках ШОС или БРИКС и не очень сближалась с Китаем и Россией. Может такое быть? Вполне, ведь политика – это грязное дело и искусство возможного.Можно не сомневаться, что такие же мини-Израили могут у США появиться и в Африке, и в Латинской Америке. Как говорится, долго ли умеючи. И много денег имеючи. Например, в конфликте с Венесуэлой США могут себе выкристаллизовать такого союзника – Колумбию, где венесуэльцев, говорят, терпеть не могут. С Африкой сложнее. Там США искренне и глубоко ненавидят, как и всех европейцев. Например, еще в 2007 году в Кении, которая считалась самой проамериканской страной Черного континента, США поддерживали 87% опрошенных. В 2015 году число симпатиков сократилось до 58%, но все равно это много. И огонь можно разжечь…Трамп у власти всего лишь чуть больше полгода. Но за это время он многое успел. Во всяком случае, на внешнем контуре он уже видоизменил проамериканскую леволиберальную и нарванную по сути глобализацию и как бы внутри наводит порядок в своей стране. Если ему удастся задуманное, то США, может быть, и уменьшат свое непосредственное присутствие по миру, но слабее вряд ли станут.И неоколонизация от этого не станет меньшей колонизацией и ограблением других стран. Вот что толку от того, что на Украине, ползущей в пропасть и развал, нет оккупационных колониальных войск и колониальной же администрации? Прикупленные и правильно подготовленные продажные аборигены и сами справляются неплохо. И для них Украина – не Родина, а источник существования и среда для заработка. Увы и ах…А США и Трамп… А что они? Они выступают за свои национальные интересы так, как они их видят…Еще на эту же тему читайте в статье "Картина вырисовывается мрачная": Киселев о том, как Украина ведет Европу к катастрофе

