С чего начинается театр в Донецке и что там сейчас ставят: о творчестве в военное время — Гаранин - 21.09.2025
С чего начинается театр в Донецке и что там сейчас ставят: о творчестве в военное время — Гаранин
С чего начинается театр в Донецке и что там сейчас ставят: о творчестве в военное время — Гаранин
Основатель и директор "Донецкого Нового театра" Андрей Гаранин рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о спектаклях, которые ставят на этой... Украина.ру, 21.09.2025
2025-09-21T15:14
2025-09-21T15:14
Основатель и директор "Донецкого Нового театра" Андрей Гаранин рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о спектаклях, которые ставят на этой сцене. Он показал помещение, которое было выбрано для творчества, и объяснил, почему приняли именно такое решение, а также познакомил с некоторыми экспонатами художественной выставки "Русский космос", которая недавно открылась в стенах этого театра.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
С чего начинается театр в Донецке и что там сейчас ставят: о творчестве в военное время — Гаранин

15:14 21.09.2025
 
Основатель и директор "Донецкого Нового театра" Андрей Гаранин рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о спектаклях, которые ставят на этой сцене.
Он показал помещение, которое было выбрано для творчества, и объяснил, почему приняли именно такое решение, а также познакомил с некоторыми экспонатами художественной выставки "Русский космос", которая недавно открылась в стенах этого театра.
