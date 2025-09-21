https://ukraina.ru/20250921/s-chego-nachinaetsya-teatr-v-donetske-i-chto-tam-seychas-stavyat-o-tvorchestve-v-voennoe-vremya--garanin-1068970828.html

С чего начинается театр в Донецке и что там сейчас ставят: о творчестве в военное время — Гаранин

Основатель и директор "Донецкого Нового театра" Андрей Гаранин рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о спектаклях, которые ставят на этой... Украина.ру, 21.09.2025

Основатель и директор "Донецкого Нового театра" Андрей Гаранин рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о спектаклях, которые ставят на этой сцене. Он показал помещение, которое было выбрано для творчества, и объяснил, почему приняли именно такое решение, а также познакомил с некоторыми экспонатами художественной выставки "Русский космос", которая недавно открылась в стенах этого театра.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

