Это не залёт. Главное на утро 20 сентября

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. США отреагировали на обвинения, Минобороны РФ опровергло обвинения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052591319_0:140:2212:1385_1920x0_80_0_0_027f1caaebc1f8ff917fe826b5a46f82.jpg

В ночь на 20 сентября Минобороны России выпустило заявление по поводу пролёта российских истребителей МиГ-31 над Балтийским морем."19 сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полёт проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.В МО РФ ответили на прозвучавшие ранее обвинения со стороны Эстонии."Во время полёта российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", — сообщили в министерстве.Ранее, 19 сентября, министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.Как утверждало эстонское министерство иностранных дел, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут."Сегодня, 19 сентября, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, произошедшим 19 сентября", — отмечалось в заявлении на сайте МИД страны.Спустя час пресс-секретарь НАТО Алисон Арт повторила неподтверждённые обвинения МИД Эстонии."Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало", — говорилось в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсети X.Она уточнила, что по тревоге были подняты в воздух самолёты.Премьер-министр Эстории Кристен Михал заявил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава Альянса."Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство. Истребители НАТО отреагировали, и российским самолётам пришлось отступить. Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4" - написал премьер в пятницу на своей странице в соцсети X.Позднее поляки также обвинили Россию в том, что её самолёты пролетели над польской буровой платформой.Так, пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев на малой высоте над ней."Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены", — заявили в ведомстве.Petrobaltic — это морская нефтедобывающая платформа, расположенная в Балтийском море.Минобороны Швеции опубликовало фотографии российских истребителей."Шведы порадовали фотографиями "тридцать первых". Красивое. Помимо вечно обиженных эстонцев (которым за русский счёт построили буквально всё), возбудились поляки. Дескать, наши самолётики пролетели не только над Ревелем ("Таллин"), но и над польской морской платформой в Балтике. Понятно, что "буферным" странам в случае реальной войны — конец. И нейтральность той же Швеции, чьи истребители теперь бегают за нашими перехватчиками (не догонят), — была для шведов великой ценностью. Во время прошлой большой войны их это спасло. Во время следующей — не спасёт. А в силу размеров государства и бежать-то некуда будет. Про Эстонию вообще молчу, и тем более про Польшу", — прокомментировал эти фото посвящённый флоту телеграм-канал "Zаписки мичмана Птичкина".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использовала эстонские обвинения для того, чтобы призвать к принятию антироссийских санкций."Европа поддерживает Эстонию перед лицом последнего нарушения Россией нашего воздушного пространства. Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно укрепляя восточный фланг. По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций", — заявила фон дер Ляйен.Позднее на эстонские обвинения отреагировал и президент США Дональд Трамп."Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже", — заявил Трамп журналистам.Американский лидер добавил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу.При этом заявление Минобороны РФ свидетельствует: эстонские обвинения неправомерны.На это указывают и эксперты."Значит у проклятых супостатов не нашлось пруфов, фоточек, видосиков и самое главное треков ОК с радиолокаторов, которыми бы они могли доказать "залёт". А у нас оказалось. И выставили супостаты такую претензию скорее всего на основании доклада истребителей сопровождения НАТО, которые естественно сопровождали полёт наших истребителей, и которым показалось что залёт был. А это их слова, против наших слов. Ничья", — отметил автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации.На Западе на заявление Минобороны РФ пока не отреагировали.О планах Запада — в статье Сергея Зуева ""Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада".

Новости

