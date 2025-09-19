Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга - 19.09.2025 Украина.ру
Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга
Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга
Активность с юга наступления армии России на север ДНР обусловлена необходимостью овладения Барвенково. О важности этого населенного пункта рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-09-19T04:55
2025-09-19T04:55
новости
россия
донецкая народная республика
сво
украина
всу
днр
На этом направлении ВС РФ интересуют не столько города, сколько логистика. Учитывая, что работать приходится в условиях ограниченного количества личного состава, рассказал военкор.По его словам, если мы возьмем этот важный логистический центр, мы замкнем всю группировку ВСУ в Дружковке, Краматорске и Славянске.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
украина
днр
новости, россия, донецкая народная республика, сво, украина, всу, днр
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, СВО, Украина, ВСУ, ДНР

Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга

04:55 19.09.2025
 
Активность с юга наступления армии России на север ДНР обусловлена необходимостью овладения Барвенково. О важности этого населенного пункта рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На этом направлении ВС РФ интересуют не столько города, сколько логистика. Учитывая, что работать приходится в условиях ограниченного количества личного состава, рассказал военкор.
"Главной нашей целью, ради которого и затевалась эта активность с юга нашего наступления на север ДНР, станет Барвенково. До него идти еще порядка 60 километров", - отметил Ермаков.
По его словам, если мы возьмем этот важный логистический центр, мы замкнем всю группировку ВСУ в Дружковке, Краматорске и Славянске.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния