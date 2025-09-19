https://ukraina.ru/20250919/voenkor-nazval-glavnuyu-tsel-nastupleniya-vs-rf-na-sever-dnr-s-yuga-1068848127.html
Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга
Активность с юга наступления армии России на север ДНР обусловлена необходимостью овладения Барвенково. О важности этого населенного пункта рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На этом направлении ВС РФ интересуют не столько города, сколько логистика. Учитывая, что работать приходится в условиях ограниченного количества личного состава, рассказал военкор.
"Главной нашей целью, ради которого и затевалась эта активность с юга нашего наступления на север ДНР, станет Барвенково. До него идти еще порядка 60 километров", - отметил Ермаков.
По его словам, если мы возьмем этот важный логистический центр, мы замкнем всю группировку ВСУ в Дружковке, Краматорске и Славянске.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.