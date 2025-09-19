https://ukraina.ru/20250919/voenkor-nazval-glavnuyu-tsel-nastupleniya-vs-rf-na-sever-dnr-s-yuga-1068848127.html

Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга

Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга - 19.09.2025 Украина.ру

Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ на север ДНР с юга

Активность с юга наступления армии России на север ДНР обусловлена необходимостью овладения Барвенково. О важности этого населенного пункта рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-09-19T04:55

2025-09-19T04:55

2025-09-19T04:55

новости

россия

донецкая народная республика

сво

украина

всу

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058137721_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_2aad3ab2daa50b3a430c1f97d96bdc5b.jpg

На этом направлении ВС РФ интересуют не столько города, сколько логистика. Учитывая, что работать приходится в условиях ограниченного количества личного состава, рассказал военкор.По его словам, если мы возьмем этот важный логистический центр, мы замкнем всю группировку ВСУ в Дружковке, Краматорске и Славянске.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

украина

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, сво, украина, всу, днр