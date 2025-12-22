Марко Вовчок. Роковая женщина украинской литературы

https://ukraina.ru/20251222/marko-vovchok-rokovaya-zhenschina-ukrainskoy-literatury--1073176169.html

22 декабря 1833 года родилась Мария Вилинская, вошедшая в историю как Марко Вовчок. Её любовниками были Пантелеймон Кулиш и Иван Тургенев, её внимания добивались Тарас Шевченко и Александр Герцен, а она любила лишь свою свободу и деньги

Мария Вилинская родилась в Орловской губернии (ныне Елецкий район Липецкой области) в семье обедневших русских дворян. Когда девочке было 7 лет, умер её отец, отставной майор Сибирского гренадерского полка. Через два года её мать опять вышла замуж и опять за отставного военного, однако тот мало того, что оказался пьяницей и картёжником, но и к юной падчерице стал протягивать руки.Девочку отправили к тётке Варваре Писаревой, где Марию воспитывала гувернантка. Она училась музыке, французскому языку и литературе, позже воспитывалась в Елецком (1845-46) и Харьковском (1846-48) пансионах. Именно в Харькове Мария Вилинская освоила французский язык и литературу, что позже позволило ей сделать карьеру переводчика. Также она изучила польский и украинский, о существовании которого ранее не подозревала.Окончив обучение в Харькове, Мария переехала в Орёл, в дом ещё одной своей тётки – Екатерины Мордовиной, где стала гувернанткой её детей. Дом был салоном, где собирались литераторы, актёры и мыслители, включая известного баснописца Ивана Крылова. Тётка вывела племянницу в свет. Вскоре к Марии посватался богатый и знатный помещик Ергольский. Но девушка, зачитывавшаяся романами Жорж Санд, мечтала о бегстве из опостылевшего ей окружения.Такая возможность у неё появилась в 1850 году, когда Мария познакомилась с сосланным в Орёл из Киева бывшим членом Кирилло-Мефодиевского братства, выпускником Киевского университета Афанасием Марковичем. Несмотря на политическую неблагонадёжность, тот служил помощником правителя канцелярии губернатора и был вхож в высшее общество. Узнав о его увлечении украинским фольклором, девушка стала изображать интерес ко всему украинскому.Хотя мужчина был на 12 лет старше неё и не богат, Мария вопреки воле родных приняла его предложение. Позже она призналась, что "вышла замуж не любя, а лишь стремясь к независимости". Пара обвенчалась в январе 1851 года в домашней церкви в имении известного мецената и этнографа Петра Киреевского.Молодые жили сначала в Чернигове, потом в Киеве, где Афанасий Маркович получил должность бухгалтера в Киевской палате казённого имущества, а позже в Немирове, где глава семьи работал учителем географии. Всё свободное время он посвящал фольклорным экспедициям, в которые брал жену. Поначалу она просто "улучшала" записанные народные сказки и поговорки, а позже стала писать рассказы на украинском языке о тяжёлой доле крестьян, в первую очередь женщин. При этом языком общения в семье был французский.В 1857 году Афанасий Маркович отправил рассказы жены своему другу по Кирилло-Мефодиевскому братству Пантелеймону Кулишу. По популярности он в то время не уступал своему другу Тарасу Шевченко. Кулиш пришел в восторг от нового дарования. Он писал Шевченко:"Да разве это не чудо, чтобы россиянка преобразилась в украинку, да такие повести выдала, что и тебе, мой друже, пришлось бы впору!"Кулиш немедленно стал искать цензора, который пропустил бы рассказы в печать, придумал для автора мужской псевдоним "Марко Вовчок" (под настоящим женским именем книги не имели бы шансов на успех), и в конце 1857 года в Санкт-Петербурге была издана первая книга Марии Маркович на украинском языке – "Народные рассказы".В августе 1858 года Мария Маркович с четырёхлетним сыном Богданом приехала в гости к Кулишу и его жене Александре, писавшей под псевдонимом Ганна Барвинок, в их имение в Черниговской губернии – Мотроновку. Кулиш почувствовал страстную натуру под внешней холодностью и сдержанностью "молчащего божества". Та ответила взаимностью, и даже тайно встречалась с Кулишом на одной из почтовых станций между Мотроновкой и Орлом.Писатель влюбился в свою протеже, но, как остроумно написал один из современников о Марии Маркович, "она принадлежала только себе!" Когда в начале 1859 года Марковичи прибыли в Санкт-Петербург, их встретил Кулиш – но Мария отреагировала на его знаки внимания холодно. Она сразу попала в круг таких литераторов, как Иван Тургенев, Николай Некрасов, Николай Костомаров, Тарас Шевченко. Последний поначалу безумно ревновал Маркович к Кулишу:"Навіщо вона дає Кулішу виправляти свої писания. Він там усе опрозить!"Стареющий поэт и художник быстро понял, что у него нет шансов, и провозгласил Марию Маркович своей "доченькой", посвятив ей поэму "Сон". Он подарил ей новое издание "Кобзаря", где собственноручно начертал: "Моїй єдиній доні Марусі Маркович – і рідний і хрещений батько Тарас Шевченко". Кроме того, Шевченко подарил ей золотой браслет, купленный в складчину, которым она дорожила превыше всего и, закладывая в трудные моменты жизни, выкупала потом в первую очередь. Сама же Мария Маркович посвятила Тарасу Шевченко свою повесть "Институтка", созданную под влиянием творчества английской романистки Анны Радклиф.Шевченко также рекомендовал её Ивану Тургеневу. Позже Тургенев вспоминал:"Шевченко был искренне к ней привязан и высоко ценил её талант... Однажды на мой вопрос – какого автора мне следует читать, чтобы поскорее выучиться малороссийскому языку? – он с живостью отвечал: "Марко Вовчка! Он один владеет нашей речью!"Во второй половине 1859 года роман с Кулишом писательница закончила вполне в литературном стиле. Она предложила любовнику поехать в Германию, но по отдельности, и встретиться уже на месте. Кулиш ехал первым, в его саквояже было бельё любовницы, а в её багаже – его деньги. Остановившись в Дрездене, Пантелеймон нервно ждал весточки от Марии, размышлял о самоубийстве, даже составил завещание. А через несколько дней ему сообщили, что Вовчок уже прибыла в Берлин… в компании Тургенева. Да, с писательницей были сын и муж, но приехала она именно с Тургеневым.Позже Пантелеймон Кулиш с горечью напишет о возлюбленной:"Марка Вовчка придумал я… И не ошибся, приложив такой псевдоним: сей "вовчок", тот, что растет диким ростком на плодоносном дереве, точно также высасывает живые соки из людей, которые держали его на свете".Кстати, именно Кулиш первым выдвинул версию, что все украиноязычные произведения Марии Маркович написаны ею в соавторстве с мужем, чья роль в дуэте была главенствующей.Тургенев рекомендовал Марию своим знакомым – Льву Толстому, Просперу Мериме, издателю Пьеру-Жюлю Этцелю. Последний позже познакомил её с Жюлем Верном, и Мария стала переводчиком его романов на русский язык. В советской экранизации "Детей капитана Гранта" переводчицу Жюля Верна сыграла Марина Влади.Тургенев свозил Маркович в Лондон, где представил её Герцену – и тот сразу влюбился в писательницу. Отношения же самого Тургенева с Маркович прервались после того, как писательница стала любовницей 23-летнего Александра Пассека, сына родственницы Герцена. Мать молодого человека умоляла Тургенева помешать этой связи, тот написал Марии "свирепое письмо", и больше писатели не встречались. Маркович с любовником и сыном уехала в Италию, а её законный муж вернулся в Россию и больше никогда их не видел.Находясь за границей, Мария Маркович создала множество рассказов, повестей и романов на украинском и русском языках, которые были изданы в России. Она также написала несколько сказок и рассказов на французском языке, которые были опубликованы в журнале Пьера-Жюля Этцеля Magasin d'Education et de Recreation, сотрудником которого Маркович оставалась почти 40 лет. Писательница была близка к кругу польских революционных эмигрантов, принимала участие в распространении в России революционных изданий Герцена.Своего гражданского мужа Александра Пассека она использовала как курьера, в 1866 году он умер от скоротечного туберкулёза. Мария похоронила его в России и некоторое время вела затворнический образ жизни. В 1867 году она встретилась со своим троюродным братом, литературным критиком Дмитрием Писаревым, и скоро стала новым объектом его страсти.Писарев, который четыре года провёл в одиночке Петропавловской крепости, был младше Марии на 7 лет, но вскоре они стали жить вместе. В июле 1868 года Писарев утонул в Рижском заливе.После похорон писательница некоторое время провалялась в нервной горячке, а выздоровев – сблизилась с издателями "Отечественных записок" Николаем Некрасовым и Михаилом Салтыковым-Щедриным. Маркович вела в этом журнале рубрику зарубежной литературы, публиковала свои переводы и оригинальные произведения. Причём с 1867 года она писала исключительно на русском языке, а это, по мнению исследователей, подтверждает версию о том, что основным автором украиноязычных текстов Марко Вовчок был Афанасий Маркович.Самое известное за пределами России произведение Марко Вовчок – русофобская повесть "Маруся" – было опубликовано в 1871 году как "перевод с малороссийского". Всемирную славу повести принесла её "адаптация" на французский язык, изданная Пьером-Жюлем Этцелем в 1878-м. Почти все критики уверены, что текст изначально был написан на русском, а ремарка о переводе была добавлена, чтобы обойти цензуру и опубликовать повесть в журнале "Переводы лучших иностранных писателей".Этот журнал в 1871-1872 годах издавал в Санкт-Петербурге Сергей Звонарёв, и за его редактирование Маркович получала 2 тыс. руб. в год. Если же она ещё и переводила произведения с иностранного языка, то получала 25 рублей за печатный лист. Писательница решила не просто нанять "литературных негров", но и "кинуть" их. Она пообещала переводчицам по 10 рублей за лист перевода, а в результате заплатила по 5. Претензий ей предъявить не могли, ведь договоров не было.Среди обманутых переводчиц была двоюродная сестра покойного Афанасия Марковича – Екатерина Керстен. Получив от редактора очередной заказ – перевод сказок Андресена– она подсунула перевод, выполненный в 1863 году дочерью декабриста Василия Ивашова – Марией Трубниковой, и старшей сестрой литературного критика Владимира Стасова – Надеждой Стасовой.Маркович не прочитала рукописи, подписала их своим именем и отдала в печать. Как только номер журнала с переводом сказок вышел в свет, Екатерина отослала его Трубниковой и Стасовой. Те поначалу решили не поднимать шум, но через несколько месяцев снова появились переводы, украденные у них и подписанные фамилией Марко Вовчок. После этого Стасов опубликовал в газете "Санкт-Петербургские ведомости" статью "Что-то очень некрасивое", в которой и обвинил Вовчок в плагиате. Это обвинение подтвердил третейский суд литераторов, и в 1872-м Мария Вилинская переехала в имение своих знакомых, дворян Львовых, в посёлок Митино Тверской губернии.Именно там Мария Маркович познакомилась с последним мужчиной в своей жизни – приятелем сына, 22-летним Михаилом Лобачем-Жученко. Он только что окончил военно-морское училище, получил звание гардемарина и назначение на корабль, но под влиянием любовницы подал в отставку и поступил в Технологический институт.Шесть лет пара жила гражданским браком, и поженилась только в 1878 году. С тех пор Мария Маркович практически прекратила литературную деятельность, тем более, что она воспитывала внука, появившегося на свет в 1875-м. Её сын Богдан занимался революционной деятельностью, а мать ребёнка не хотела им заниматься. В 1891 году Мария и Михаил официально усыновили мальчика.Мужа писательницы часто переводили по работе в разные места на Северном Кавказе, хотя она постоянно мечтала об Украине. В 1906 году семья переехала в Нальчик, где 10 августа 1907 года Мария Маркович умерла. Согласно завещанию, она была похоронена в своём саду под любимой грушей. Ныне в последнем доме писательницы работает мемориальный музей Марко Вовчок.

