Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко - 19.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250919/pochemu-rossiya-ne-stiraet-ukrainu-v-poroshok-kak-izrail-gazu--ischenko---1068885851.html
Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко
Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко - 19.09.2025 Украина.ру
Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему наземная операция Израиля в Газе была... Украина.ру, 19.09.2025
2025-09-19T12:08
2025-09-19T12:08
видео
россия
израиль
газа
ростислав ищенко
биньямин нетаньяху
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068885728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2c3e1618c4c6b5ea53fe81645da2bb6.jpg
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему наземная операция Израиля в Газе была неизбежной и рассказал, в какой капкан попал премьер-министр Нетаньяху, став плохим примером для России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
https://ukraina.ru/20250916/izrailskaya-armiya-unichtozhila-istoricheskuyu-mechet-xiii-veka-v-sektore-gaza-1068764551.html
россия
израиль
газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068885728_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e624b713076c28b37d5a8832e62ab9d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, израиль, газа, ростислав ищенко, биньямин нетаньяху, украина.ру
Видео, Россия, Израиль, Газа, Ростислав Ищенко, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру

Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко

12:08 19.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему наземная операция Израиля в Газе была неизбежной и рассказал, в какой капкан попал премьер-министр Нетаньяху, став плохим примером для России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Израильская армия разрушила мечеть Аль-Айбики на западе Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
16 сентября, 22:17
Израильская армия уничтожила историческую мечеть XIII века в секторе ГазаВ результате авиационного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью разрушена мечеть Аль-Айбики, являвшаяся архитектурным памятником XIII века. Об этом сообщил 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияИзраильГазаРостислав ИщенкоБиньямин НетаньяхуУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И
16:08"Дневник десантника" обнародовал новости с Сумского направления
16:03Коц раскрыл важность освобождения Муравки и Новоивановки в ДНР
16:00Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии
15:58Эксперт: Киев сознательно провоцирует удары по энергообъектам для развязывания "народной войны"
14:56В Купянске назревает катастрофа для ВСУ - Безуглая
14:40Денег на ВСУ до конца года не хватит - Минфин Украины
14:02Умеров заявил, что Украина не ведет переговоров с Россией
13:30Дрон ВСУ атаковал мотоциклиста в Курской области, он погиб
13:18Прожорливая Украина как инструмент и Зеленский как "биодрон". А Польша, увы, еще не "стальной бобёр".
13:00Захарова заявила о попытке сорвать урегулирование вокруг Украины при помощи инцидента с дронами в Польше
13:00Дезертирство в ВСУ поставили на финансовый поток, дело "снайпер-депутатки". Главное на 13:00 19 сентября
12:42Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
12:30Главные новости к 12:30 19 сентября
12:22Освобожденные территории, наступление армии РФ и окружение ВСУ: фронтовая сводка на 19 сентября
12:08Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко
12:05ВС РФ освободили Новоивановку в Запорожской области
11:57Первый котел на Днепропетровском направлении: стало известно, сколько вэсэушников окружено
11:34Сайт аэропорта "Пулково" взломали
11:31Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове
Лента новостейМолния