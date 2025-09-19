https://ukraina.ru/20250919/pochemu-rossiya-ne-stiraet-ukrainu-v-poroshok-kak-izrail-gazu--ischenko---1068885851.html
Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко
Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко - 19.09.2025 Украина.ру
Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему наземная операция Израиля в Газе была... Украина.ру, 19.09.2025
видео
россия
израиль
газа
ростислав ищенко
биньямин нетаньяху
украина.ру
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему наземная операция Израиля в Газе была неизбежной и рассказал, в какой капкан попал премьер-министр Нетаньяху, став плохим примером для России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
россия
израиль
газа
