https://ukraina.ru/20250919/kak-taktika-ukrainy-pomozhet-rossii-pobedit-v-voyne-so-stranami-nato--voenkor-ermakov--1068888886.html
Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков - 19.09.2025 Украина.ру
Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру проанализировал продвижения и прорывы ВС России на фронте, а также рассказал об ударах по стратегической инфраструктуре ВСУ и отстрел неонацистов на Западной Украине
2025-09-19T12:42
2025-09-19T12:42
2025-09-19T12:42
видео
россия
украина
западная украина
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068888693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f7402ad15a57915ff616cc655e0be36.jpg
00:23 – О продвижении ВС России на Запорожском направлении и борьбу за логистику Запорожья.06:11 – Способен ли враг купировать прорывы ВС РФ? 10:55 – Об операции в Купянске.15:12 – Продвижение России на Лиманском направлении.18:59 – Удары по украинским тылам.24:55 – О новых образцах БПЛА.28:15 – О союзных учениях России и Белоруссии.
россия
украина
западная украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068888693_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24cc340edbe3ef53f1a1df857615e662.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, западная украина, нато, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Украина, Западная Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру проанализировал продвижения и прорывы ВС России на фронте, а также рассказал об ударах по стратегической инфраструктуре ВСУ и отстрел неонацистов на Западной Украине
00:23 – О продвижении ВС России на Запорожском направлении и борьбу за логистику Запорожья.
06:11 – Способен ли враг купировать прорывы ВС РФ?
10:55 – Об операции в Купянске.
15:12 – Продвижение России на Лиманском направлении.
18:59 – Удары по украинским тылам.
24:55 – О новых образцах БПЛА.
28:15 – О союзных учениях России и Белоруссии.