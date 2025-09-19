Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков - 19.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250919/kak-taktika-ukrainy-pomozhet-rossii-pobedit-v-voyne-so-stranami-nato--voenkor-ermakov--1068888886.html
Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков - 19.09.2025 Украина.ру
Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру проанализировал продвижения и прорывы ВС России на фронте, а также рассказал об ударах по стратегической инфраструктуре ВСУ и отстрел неонацистов на Западной Украине
2025-09-19T12:42
2025-09-19T12:42
видео
россия
украина
западная украина
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068888693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f7402ad15a57915ff616cc655e0be36.jpg
00:23 – О продвижении ВС России на Запорожском направлении и борьбу за логистику Запорожья.06:11 – Способен ли враг купировать прорывы ВС РФ? 10:55 – Об операции в Купянске.15:12 – Продвижение России на Лиманском направлении.18:59 – Удары по украинским тылам.24:55 – О новых образцах БПЛА.28:15 – О союзных учениях России и Белоруссии.
россия
украина
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068888693_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24cc340edbe3ef53f1a1df857615e662.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, западная украина, нато, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Украина, Западная Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины

Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков

12:42 19.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в студии Украина.ру проанализировал продвижения и прорывы ВС России на фронте, а также рассказал об ударах по стратегической инфраструктуре ВСУ и отстрел неонацистов на Западной Украине
00:23 – О продвижении ВС России на Запорожском направлении и борьбу за логистику Запорожья.
06:11 – Способен ли враг купировать прорывы ВС РФ?
10:55 – Об операции в Купянске.
15:12 – Продвижение России на Лиманском направлении.
18:59 – Удары по украинским тылам.
24:55 – О новых образцах БПЛА.
28:15 – О союзных учениях России и Белоруссии.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаЗападная УкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И
16:08"Дневник десантника" обнародовал новости с Сумского направления
16:03Коц раскрыл важность освобождения Муравки и Новоивановки в ДНР
16:00Святые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии
15:58Эксперт: Киев сознательно провоцирует удары по энергообъектам для развязывания "народной войны"
14:56В Купянске назревает катастрофа для ВСУ - Безуглая
14:40Денег на ВСУ до конца года не хватит - Минфин Украины
14:02Умеров заявил, что Украина не ведет переговоров с Россией
13:30Дрон ВСУ атаковал мотоциклиста в Курской области, он погиб
13:18Прожорливая Украина как инструмент и Зеленский как "биодрон". А Польша, увы, еще не "стальной бобёр".
13:00Захарова заявила о попытке сорвать урегулирование вокруг Украины при помощи инцидента с дронами в Польше
13:00Дезертирство в ВСУ поставили на финансовый поток, дело "снайпер-депутатки". Главное на 13:00 19 сентября
12:42Как тактика Украины поможет России победить в войне со странами НАТО — военкор Ермаков
12:30Главные новости к 12:30 19 сентября
12:22Освобожденные территории, наступление армии РФ и окружение ВСУ: фронтовая сводка на 19 сентября
12:08Почему Россия не стирает Украину в порошок как Израиль Газу — Ищенко
12:05ВС РФ освободили Новоивановку в Запорожской области
11:57Первый котел на Днепропетровском направлении: стало известно, сколько вэсэушников окружено
11:34Сайт аэропорта "Пулково" взломали
11:31Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове
Лента новостейМолния