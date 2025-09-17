https://ukraina.ru/20250917/filosofskie-osnovy-rezhima-zelenskogo-k-kritike-tn-obektivnoy-realnosti-1068804742.html

(Псевдо)философские основы режима Зеленского. К критике т.н. "объективной реальности"

Бывает у западных аналитиков случаются неожиданные прозрения. Вот, например, Пауль Хоккенос в Foreign Policy заподозрил, что Зеленский и его советники утратили связь с реальностью. С одной стороны, вроде бы и возразить нечего, а с другой – есть основания полагать, что критики Зеленского с реальностью связаны в ещё меньшей степени

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064261745_163:0:1550:780_1920x0_80_0_0_bbae784c8b3dc76d98f00701c9c8a669.jpg

Сама концепция не нова. Некогда известный украинский острослов, политтехнолог Андрей Золотарёв сказал, что украинской власти (честно говоря, не помню какой – чуть ли не кучмовской) остро необходим менеджер по связям с реальностью. Расширим – это нужно не только украинской власти, а любой власти вообще. И хорошо если такой менеджер занимает важный пост во власти (в России пост менеджера по связям с реальностью очень удачно совмещается с постом президента – вот уже четверть века с перерывом).Но тут очень важный момент – а что именно считать этой самой "объективной реальностью" и до какой степени необходимо поддерживать с ней эту связь?Мы все, на самом деле, с реальностью в сложных отношениях.С одной стороны известно, что, если, например, выйти в окно 9-го этажа, ничего хорошего из этого не выйдет – объективная реальность в лице закона всемирного тяготения зла и нетолерантна к интеллектуальным меньшинствам.С другой стороны, как пел один иноагент: не стоит прогибаться под изменчивый мир, но стоит если платят вперёд. Так-то мы постоянно модифицируем реальность под свои потребности – меняем работы, места жительства, да просто цвет обуви… Иногда не получается.Чем выше уровень человека в социальной иерархии, тем больше у него ресурсов и возможностей для того, чтобы реальность менять.Казалось бы – ну какие ресурсы могут быть у нелегитимного президента страны, которая в упорной борьбе с Молдавией выбила право называться самой бедной страной Европы? О-о, их есть у него. И не так уж мало.Во-первых, линия Зеленского выгодна глобалистским элитам, которые считают, что выход из нынешнего кризиса – война. Не совсем уж мировая (они, всё же, хоть и рептилоиды, но не бессмертные), а какой-нибудь вялотекущий крупный конфликт, в который было бы втянуто как можно больше стран. Собственно, через Украину Европу сейчас подталкивают к столкновению с Россией…Во-вторых, это поразительная деградация государственного менеджмента в Европе. Разумеется, рядом с политическими тяжеловесами вроде Ширака или Берлускони Зеленский выглядел бы бледно (Меркель он застал и выглядел рядом с ней клоуном).Конспирологи, кстати, полагают, что деградация эта – следствие целенаправленной политики тех самых глобалистских элит. Нам кажется, что это следствие стихийных процессов, но… в заговор всё же хочется верить – ведь заговорщиков можно нейтрализовать и тогда всё будет хорошо (не будет).В-третьих, безусловный режиссёрский талант самого Зеленского. Его чаще всего считают комическим актёром, он и правда неплохой актёр, но главные его функции всё же – менеджмент и режиссура. Конечно, управлять актёрами, которые знают, что их взял в проект режиссёр, проще, но если не знают – тем интереснее задача.В-четвёртых, беспредельная наглость Зеленского, который вообще ни с какими авторитетами не считается. Хуцпа – суть вообще всей политики современных Украины и Израиля.То, что Зеленский отлично умеет пользоваться этими возможностями и, как следствие, очень неплохо прогибает под себя т.н. "объективную реальность", подтверждается фактами:- нацистская диктатура на Украине признана демократией, а сам просроченный уже не президент – легитимным главой государства;- Европа безропотно финансирует разнообразные хотелки Киева (Кабмин вот на днях сверстал бюджет, в котором 100% доходов направляется на войну – дефолта никто не боится);- "миротворец" Трамп пусть и небезропотно, но подписывает очередной пакет военной помощи Украине (снабжение Украины разведданными и не прекращалось, кроме короткого периода острого противостояния Киева и Вашингтона);- народные массы внутри страны безропотно отправляются в ТЦК и гибнут на фронте (там не всё однозначно, много людей бежит из страны, ещё больше дезертирует, но в целом ВСУ сохраняют боеспособность).Как-то всё это не похоже на утрату связей с реальностью. Скорее уж проблемы со связью с реальностью были у предшественников Зеленского, которые пытались прогнуться под изменчивый Запад и поплатились должностью за это (хотя в целом, для них всё кончилось хорошо – даже для горемычного Януковича).Кстати, а как с этим у автора Foreign Policy? Хоккенос приводят в пример меры по усилению мобилизации и скандал с НАБУ и САП. Чтобы избежать проблем, советует взять на должности советников из НГО… Ну что ж, садитесь, два.В биографии Зеленского уже был период, когда он сделал ставку на чикагских мальчиков в коротких штанишках – было целое правительство недоразумения Гончарука и "дебила" (это самоопределение, с медицинской точки зрения он не дебил, просто дурак) Милованова. В отличие от Хоккеноса выводы он из этого периода сделал, "дебилам" старается не доверять.А вот скандал вокруг "антикоррупционной вертикали" упомянут правильно, но совсем не в том ключе. Политические позиции Зеленского подорвал не сам по себе этот скандал, а уступки, на которые он пошёл.Как минимум это показало неуверенность уже не президента в правильности своих решений. В политике такое не прощается. Авторитарный лидер хорош ровно до тех пор, пока демонстрирует превосходство в выборе направления (это хорошо показано в пьесе украинского поэта и драматурга Александра Олеся "По дороге в…") А из практики управления избирательными кампаниями известно, что последовательная реализация ошибочной стратегии лучше, чем перешивка стратегии на ходу.Кроме того, Зеленский открыл своё слабое место – он, как Янукович до этого, боится массовых протестов (Порошенко, заметим, на протесты не реагировал и правильно делал). Интересно, что некоторые эксперты связывают разрешение на выезд из страны части молодёжи именно с попытками сократить "поголовье" людей, которые НГО могут вывести на новый Майдан. Не думаем, что эта мера будет эффективной (количество участников Майдана в любом случае составляет исчезающе малые доли процента от населения страны), но она совершенно точно указывает на неправоту Хоккеноса в плане критики мобилизации.Ну и в заключение приведём классическую фразу Зеленского, которую отлить в граните вообще нужно:"Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине".Ну эталонная же хуцпа! Но – именно так это и работает.Посмотрите на старейшую европейскую демократию – Соединённое Королевство. Люди недовольны проводимой политикой, правительства меняются со скоростью карт в руках шулера, но каждый новый премьер оставляет неприкосновенными базовые направления политики Его Величества – замещение населения страны мигрантами и поддержку нынешнего украинского режима. Демократия – она такая.О причинах устойчивости диктатуры Зеленского можно прочитать также в статье Ростислава Ищенко "Разрушители и Зеленский"

