(Псевдо)философские основы режима Зеленского. К критике т.н. "объективной реальности" - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/filosofskie-osnovy-rezhima-zelenskogo-k-kritike-tn-obektivnoy-realnosti-1068804742.html
(Псевдо)философские основы режима Зеленского. К критике т.н. "объективной реальности"
(Псевдо)философские основы режима Зеленского. К критике т.н. "объективной реальности" - 17.09.2025 Украина.ру
(Псевдо)философские основы режима Зеленского. К критике т.н. "объективной реальности"
Бывает у западных аналитиков случаются неожиданные прозрения. Вот, например, Пауль Хоккенос в Foreign Policy заподозрил, что Зеленский и его советники утратили связь с реальностью. С одной стороны, вроде бы и возразить нечего, а с другой – есть основания полагать, что критики Зеленского с реальностью связаны в ещё меньшей степени
2025-09-17T16:11
2025-09-17T16:12
мнения
украина
европа
россия
трамп и зеленский
владимир зеленский
политика
майдан
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064261745_163:0:1550:780_1920x0_80_0_0_bbae784c8b3dc76d98f00701c9c8a669.jpg
Сама концепция не нова. Некогда известный украинский острослов, политтехнолог Андрей Золотарёв сказал, что украинской власти (честно говоря, не помню какой – чуть ли не кучмовской) остро необходим менеджер по связям с реальностью. Расширим – это нужно не только украинской власти, а любой власти вообще. И хорошо если такой менеджер занимает важный пост во власти (в России пост менеджера по связям с реальностью очень удачно совмещается с постом президента – вот уже четверть века с перерывом).Но тут очень важный момент – а что именно считать этой самой "объективной реальностью" и до какой степени необходимо поддерживать с ней эту связь?Мы все, на самом деле, с реальностью в сложных отношениях.С одной стороны известно, что, если, например, выйти в окно 9-го этажа, ничего хорошего из этого не выйдет – объективная реальность в лице закона всемирного тяготения зла и нетолерантна к интеллектуальным меньшинствам.С другой стороны, как пел один иноагент: не стоит прогибаться под изменчивый мир, но стоит если платят вперёд. Так-то мы постоянно модифицируем реальность под свои потребности – меняем работы, места жительства, да просто цвет обуви… Иногда не получается.Чем выше уровень человека в социальной иерархии, тем больше у него ресурсов и возможностей для того, чтобы реальность менять.Казалось бы – ну какие ресурсы могут быть у нелегитимного президента страны, которая в упорной борьбе с Молдавией выбила право называться самой бедной страной Европы? О-о, их есть у него. И не так уж мало.Во-первых, линия Зеленского выгодна глобалистским элитам, которые считают, что выход из нынешнего кризиса – война. Не совсем уж мировая (они, всё же, хоть и рептилоиды, но не бессмертные), а какой-нибудь вялотекущий крупный конфликт, в который было бы втянуто как можно больше стран. Собственно, через Украину Европу сейчас подталкивают к столкновению с Россией…Во-вторых, это поразительная деградация государственного менеджмента в Европе. Разумеется, рядом с политическими тяжеловесами вроде Ширака или Берлускони Зеленский выглядел бы бледно (Меркель он застал и выглядел рядом с ней клоуном).Конспирологи, кстати, полагают, что деградация эта – следствие целенаправленной политики тех самых глобалистских элит. Нам кажется, что это следствие стихийных процессов, но… в заговор всё же хочется верить – ведь заговорщиков можно нейтрализовать и тогда всё будет хорошо (не будет).В-третьих, безусловный режиссёрский талант самого Зеленского. Его чаще всего считают комическим актёром, он и правда неплохой актёр, но главные его функции всё же – менеджмент и режиссура. Конечно, управлять актёрами, которые знают, что их взял в проект режиссёр, проще, но если не знают – тем интереснее задача.В-четвёртых, беспредельная наглость Зеленского, который вообще ни с какими авторитетами не считается. Хуцпа – суть вообще всей политики современных Украины и Израиля.То, что Зеленский отлично умеет пользоваться этими возможностями и, как следствие, очень неплохо прогибает под себя т.н. "объективную реальность", подтверждается фактами:- нацистская диктатура на Украине признана демократией, а сам просроченный уже не президент – легитимным главой государства;- Европа безропотно финансирует разнообразные хотелки Киева (Кабмин вот на днях сверстал бюджет, в котором 100% доходов направляется на войну – дефолта никто не боится);- "миротворец" Трамп пусть и небезропотно, но подписывает очередной пакет военной помощи Украине (снабжение Украины разведданными и не прекращалось, кроме короткого периода острого противостояния Киева и Вашингтона);- народные массы внутри страны безропотно отправляются в ТЦК и гибнут на фронте (там не всё однозначно, много людей бежит из страны, ещё больше дезертирует, но в целом ВСУ сохраняют боеспособность).Как-то всё это не похоже на утрату связей с реальностью. Скорее уж проблемы со связью с реальностью были у предшественников Зеленского, которые пытались прогнуться под изменчивый Запад и поплатились должностью за это (хотя в целом, для них всё кончилось хорошо – даже для горемычного Януковича).Кстати, а как с этим у автора Foreign Policy? Хоккенос приводят в пример меры по усилению мобилизации и скандал с НАБУ и САП. Чтобы избежать проблем, советует взять на должности советников из НГО… Ну что ж, садитесь, два.В биографии Зеленского уже был период, когда он сделал ставку на чикагских мальчиков в коротких штанишках – было целое правительство недоразумения Гончарука и "дебила" (это самоопределение, с медицинской точки зрения он не дебил, просто дурак) Милованова. В отличие от Хоккеноса выводы он из этого периода сделал, "дебилам" старается не доверять.А вот скандал вокруг "антикоррупционной вертикали" упомянут правильно, но совсем не в том ключе. Политические позиции Зеленского подорвал не сам по себе этот скандал, а уступки, на которые он пошёл.Как минимум это показало неуверенность уже не президента в правильности своих решений. В политике такое не прощается. Авторитарный лидер хорош ровно до тех пор, пока демонстрирует превосходство в выборе направления (это хорошо показано в пьесе украинского поэта и драматурга Александра Олеся "По дороге в…") А из практики управления избирательными кампаниями известно, что последовательная реализация ошибочной стратегии лучше, чем перешивка стратегии на ходу.Кроме того, Зеленский открыл своё слабое место – он, как Янукович до этого, боится массовых протестов (Порошенко, заметим, на протесты не реагировал и правильно делал). Интересно, что некоторые эксперты связывают разрешение на выезд из страны части молодёжи именно с попытками сократить "поголовье" людей, которые НГО могут вывести на новый Майдан. Не думаем, что эта мера будет эффективной (количество участников Майдана в любом случае составляет исчезающе малые доли процента от населения страны), но она совершенно точно указывает на неправоту Хоккеноса в плане критики мобилизации.Ну и в заключение приведём классическую фразу Зеленского, которую отлить в граните вообще нужно:"Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине".Ну эталонная же хуцпа! Но – именно так это и работает.Посмотрите на старейшую европейскую демократию – Соединённое Королевство. Люди недовольны проводимой политикой, правительства меняются со скоростью карт в руках шулера, но каждый новый премьер оставляет неприкосновенными базовые направления политики Его Величества – замещение населения страны мигрантами и поддержку нынешнего украинского режима. Демократия – она такая.О причинах устойчивости диктатуры Зеленского можно прочитать также в статье Ростислава Ищенко "Разрушители и Зеленский"
https://ukraina.ru/20250226/1061376852.html
https://ukraina.ru/20220519/1033965611.html
https://ukraina.ru/20250418/zelenskiy--tramp-scht-20-1062601062.html
https://ukraina.ru/20250724/kartonnyy-maydan-i-vnezapnyy-krizis-ukrainskogo-rezhima-1065876485.html
украина
европа
россия
майдан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064261745_337:0:1377:780_1920x0_80_0_0_9e23a4a38303b94f02d6b65b67515f07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, европа, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, политика, майдан, внешняя политика
Мнения, Украина, Европа, Россия, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, политика, Майдан, внешняя политика

(Псевдо)философские основы режима Зеленского. К критике т.н. "объективной реальности"

16:11 17.09.2025 (обновлено: 16:12 17.09.2025)
 
© Фото : скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : скриншот видео Central Partnership
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывает у западных аналитиков случаются неожиданные прозрения. Вот, например, Пауль Хоккенос в Foreign Policy заподозрил, что Зеленский и его советники утратили связь с реальностью. С одной стороны, вроде бы и возразить нечего, а с другой – есть основания полагать, что критики Зеленского с реальностью связаны в ещё меньшей степени
Сама концепция не нова. Некогда известный украинский острослов, политтехнолог Андрей Золотарёв сказал, что украинской власти (честно говоря, не помню какой – чуть ли не кучмовской) остро необходим менеджер по связям с реальностью. Расширим – это нужно не только украинской власти, а любой власти вообще. И хорошо если такой менеджер занимает важный пост во власти (в России пост менеджера по связям с реальностью очень удачно совмещается с постом президента – вот уже четверть века с перерывом).
Но тут очень важный момент – а что именно считать этой самой "объективной реальностью" и до какой степени необходимо поддерживать с ней эту связь?
Мы все, на самом деле, с реальностью в сложных отношениях.
С одной стороны известно, что, если, например, выйти в окно 9-го этажа, ничего хорошего из этого не выйдет – объективная реальность в лице закона всемирного тяготения зла и нетолерантна к интеллектуальным меньшинствам.
С другой стороны, как пел один иноагент: не стоит прогибаться под изменчивый мир, но стоит если платят вперёд. Так-то мы постоянно модифицируем реальность под свои потребности – меняем работы, места жительства, да просто цвет обуви… Иногда не получается.
выстумление Зеленского и гостей из ЕС перед СМИ 24.02.2024
26 февраля, 16:17
Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он непобедимЗаявления руководства России и США относительно нелегитимности украинского президента, не могли не вызвать ответа на Украине. Уступать в вопросе выборов нельзя, значит надо доказать, что Зеленский в отличной форме, работает с документами, рукопожатие крепкое при помощи ударной социологии. Её и обещал показать бывший президент
Чем выше уровень человека в социальной иерархии, тем больше у него ресурсов и возможностей для того, чтобы реальность менять.
Казалось бы – ну какие ресурсы могут быть у нелегитимного президента страны, которая в упорной борьбе с Молдавией выбила право называться самой бедной страной Европы? О-о, их есть у него. И не так уж мало.
Во-первых, линия Зеленского выгодна глобалистским элитам, которые считают, что выход из нынешнего кризиса – война. Не совсем уж мировая (они, всё же, хоть и рептилоиды, но не бессмертные), а какой-нибудь вялотекущий крупный конфликт, в который было бы втянуто как можно больше стран. Собственно, через Украину Европу сейчас подталкивают к столкновению с Россией…
Во-вторых, это поразительная деградация государственного менеджмента в Европе. Разумеется, рядом с политическими тяжеловесами вроде Ширака или Берлускони Зеленский выглядел бы бледно (Меркель он застал и выглядел рядом с ней клоуном).
Конспирологи, кстати, полагают, что деградация эта – следствие целенаправленной политики тех самых глобалистских элит. Нам кажется, что это следствие стихийных процессов, но… в заговор всё же хочется верить – ведь заговорщиков можно нейтрализовать и тогда всё будет хорошо (не будет).
В-третьих, безусловный режиссёрский талант самого Зеленского. Его чаще всего считают комическим актёром, он и правда неплохой актёр, но главные его функции всё же – менеджмент и режиссура. Конечно, управлять актёрами, которые знают, что их взял в проект режиссёр, проще, но если не знают – тем интереснее задача.
Зеленский Джонсон фейк коллаж - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая 2022, 06:09
Сам себе сценарист. Почему Зеленский — самый счастливый человек в проигрывающей войну странеПрезидент Зеленский счастлив. Здесь, на Украине, и сейчас, во время войны. Это не шутка, не вымысел, а цитата. Возможно, случайная оговорка — хотел сказать другое, а сказал то, что думал. Но счастье Зеленского специфическое, оно возможно только в стране, где всё строится по киношно-комедийному сценарию, который пишет сам режиссер
В-четвёртых, беспредельная наглость Зеленского, который вообще ни с какими авторитетами не считается. Хуцпа – суть вообще всей политики современных Украины и Израиля.
То, что Зеленский отлично умеет пользоваться этими возможностями и, как следствие, очень неплохо прогибает под себя т.н. "объективную реальность", подтверждается фактами:
- нацистская диктатура на Украине признана демократией, а сам просроченный уже не президент – легитимным главой государства;
- Европа безропотно финансирует разнообразные хотелки Киева (Кабмин вот на днях сверстал бюджет, в котором 100% доходов направляется на войну – дефолта никто не боится);
- "миротворец" Трамп пусть и небезропотно, но подписывает очередной пакет военной помощи Украине (снабжение Украины разведданными и не прекращалось, кроме короткого периода острого противостояния Киева и Вашингтона);
- народные массы внутри страны безропотно отправляются в ТЦК и гибнут на фронте (там не всё однозначно, много людей бежит из страны, ещё больше дезертирует, но в целом ВСУ сохраняют боеспособность).
Фото: Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
18 апреля, 18:35
Зеленский – Трамп: счёт 2:0Зеленский в очередной раз подверг критике американского спецпосланника Уиткоффа: "он сознательно или несознательно – я не знаю – распространяет российские нарративы. В любом случае это не помогает. И я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории. Территории – наши". Возникает закономерный вопрос – а чего это Зеленский такой смелый?
Как-то всё это не похоже на утрату связей с реальностью. Скорее уж проблемы со связью с реальностью были у предшественников Зеленского, которые пытались прогнуться под изменчивый Запад и поплатились должностью за это (хотя в целом, для них всё кончилось хорошо – даже для горемычного Януковича).
Кстати, а как с этим у автора Foreign Policy? Хоккенос приводят в пример меры по усилению мобилизации и скандал с НАБУ и САП. Чтобы избежать проблем, советует взять на должности советников из НГО… Ну что ж, садитесь, два.
В биографии Зеленского уже был период, когда он сделал ставку на чикагских мальчиков в коротких штанишках – было целое правительство недоразумения Гончарука и "дебила" (это самоопределение, с медицинской точки зрения он не дебил, просто дурак) Милованова. В отличие от Хоккеноса выводы он из этого периода сделал, "дебилам" старается не доверять.
А вот скандал вокруг "антикоррупционной вертикали" упомянут правильно, но совсем не в том ключе. Политические позиции Зеленского подорвал не сам по себе этот скандал, а уступки, на которые он пошёл.
Как минимум это показало неуверенность уже не президента в правильности своих решений. В политике такое не прощается. Авторитарный лидер хорош ровно до тех пор, пока демонстрирует превосходство в выборе направления (это хорошо показано в пьесе украинского поэта и драматурга Александра Олеся "По дороге в…") А из практики управления избирательными кампаниями известно, что последовательная реализация ошибочной стратегии лучше, чем перешивка стратегии на ходу.
Кроме того, Зеленский открыл своё слабое место – он, как Янукович до этого, боится массовых протестов (Порошенко, заметим, на протесты не реагировал и правильно делал). Интересно, что некоторые эксперты связывают разрешение на выезд из страны части молодёжи именно с попытками сократить "поголовье" людей, которые НГО могут вывести на новый Майдан. Не думаем, что эта мера будет эффективной (количество участников Майдана в любом случае составляет исчезающе малые доли процента от населения страны), но она совершенно точно указывает на неправоту Хоккеноса в плане критики мобилизации.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2025
24 июля, 16:27
"Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режимаЕщё недавно ничто не предвещало ничего – Зеленский прогнул под себя Трампа, Трамп прогнул под себя Европу… Нарисовалась новая схема, при которой Зеленский получит карт-бланш на продолжение войны до последнего украинца (по крайней мере – на время) и, вероятно, на что-то ещё. И тут… Внезапно на горизонте замаячило что-то нехорошее
Ну и в заключение приведём классическую фразу Зеленского, которую отлить в граните вообще нужно:
"Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине".
Ну эталонная же хуцпа! Но – именно так это и работает.
Посмотрите на старейшую европейскую демократию – Соединённое Королевство. Люди недовольны проводимой политикой, правительства меняются со скоростью карт в руках шулера, но каждый новый премьер оставляет неприкосновенными базовые направления политики Его Величества – замещение населения страны мигрантами и поддержку нынешнего украинского режима. Демократия – она такая.
О причинах устойчивости диктатуры Зеленского можно прочитать также в статье Ростислава Ищенко "Разрушители и Зеленский"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияУкраинаЕвропаРоссияТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийполитикаМайданвнешняя политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Военная сводка за 17 сентября от ТГ-канала Дневник Десантника:
23:46Российские войска развивают успешное наступление на Днепропетровском и Восточно-Запорожском направлениях
23:40Белгородская область подвергается массированным атакам беспилотников ВСУ. Главные новости к 23:40
23:39В Полтаве на месте памятника Петру I установили вертолет в рамках "деколонизации"
23:33Российские штурмовые группы успешно продвигаются в Ямполе
22:23Киев бросает последние резервы под Купянск
22:21В ДНР запустили вторую водонапорную башню емкостью сто тысяч литров - Пушилин
22:12Пьяный сотрудник ТЦК устроил хаос на дорогах, скрываясь от полиции
21:47Российские войска продолжают штурм в районе Красноармейска и Димитрова - "Дневник Десантника"
21:31Российские войска наступают на всех ключевых направлениях в зоне СВО — генерал Валерий Герасимов
21:23Гражданина Румынии расстреляли из пневматического пистолета, приняв за украинца
21:23Поляки усилили биометрию украинцев, на пунктах пропуска образовались очереди
21:00Украинский дипломат раскрыл схему обмана Вашингтона
20:53Российский оператор дрона спас велосипедиста от похищения украинскими "людоловами" в Херсоне
20:46Украинская пропаганда пытается выдать фейк о немецких детонаторах за сенсацию
20:31Спецотряд "Кракен"* расформирован: нацистское формирование уничтожено в ходе СВО
20:27После атак Украина будет вынуждена импортировать газ на $1 миллиард - эксперты
20:08Генерал Хэ Лэй: Китай не хочет войны, но если придётся — победит с минимальными потерями
19:57Дмитрий Голубовский: Если на Ближнем Востоке начнется большая война, Китай поможет России дойти до Дуная
19:54БПЛА атаковали Белгородскую область, 18-летняя девушка получила баротравму - Гладков
Лента новостейМолния