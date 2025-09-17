https://ukraina.ru/20250917/arest-zamglavy-minstroya-dnr-ili-kuda-propali-740-mln-rubley-glavnoe-na-1300-17-sentyabrya-1068792634.html

Арест замглавы Минстроя ДНР или Куда пропали 740 млн рублей? Главное на 13:00 17 сентября

Мещанский районный суд Москвы арестовал первого заместителя главы Минстроя ДНР Юлию Мерваезову, сообщили российские СМИ. Ей избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.Бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве. Предполагается, что ей вменяют два эпизода хищений, также она якобы проходит фигурантом по аналогичному делу в отношении бывшего руководителя Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного, пишут СМИ.Мерваезову задержали в конце августа 2025 года в Пятигорске. Оттуда ее доставили в Москву, сообщали журналисты.Информация подтверждается записями в картотеке дел Мосгорсуда. Из них следует, что 11 сентября Мервазоевой продлили срок содержания под стражей, а 16 сентября суд рассматривал апелляционную жалобу. Текст постановления о продлении срока ареста недоступен - его публикация запрещена.Мервазоеву обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Максимально ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.Вадим Выгулярный - фигурант уголовного дела по такой же статье УК (ст. 159 ч.4). Из картотеки дел Мосгорсуда следует, что меру пресечения впервые ему избирали 11 июля 2025 года, затем срок содержания под стражей продлили. Апелляцию рассмотрят 17 сентября. Текст постановлений также запрещен к публикации.Юлия Мерваезова - уроженка Иркутска, выпускница Иркутского государственного технического университета. На сайте Минстроя ДНР (в стадии ликвидации) была опубликована биография чиновницы, из которой следует, что до назначения она работала:Мерваезова руководила "СПГ" всего с декабря 2021 по декабрь 2022 года. Эта компания зарегистрирована в Красноярском крае, основной вид деятельности - разработка строительных проектов. В настоящее время организация находится в стадии банкротства (с 2024 года), назначен конкурсный управляющий. Правопредшественник "СПГ" - красноярское ООО "Военно-строительная компания", ликвидированное путем реорганизации в 2020 году.В апреле 2025 года Минобороны РФ подало иск в арбитражный суд, сумма требований - 1,96 млрд рублей. Ответчиком выступает ФГУП "Главное управление специального строительства" (бывшее ФГУП "Главное военное-строительное управление №8", которым с 2017 года руководил Вадим Выгулярный), третьими лицами привлечены АО "СибирьПромГрупп" и ООО "Крастим". Судебные разбирательства проходили в закрытом режиме, следующее заседание назначено на 23 сентября 2025 года.Кроме этого, Мерваезова и Выгулярный - ответчики по делу о взыскании убытков в рамках банкротства АО "СПГ", которое рассматривается с июля 2023 года. По информации из картотеки дел Арбитражного суда Красноярского края, Мерваезова, Выгулярный и еще двое фигурантов должны вернуть "СПГ" 740 с лишним миллионов рублей. В марте 2025 года их имущество и денежные средства арестовали в качестве обеспечительных мер. Мерваезовой оставили только возможность распоряжаться ежемесячным прожиточным минимумом.В июне 2025 года Мерваезова ходатайствовала об отмене ареста денежных средств. В 2022 году он взяла в одном банке 3 млн рублей в кредит, в 2024 году - 4,6 млн рублей в кредит. Ежемесячный платеж превышает 50 тысяч рублей, поэтому прожиточный минимум не может обеспечивать ей погашение обязательств. Суд ходатайство удовлетворил.Рассмотрение дела о взыскании убытков продолжается.

