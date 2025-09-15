https://ukraina.ru/20250915/raboty-esche-mnogo-pochemu-rossii-ne-nuzhno-obmanyvatsya-prevoskhodstvom-v-bpla-1068703012.html

Работы еще много. Почему России не нужно обманываться превосходством в БПЛА

Работы еще много. Почему России не нужно обманываться превосходством в БПЛА - 15.09.2025 Украина.ру

Работы еще много. Почему России не нужно обманываться превосходством в БПЛА

На Западе в очередной раз отдали должное российской военной промышленности, которая сумела за эти годы произвести настоящую революцию в производстве БПЛА. При этом еще несколько лет назад ситуация во многом была противоположной

2025-09-15T16:31

2025-09-15T16:31

2025-09-15T16:31

эксклюзив

россия

украина

вооруженные силы украины

бпла

дроны

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063155670_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_6b3321be8aaf65dcb32f1c88cf118b80.jpg

Россия вырывается впередОчередной материал с констатацией российского превосходства в дронах был опубликован в New York Times 14 сентября. Авторы издания писали свой репортаж из Киева, на себе почувствовав, когда более восьми сотен ударных и прочих российских БПЛА за одну ночь появляются в небе над Украиной.Цифры – вещь упрямая. Американцы отмечают, что если сегодня российская армия может влегкую отправить в направлении противника сотни беспилотников за раз, то три года назад, когда только появились знаменитые "Герани", их вылеты исчислялись десятками. Всего за текущий год ВС РФ применили на Украине в девять раз больше дронов, чем за аналогичный период прошлого года.Одним ростом производства дело не ограничивается. Совершенствуется тактика применения беспилотников, грамотно применяются ложные цели, меняется система их управления.С украинской стороны давно не слыхать самодовольного бахвальства о превосходстве ВСУ в дронах, что было близким к истине еще совсем недавно."В 2022–2024 гг. Украина доминировала в инновациях: первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами. Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла нашими следами, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает красть наши технологические решения и масштабировать их", - заявил на днях командир Третьего штурмового корпуса Андрей Билецкий*.За несколько лет до СВО все уже было ясноКак бы себя ни били в грудь украинцы, первопроходцами в деле применения дронов их назвать сложно. Да, в полноценном военном конфликте двух хорошо оснащенных регулярных армий в таком масштабе БПЛА применяются впервые, однако был еще опыт Сирии и Ливии, а также Нагорного Карабаха.Последний конфликт особо важен для России в контексте того, что потом произошло на Украине. В 2020 году Азербайджан и Нагорно-Карабахская республика (НКР) схлестнулись в так называемой шестинедельной войне, которая привела к тому, что Баку сумел захватить часть территорий НКР.Уже тогда эксперты заговорили о важной, если не ключевой роли беспилотников в том противостоянии. Именно широкое применение ударных и прочих БПЛА позволило азербайджанской армии сходу захватить преимущество в воздухе, измотав и в значительной степени нейтрализовав и без того хилую ПВО армян.Ставку на беспилотники Азербайджан сделал еще на излете "нулевых", закупив соответствующие образцы в Турции и Израиле. Вскоре в кооперации с партнерами было налажено собственное производство этих БПЛА, а союзники Баку получили таким образом возможность обкатать свои наработки в условиях реальных боевых действий, да еще и в условиях гористой местности.Именно в Нагорном Карабахе взошла звезда турецкого дрона Bayraktar TB2, вокруг которого через несколько лет выстроит свою пропагандистскую мифологию Украина и где эта звезда вскоре благополучно угаснет. Опыт конфликта в Нагорном Карабахе взывал, как минимум, к принятию новой реальности, а у России оставалось еще пару лет до СВО, чтобы подготовиться на направлении беспилотных систем, но этого толком не произошло.Причины отставанияПричин этого называется обычно две – развал СССР и последовавший за этим кризис, хроническое безденежье государства и т.д., а также недооценка БПЛА как перспективного оружия будущего.Детально говорить нужно именно о второй причине, так как похожие исторические и экономические процессы шли одновременно в том же Азербайджане или на Украине, что не помешало им на какое-то время опередить РФ в беспилотных технологиях.За несколько месяцев до начала СВО дискуссионный клуб "Валдай" провел круглый стол, на котором обсуждалось отставание России в беспилотниках. Один из главных выводов, к которому пришли участники мероприятия – страна слишком поздно включилась в эту гонку, из-за чего России пришлось буквально впрыгивать в последний вагон уже уходящего поезда.Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечал тогда, что львиная доля ответственности за такое положение дел несли сами военные."У нас еще была серьезная проблема с осмыслением этой технологии военными. Мало того, что требования и запросы со стороны вооруженных сил к новому виду техники сформулировали с большим опозданием, так еще они были совершенно нереалистичными", - рассказывал он.О чем говорить, если в самых высоких армейских кругах страны в последние 15-20 лет можно было встретить точку зрения, по которой ВС РФ просто не нужны БПЛА, так как у армии есть авиация."Программы развития беспилотной авиации не считались приоритетом в системе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Минобороны. И это стало очень важной причиной нашего отставания. Плоды той политики мы пожинаем до сих пор. Все еще нет ни централизованных межвидовых органов руководства такими программами, включая создание необходимых для беспилотной авиации систем (двигатели, оптико-электронные системы, системы управления), ни должной политической и административной поддержки, ни целеустремленной политики по созданию центров компетенций в этой области", - цитировал пять лет назад "Московский комсомолец" заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константина Макиенко.На тот момент, отмечал специалист, в российскую армию наконец начал поступать средний беспилотник "Орион", который является аналогом американского дрона General Atomics Predator, который серийно производился в США с 1995 года и уже был снят с производства.С надеждой на волонтеров и на себяОтсюда вытекает еще одна из основных проблем производства дронов в РФ – локализация.Раньше практически все отечественные БПЛА летали на иностранных двигателях, а доля зарубежных комплектующих составляла не менее 50%. Это же касалось микроэлектроники, чипов, оптики, программного обеспечения и т.д. Антироссийские санкции последних лет только заострили эту проблему.Нельзя сказать, что в этой области не делалось ничего, но этого явно было недостаточно. Теперь отечественным специалистам приходится наверстывать упущенное в гораздо более сложных условиях.В первые месяцы СВО российские военные в плане БПЛА и вовсе вынуждены были уповать либо же на волонтеров, либо же закупать все на свои средства. Такая ситуация в определенной степени сохраняется и по сей день."Важно при решении любой задачи сохранить оборудование, потому что оно очень дорогое и мы его должны использовать бережно и многократно. "Птичка" — это не расходный материал, как считают некоторые. Стоимость одного беспилотника примерно 200 тыс. рублей, плюс все остальное оборудование – пульты, зарядники, аккумуляторы. В общей сложности у нас оборудования на 7 млн рублей. И мы относимся к нему очень бережно, можно сказать трепетно, потому что, как я вам уже сказал, большую часть его мы закупили на свои личные средства. Зато мы уверены в нем и можем выполнять разнообразные задачи", - рассказал в недавнем интервью изданию Украина.ру командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" с позывным Серб, чье подразделение было сформировано в январе этого года.Ситуация с дронами в России до февраля 2022-го – нередкая для нашей страны история про грянувший гром и перекрестившегося мужика. Или очередная иллюстрация к снова актуальному тезису про отстающих, которые либо в кратчайшие сроки это отставание преодолеют, либо их сомнут.Плохо, что чью-то недальновидность, глупость и головотяпство приходится оплачивать человеческими жизнями, а страна в великом напряжении снова должна догонять и обгонять. Имен авторов всех этих недальновидностей, глупостей и головотяпства мы, кстати, не знаем до сих пор. Как и то, ответили ли они за свои ошибки. *Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО скандале в ВСУ с поставкой некачественных дронов - в материале издания Украина.ру Украденные дроны и ускользающий Славянск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

https://ukraina.ru/20250828/komandir-otdeleniya-bpla-shturmovoy-roty-v-serb-my-khotim-iskupit-vinu-i-vernutsya-chestnymi-lyudmi-1067785698.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, вооруженные силы украины, бпла, дроны, беспилотники