"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия - 14.09.2025
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия - 14.09.2025 Украина.ру
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия
Решение России нанести удар по логистическим центрам поставок оружия на Украину на территории Польши будет зависеть исключительно от военной целесообразности и расчета последствий
2025-09-14T07:10
2025-09-14T07:10
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.Эксперт отметил, что, несмотря на заявления некоторых экспертов о моральном праве РФ на такой удар, окончательное решение примут ответственные лица российского руководства. По его словам, удар будет нанесен лишь в том случае, если военная необходимость перевесит политические последствия.Касаясь возможной реакции НАТО, Зверев пояснил, что пятая статья Устава альянса о коллективной обороне не предусматривает автоматического вступления всех стран в конфликт. США, будучи ее авторами, изначально заложили в нее широкое пространство для маневра, чтобы не быть немедленно втянутыми в европейские войны."Возникает вопрос военной целесообразности и возможных последствий. В нашем руководстве ответственные люди, и если в том будет военная необходимость, то такой удар будет нанесен. Если же политические последствия такого удара окажутся выше военного эффекта, то этого не будет", — заявил политолог.В настоящее время Польша воспользовалась четвертой статьей Устава НАТО, которая предусматривает консультации между странами-членами альянса в случае возникновения угрозы.Зверев предположил, что информация с этих консультаций станет известна российскому руководству и будет учтена при принятии решений. Ранее Минобороны России уже заявило о готовности провести отдельные консультации с польской стороной по инциденту с беспилотниками.Полный текст интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана читайте на сайте Украина.ру.
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия

07:10 14.09.2025
 
Флаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Решение России нанести удар по логистическим центрам поставок оружия на Украину на территории Польши будет зависеть исключительно от военной целесообразности и расчета последствий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.
Эксперт отметил, что, несмотря на заявления некоторых экспертов о моральном праве РФ на такой удар, окончательное решение примут ответственные лица российского руководства. По его словам, удар будет нанесен лишь в том случае, если военная необходимость перевесит политические последствия.
Касаясь возможной реакции НАТО, Зверев пояснил, что пятая статья Устава альянса о коллективной обороне не предусматривает автоматического вступления всех стран в конфликт. США, будучи ее авторами, изначально заложили в нее широкое пространство для маневра, чтобы не быть немедленно втянутыми в европейские войны.
"Возникает вопрос военной целесообразности и возможных последствий. В нашем руководстве ответственные люди, и если в том будет военная необходимость, то такой удар будет нанесен. Если же политические последствия такого удара окажутся выше военного эффекта, то этого не будет", — заявил политолог.
В настоящее время Польша воспользовалась четвертой статьей Устава НАТО, которая предусматривает консультации между странами-членами альянса в случае возникновения угрозы.
Зверев предположил, что информация с этих консультаций станет известна российскому руководству и будет учтена при принятии решений. Ранее Минобороны России уже заявило о готовности провести отдельные консультации с польской стороной по инциденту с беспилотниками.
10 сентября, 11:25
Бутафорская угроза: кто и зачем запустил муляж дрона над ПольшейОдин из беспилотников, обнаруженных на территории Польши после недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства, является имитационным макетом, не способным к выполнению боевых задач. Об этом 10 сентября сообщили украинские СМИ
Полный текст интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана читайте на сайте Украина.ру.
