https://ukraina.ru/20250914/polsha-sama-naprosilas-v-moskve-vzveshivayut-tselesoobraznost-udara-po-khabu-postavok-oruzhiya-1068566940.html
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия - 14.09.2025 Украина.ру
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия
Решение России нанести удар по логистическим центрам поставок оружия на Украину на территории Польши будет зависеть исключительно от военной целесообразности и расчета последствий
2025-09-14T07:10
2025-09-14T07:10
2025-09-14T07:10
новости
россия
польша
москва
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045502123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b47629ba30812f2244fefd6dcf18878.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.Эксперт отметил, что, несмотря на заявления некоторых экспертов о моральном праве РФ на такой удар, окончательное решение примут ответственные лица российского руководства. По его словам, удар будет нанесен лишь в том случае, если военная необходимость перевесит политические последствия.Касаясь возможной реакции НАТО, Зверев пояснил, что пятая статья Устава альянса о коллективной обороне не предусматривает автоматического вступления всех стран в конфликт. США, будучи ее авторами, изначально заложили в нее широкое пространство для маневра, чтобы не быть немедленно втянутыми в европейские войны."Возникает вопрос военной целесообразности и возможных последствий. В нашем руководстве ответственные люди, и если в том будет военная необходимость, то такой удар будет нанесен. Если же политические последствия такого удара окажутся выше военного эффекта, то этого не будет", — заявил политолог.В настоящее время Польша воспользовалась четвертой статьей Устава НАТО, которая предусматривает консультации между странами-членами альянса в случае возникновения угрозы.Зверев предположил, что информация с этих консультаций станет известна российскому руководству и будет учтена при принятии решений. Ранее Минобороны России уже заявило о готовности провести отдельные консультации с польской стороной по инциденту с беспилотниками.Полный текст интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250910/1068448889.html
россия
польша
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045502123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9c284c939737f045bdaf305ff35e17f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, польша, москва, нато
"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия
Решение России нанести удар по логистическим центрам поставок оружия на Украину на территории Польши будет зависеть исключительно от военной целесообразности и расчета последствий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.
Эксперт отметил, что, несмотря на заявления некоторых экспертов о моральном праве РФ на такой удар, окончательное решение примут ответственные лица российского руководства. По его словам, удар будет нанесен лишь в том случае, если военная необходимость перевесит политические последствия.
Касаясь возможной реакции НАТО, Зверев пояснил, что пятая статья Устава альянса о коллективной обороне не предусматривает автоматического вступления всех стран в конфликт. США, будучи ее авторами, изначально заложили в нее широкое пространство для маневра, чтобы не быть немедленно втянутыми в европейские войны.
"Возникает вопрос военной целесообразности и возможных последствий. В нашем руководстве ответственные люди, и если в том будет военная необходимость, то такой удар будет нанесен. Если же политические последствия такого удара окажутся выше военного эффекта, то этого не будет", — заявил политолог.
В настоящее время Польша воспользовалась четвертой статьей Устава НАТО, которая предусматривает консультации между странами-членами альянса в случае возникновения угрозы.
Зверев предположил, что информация с этих консультаций станет известна российскому руководству и будет учтена при принятии решений. Ранее Минобороны России уже заявило о готовности провести отдельные консультации с польской стороной по инциденту с беспилотниками.