"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия

"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия - 14.09.2025 Украина.ру

"Польша сама напросилась": в Москве взвешивают целесообразность удара по хабу поставок оружия

Решение России нанести удар по логистическим центрам поставок оружия на Украину на территории Польши будет зависеть исключительно от военной целесообразности и расчета последствий

2025-09-14T07:10

2025-09-14T07:10

2025-09-14T07:10

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев.Эксперт отметил, что, несмотря на заявления некоторых экспертов о моральном праве РФ на такой удар, окончательное решение примут ответственные лица российского руководства. По его словам, удар будет нанесен лишь в том случае, если военная необходимость перевесит политические последствия.Касаясь возможной реакции НАТО, Зверев пояснил, что пятая статья Устава альянса о коллективной обороне не предусматривает автоматического вступления всех стран в конфликт. США, будучи ее авторами, изначально заложили в нее широкое пространство для маневра, чтобы не быть немедленно втянутыми в европейские войны."Возникает вопрос военной целесообразности и возможных последствий. В нашем руководстве ответственные люди, и если в том будет военная необходимость, то такой удар будет нанесен. Если же политические последствия такого удара окажутся выше военного эффекта, то этого не будет", — заявил политолог.В настоящее время Польша воспользовалась четвертой статьей Устава НАТО, которая предусматривает консультации между странами-членами альянса в случае возникновения угрозы.Зверев предположил, что информация с этих консультаций станет известна российскому руководству и будет учтена при принятии решений. Ранее Минобороны России уже заявило о готовности провести отдельные консультации с польской стороной по инциденту с беспилотниками.Полный текст интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана читайте на сайте Украина.ру.

2025

