Евгений Копатько: Даже если после войны на Украину вернутся все беженцы, стране это никак не поможет

Люди на Украине боятся послевоенной реальности. В условиях войны ситуация в стране контролируется жесткими методами. А если боевые действия закончатся, наступит плюрализм мнений и с фронта вернутся солдаты, ситуация рискует выйти из-под контроля

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/01/1043976449_69:18:846:455_1920x0_80_0_0_91b60bbb47bdf74b61620814aebf0207.jpg

Об этом российско-украинский социолог и политолог Евгений Копатько рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений Эдуардович, ранее главком Сырский заявил, что российская армия якобы превосходит украинскую в 3-6 раз. На ваш взгляд, зачем киевскому режиму понадобился столь наглый и лживый антикриз? Обычно украинцам ничего не объясняют. Им только рассказывают о победах.- Тут я с вами не соглашусь. Украинскому обществу либо рассказывают только о победах, либо рассказывают только о поражениях. Тут киевский режим бросается из крайности в крайность.Что касается заявления Сырского, то ни один военачальник в истории никогда публично не признавал, что у противника все в десять раз лучше. Это заявление рассчитано на западных спонсоров войны, которые несколько поменялись. Приход Трампа к власти привел к одному серьезному результату – теперь за войну платят не США, а Европа. США действительно продают оружие европейцам, а те передают его Украине.Тем не менее, США по-прежнему остаются кураторами этого процесса. Просто большую часть ответственности они переносят на Европу.Да, некоторые коллеги любят порассуждать о конкуренции между Америкой и Великобританией в вопросе украинского конфликта. Но я по-прежнему оставляю пальму первенства за США. Даже если они устранятся, то все равно будут доминировать. Потому что геополитическая доктрина США не поменялась от прихода Трампа: Америка должна сохранить статус гегемона.- Также были опубликованы официальные украинские данные, что за последние восемь месяцев с фронта сбежали 140 тысяч всушников. Чтобы перекрыть эти потери, киевский режим объявил новые экстренные планы мобилизации. Если столько уже бегут, сколько еще противник может сохранять боеспособность? И какое вообще сейчас отношение к службе у населения страны?- Русофобия там никуда не делась. С точки зрения пропаганды тоже ничего не изменилось.Данные о дезертирстве – это фактически продолжение заявлений Сырского. Ну не будет ни одна армия во время войны говорить, что у нее сотни тысяч людей бегут с фронта, когда линия фронта стоит. Да, продвижение есть, но она не меняется на сотни километров. И говорить о том, что с украинской стороны в окопах уже никого нет, я бы не стал.Повторюсь, статистика по дезертирам из той же серии, что и заявление Сырского. Только это направлено не на внешнюю, а на внутреннюю аудиторию, чтобы провести мобилизацию так, как это нужно киевскому режиму.Напрямую России это никак не касается.- А зачем на Украине разрешили выезжать из страны 18-22 летним парням? Как это повлияет на электоральную картину (учитывая слухи о выборах)? Как это отразится на экономике? (предприниматели уже жалуются на дефицит молодых кадров)- Еще до 2014 года на Украине был серьезный демографический кризис. Количество пенсионеров и работающих было примерно равным. А сейчас ситуация стала еще хуже.Честно говоря, я сам не до конца понял решение по 18-22 летним парням. Показать картинку для Запада? Возможно. С другой стороны, это позволило выехать из страны десяткам тысяч человек. Уже показывают картинку, что в украинские вузы одни девушки поступают. То есть люди однозначно будут уезжать.Что касается электоральной ситуации, то в условиях войны речи о выборах идти не может. Я пока не вижу оснований, чтобы в ближайшее время их провели.- И все-таки, цифры безвозвратных потерь ВСУ в 1,7 миллионов человек пока никто не опроверг. Насколько они фатальны для Украины? Что вообще осталось от экономического населения страны? Сможет ли Украина восстановиться, если после прекращения боевых действий никто не захочет возвращаться?- Предыдущие ваши вопросы касались области пропаганды. А этот ваш вопрос – реальность, о которой специалисты говорили еще до войны.Что такое "фатальные потери"? Для меня и многих этот вопрос остается открытым. Но то, что исход людей будет даже в случае перемирия или мира – это однозначно.Понимаете, люди на Украине боятся послевоенной реальности. В условиях войны ситуация в стране контролируется жесткими методами. А если боевые действия закончатся, наступит плюрализм мнений и с фронта вернутся солдаты, ситуация рискует выйти из-под контроля.Что касается возвращения, то, насколько я знаю, этот вопрос обсуждается среди украинцев в Польше и в Германии. Но если они вернутся, это не решит демографических проблем. На Украине и так снижался уровень рождаемости. А сейчас структура общества претерпела серьезные изменения. Можно сколько угодно ругать Россию, но это – результат накопившихся проблем, связанных с действиями самой украинской власти.Повторюсь, сейчас ситуация на Украине держится только на силе. Если фактор силы ослабнет, нынешняя социальная структура не сохранится.- А чего больше всего сейчас боятся простые украинцы?- И простые, и сложные украинцы боятся одного – будущего. Картина будущего непонятна даже для тех, кто чувствует себя относительно благополучно."Оставаться на Украине?", "Уехать из Украины?", "Вернуться на Украину?" - все эти вопросы, которые мы с вами обсуждаем, украинцы задают сами себе. Страх за свое будущее – это очень серьезная проблема.Конечно, страх за свою жизнь и страх мобилизации – это тоже проблема. Но картина будущего сейчас очень эфемерна.- Ранее вы затронули тему участия США в украинском конфликте. У нас недавно прошло несколько серьезных переговоров. У многих они вызвали надежду если не на мир, то на прекращение огня. Однако эта тема опять уходит из повестки дня. Почему?- Надежда была, когда Путин и Трамп встретились на Аляске. Они вроде бы сняли многие вопросы. Но когда через несколько дней в Вашингтон приехал Зеленский с европейцами, по этой теме прошел откат, а США устранились от разрешения конфликта.То, что Европа будет продолжать войну – понятно. Не для того они строили железный занавес против России, чтобы в один момент его разрушить. Как поступят США – непонятно. Да, у них вроде бы есть задачи на мир и восстановление отношений с Россией, но пока там тоже преобладает милитаристская риторика.Скажу только одно. Если у США появится желание решить вопрос по Украине, они его решат. Когда в 2014 году Нуланд сказала: "Премьером будет этот, мэром Киевом будет тот" — это же не фигура речи. Оно так и было. Потому что способов воздействия на Украину у американцев много.Пока американцы просчитывают риски. Может быть, ищут вариант смены власти. Но вопрос продолжения войны для них по-прежнему остается актуальным.- А в чем именно для Европы выгода от продолжения войны? У нее же экономические убытки. Да и в той же Франции серьезный политический кризис.- И чем это им мешает? Мы преувеличиваем размер рисков для Евросоюза от продолжения войны. Да, кризис есть. Свежие социологические исследования показывают, что 70% французов волнует проблема миграции, а не вопрос Украины. Да, у Макрона рейтинг в 15%. Но даже если будет другая власть, не факт, что что-то изменится.Конечно, отказ от российских энергоносителей стал для Европы не очень приятным фактором, но газ они покупают у США. Еще раз. Европа платит за войну, зависит от Штатов, но ее курс на войну не меняется. Пока нет критических изменений, которые бы позволили поменять политику правительства.

