https://ukraina.ru/20250910/kopali-yamu-rossii-a-poluchilos-sebe-1068401723.html

Франция против, а Макрон за. Что предшествовало отставке правительства - мнения российских экспертов

Франция против, а Макрон за. Что предшествовало отставке правительства - мнения российских экспертов - 10.09.2025 Украина.ру

Франция против, а Макрон за. Что предшествовало отставке правительства - мнения российских экспертов

Франция остаётся сильной только на словах своего президента. Примерно такова суть европейских заголовков, с которыми вышли европейские газеты после отставки премьер-министра Франсуа Байру.

2025-09-10T05:10

2025-09-10T05:10

2025-09-10T05:13

эксклюзив

франция

украина

европа

эммануэль макрон

владимир зеленский

марин ле пен

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068404156_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_5a39ad8c357d1d38d07c5d36641a85ea.jpg.webp

"Как Франция может поддерживать войну на Украине, перевооружать Европу, бороться с мигрантами и противостоять США, когда у неё постоянно растёт госдолг?" - пишет Süddeutsche Zeitung. Макроновская Пятая Республика давно находится в политическом кризисе, но сейчас ситуацию отличает то, что страна оказалась в тяжелом экономическом положении. Госдолг Франции один из самых высоких в Европе. И в этой ситуации у Макрона нет фактически союзников внутри страны. Вечером 9 сентября новым премьер-министром Франции был назначен бывший министр обороны страны Себастьен Лекорню. И на этом фоне довольно странно выглядит внешнеполитическая бравада Макрона (а именно французский президент возглавляет европейских ястребов), когда собственную страну сотрясают социальные протесты. Кстати, о внешней политике Макрона, а именно помощи Украине: несмотря на то, что Париж громче всех на словах поддерживает Зеленского, реальная военная помощь Украине за всё время конфликта составила всего 6 млрд евро, что меньше, чем предоставила Дания или Нидерланды. Но умением красиво говорить и обещать, очевидно, собственных граждан Макрону уже не умаслить. Что происходит во Франции и при чём здесь Украина – объяснили эксперты в своих соцсетях.Сенатор Алексей ПушковМало что представлявший из себя Макрон, вылепленный в свое время Ротшильдами и финансовыми кругами, чтобы руководить Францией, явно не справляется с этой задачей. Личный рейтинг - 15%, один из самых низких за всю новейшую историю Франции. Огромный госдолг: по этому показателю Франция на 3-ем месте в Европе ... Сплошные правительственные кризисы: только что состоялся 4-ый за 3 года! Очередной назначенец Макрона - премьер Байру получил вотум недоверия в Национальной Ассамблее. Самая популярная партия Франции - Национальное объединение Марин ле Пен - антипода Макрона, что также говорит о многом. Зато Макрон все время проводит саммиты "коалиции желающих", встречает высоких гостей, обнимает Зеленского, красуется перед камерами, суетится перед Трампом, чтобы показать, что он решает судьбы мира. Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла...Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПредсказуемый провал правительства Франции — и последствия для Макрона. Как и предполагалось, голосование по вотуму доверия правительству Франсуа Байру закончилось негативно для него. В Национальной ассамблее 194 человека проголосовали "за", 364 — "против", что означает нового премьера в ближайшей перспективе. Это будет уже пятый глава французского кабинета меньше чем за два года. Голосование прошло после того, как правительство призвало к жёсткой экономии, чтобы бороться с серьёзным дефицитом и растущим госдолгом, в частности, за счёт заморозки соцвыплат на текущем уровне. Поскольку дела в экономике Франции лучше не становятся, выбор нового премьера — сам по себе проблема, поскольку де-факто это назначение на расстрельную должность, а в окружении Макрона не осталось симпатичных населению кандидатов. Некоторые политические обозреватели заявили, что, по их мнению, Макрон обратится к социалистам, чтобы те возглавили правительство меньшинства. Но социалисты выступают за повышение налогов для богатых и отмену непопулярного решения о повышении пенсионного возраста. Такие меры противоречат принципам Макрона, направленным на поддержку бизнеса, и обнуляют всю его предшествующую линию. Макрон мог бы объявить о проведении ещё одних досрочных выборов, но опросы показывают, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен укрепит свои позиции в качестве крупнейшей политической силы в Нацсобрании, а партия Макрона потеряет ещё больше мест. Перспектива разделить власть со своими заклятыми врагами стала бы для Макрона, обещавшего противостоять "реакционным силам", достаточно унизительным ударом. И это если Макрон вообще останется во французской политике: оппозиция ещё в августе обещала сразу после вотума доверия правительству Барнье инициировать импичмент самому Макрону, что может состояться 23 сентября. Стоит добавить, что предшественника Байру, Мишеля Барнье, постигла та же участь всего девять месяцев назад. Ключевая причина кризиса объективная и нерешаемая — экономика. Макрон системно и последовательно участвовал в создании текущей системы, направленной на повышение расходов, госдолга, инфляции и стагнации, в том числе за счёт переориентации денег на военные задачи и прочую "поддержку Украины". Теперь ему придётся либо разлепить все эти "пельмени" обратно, либо признать очевидное — и уйти в отставку. Это тоже быстро не поможет экономике Франции, но хотя бы позволит сберечь несколько миллиардов евро, которые регулярно отправляются в сторону Киева.Экономический публицист Алексей БобровскийВы будете смеяться, но во Франции опять ушло в отставку правительство. Второй раз за год. 4 раз за 2 года. 8 раз за 10 лет. В Италии премьеры менялись реже! На этот раз ушло правительство Франсуа Байру. Он сам поставил вопрос о доверии к себе в вопросе плана сокращения дефицита бюджета Франции 2026 до 4,6% с 5,4%. А все уже выучили, что по Маастрихтским критериям дефицит не должен превышать 3%, а госдолг 60% к ВВП. Сейчас ~115% Последний раз такой кризис был в 2009 - тогда дефицит бюджета Франции составлял аж 7,2%, но госдолг был 60%. Ну и еще нынешний бардак может быть сравним с послевоенным периодом 1945-1950. Тогда госдолг был под 90%. Дефицит бюджета ~10%. Но там война кончилась, а нынешний французский президент-идиот только собирается влезать копытами в украинский кризис. План Байру, в целом, был рабочим. Нашли как сократить расходы на 44 млрд евро, правда предусматривалось повышение налогов и побольше работать (2 госпраздника хотели сократить). Бюджетный дефицит у Франции самый большой в Еврозоне. Чтобы было легче осознать масштаб проблемы: долг растет на 5000 евро в секунду, а расходы на его обслуживание будут 75 млрд евро уже в 2026. Байру, вроде даже пытался что-то сделать, но потом скис ибо парламент уперся, вплоть до того, что готов к роспуску. Что будет дальше? - у Франции может появиться очередной премьер в рамках более широкой коалиции. - Или если парламент не договорится с Макроном, французский петушок распустит парламент и назначит новые выборы. Уход Макрона ввиду низкого к нему доверия (всего 15%) выглядит маловероятным - цепляться за все косяки он будет до последнего. С середины недели Франция немного побастует, Макрон выдержит паузу и назначит нового бездаря (вечером 9 сентября был новым премьер-министром Франции был назначен бывший министр обороны страны Себастьен Лекорню - Ред.) Разрулить французские финансы без стресса и с той политикой, которую проводит Франция сейчас - невозможно. Могло бы помочь: - окончание бессмысленных трат на Украину (~ 2 млрд в год) - Нормализация отношений с Россией (это дало бы более дешевую энергию + огромный турпоток, рынок сбыта ~ 7 млрд выпавших доходов) - Развитие отношений с Китаем и ЮВА (~ 8-10 млрд недополученных доходов) Но Франция этого не сделает, будет иначе. Начнется давление на рынок французского госдолга. Это дерьмо держатели бумаг начнут сливать. Разница в доходностях французских с немецкими облигациями вырастет до 100 пунктов. Рейтинговые агентства США в течение ближайших 2 месяцев поставят на пересмотр кредитный рейтинг Франции, далее распродажа активов продолжится. Под ударом окажутся банки Франции - слабое место Европы. Потребуется вмешательство ЕЦБ, возможно, МВФ, если новое правительство не вселит уверенность в рынок быстро. Конечно, дефолта не будет, но новому кабинету придется еще сильнее снижать расходы. Это рецессия и дальнейшая деградация экономики. В этой связи от Макрона можно ждать только усиления антируссой риторики и, возможно, провокаций - потребуется оттягивать внимание публики. - Брюссель пересмотрит Маастрихтские критерии - продлит агонию - Макрон начнет скоро орать, что надо забрать активы России. В принципе, план США работает.О других проблемах Франции - в статье Франция устала от восьмилетнего позора Макрона, украинским диверсантам вынесли приговор. Новости к 10.45

франция

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, франция, украина, европа, эммануэль макрон, владимир зеленский, марин ле пен, мвф