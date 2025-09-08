https://ukraina.ru/20250908/iz-nashikh-detey-khotyat-sdelat-debilov-nedouchek-na-ukraine-testiruyut-otmenu-besplatnogo-obrazovaniya-1068301072.html

"Из наших детей хотят сделать дебилов-недоучек". На Украине тестируют отмену бесплатного образования

На Украине к началу учебного года организовали "подарок" школьникам и их родителям: приложение "Единая Школа" решили сделать платным. Теперь для доступа к нему родителям придется платить 49 гривен (1,19 долларов) в месяц.

При этом, официально приложение, финансируется из госбюджета, и в свое время было одним из "маркеров цифровизации", которые Минцифры преподносило как большую победу.А сейчас Минобразования и "министр из окопа" Оксен Лисовой делают вид, что ни сном ни духом не знают о нововведении, хотя весьма сомнительно, что такие эксперименты над кошельками родителей проводятся без ведома министра. Тем более, что информацию о том, что бесплатное по Конституции образование понемногу становится платным, подтвердила и компания-разработчик - Tatl Technology. Там на голубом глазу пояснили, что система долгое время была полностью бесплатной для родителей, несмотря на пандемию и войну. А теперь введение "символической поддержки" необходимо для обеспечения стабильности, безопасности данных и дальнейшего развития. Почему символическую поддержку не вводят в той же "Дии" или в "Резерв+", предназначенный для обновления военно-учетных данных, не сказано.Но, в любом случае, очевидно, что украинские "цифровики" решили обкатать элементы платного образования с сентября 2025 года, чтобы приучить украинцев к мысли, что школьное обучение должно финансироваться из карманов родителей. Ну, а что? Ведь украинцев давно готовят к отмене пенсионной солидаризированной системы и призывают самим откладывать средства для обеспечения старости. Так почему ж не сделать то же самое с образованием и не потребовать от граждан с пеленок копить деньги на школу и колледж для любимых чад? После этого заявления в школьных чатах и комментариях развергся настоящий ад:"С какой радости нам платить? Если ваш проект финансируется из местных бюджетов. В МОН (Министерстве образования и науки - Ред.) ничего не знают о вашем нововведении с платной подпиской!!";"Вы не знаете просто какой сейчас, вот, прям сейчас, творится треш, угар и содомия в родительских чатиках. Это страшно читать. Там полшага до 110-114 частей УК";"А как же Конституция и гарантированное бесплатное образование? Из наших детей хотят сделать дебилов-недоучек, которыми управлять легче легкого. И мы даже знаем, кто хочет управлять "стадом", которое счас готовит Минцифры"."А в школу еще бесплатно пускают? Или за вход скоро тоже по доллару надо будет платить? А за выход?"Испугавшись такого наката, разработчики пошли на попятный и начали уверять, что для школ, педагогов и детей условия пользования остаются неизменными. Родители также могут бесплатно использовать браузерную версию или просматривать оценки в приложении ребенка. А от платной версии, мол, легко можно отказаться, нажав на крестик, так как в нее включены дополнительные функции, к примеру, связь с психологом.Однако, родители жалуются, что в настоящее время браузерная версия недоступна, а в ответ на возмущение украинцев правительство, Минобразования, местные власти отмалчиваются. Пока отозвался только глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он подчеркнул, что плата за пользование школьным дневником законом не предусмотрена и пообещал обратиться с депутатским запросом в Кабмин, чтобы выяснить кто автор и вдохновитель этой удивительной монетизации госуслуги. "Но пока выглядит так, что заработать решил крупный частный оператор", - написал он. Депутат советует родителям не спешить с оплатой, так как оператор может лишиться "бизнеса".А бизнес-то весьма рентабельный. Тот же Гетьманцев подсчитал, что за год оплаты Tatl Technology соберет 2,2 миллиарда гривен. И еще раз покивал на оператора, которого "посадили" на школы. Но вот кто посадил - Гетманцев предусмотрительно промолчал, хотя очевидно, что без распоряжения министра или кого-то повыше, такая посадка была бы невозможной. Но раз глава финансового комитета не решается копать в этом направлении, значит за нововведением с оплатой стоят западные кураторы - все те же соросята. Именно они пролоббировали в свое время на пост главы МОН плагиатчика Оксена Лисового, и теперь вертят им как цыган солнцем. Ведь эта афера должна была принести и министру, и ушлым соросятам на ровном месте 45 миллионов долларов. Неплохой заработок во время войны? Причем на ровном месте.Считайте сами: если умножить эти злосчастные 50 гривен на 10 учебных месяцев и на количество украинских школьников, (а их было заявлено в 2024-2025 учебном году более 3,7 миллионов человек), то получим весьма нескромную сумму в 2,2 миллиарда гривен. Да-да, те самые 45+ миллионов долларов. И да, причастен к этом тот самый министр образования и науки, который недавно лишил финансирования маленькие сельские школы, оставляя детей там без образования. Лисовой не может заступиться за учителей и отстоять на Кабмине повышение зарплат педагогам, держа их который год на нищенских подачках. Он же "кастрирует" школьную программу, сшивая предметы в нелепые гибриды и одобряет новые учебники истории для старшеклассников, где уже прописан культ личности Зеленского. Все это подается ученикам и их родителям под соусом европейских реформ. Вероятно, и платный доступ к школьным дневникам попытались бы обыграть в таком ключе, но на сей раз не вышло. Зато очевидным стало, что правительство готово и дальше делать платными "образовательные услуги" - по аналогии с медицинскими. Между прочим, любопытная деталь: в частных дорогущих школах и лицеях, где обучаются дети украинской элиты, школьники пользуются классическими бумажными дневниками, а "цифра" - это для тех, чьих отцов ТЦКшники (сотрудники военкоматов) как зверей ловят и отправляют в окопы.Пока можно сделать предварительные выводы, чем обернется эта цифровизация школы.Первое: Украина фактически тестирует отмену конституционной нормы о бесплатном образовании. Напомним, что статья 53 Конституции Украины гарантирует право на образование и обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. Пока попытка не удалась, но это не значит, что она не будет предпринята повторно, тем более, когда есть пример "медицинской реформы" по рецептам экс-министра здравоохранения, американской гражданки Ульяны Супрун, получившей на Украине в свое время кличку "Доктор Смерть". Итогом ее преобразований стало закрытие туберкулезных и психдиспансеров, "оптимизация" больниц в сельской местности и введение платных услуг во всех медучреждениях. Очевидно, что и украинскую школу ожидают аналогичные реформы, и пенсионную систему.Второе: на Украине нет денег на самое необходимое. Война обескровила госказну и Незалежная столкнулась с острой финансовой проблемой: дефицит бюджета в 2025 году уже превышает 40 миллиардов долларов, а министр финансов Сергей Марченко открыто признает, что страна не выживет при таких вводных даже при условии остановки военного конфликта. Он призвал западных союзников инвестировать в Украину, а по большому счету, констатировал, что у государства средств не хватает даже на базовые функции — от медицины до образования. Вот и приходится недостающие средства вытаскивать из карманов украинцев любыми способами, даже пренебрегая при этом их конституционными правами.Третье: введение элементов платного образования - это четкий сигнал родителям школьников и студентов о необходимости покидать Украину, которая не в состоянии дать молодежи даже элементарное базовое образование. Что вырастет из детей, чьи родители не смогут оплатить дневники, дополнительные уроки и курсы, "услуги" педагогов? Проще уехать, "очистив" пространство и помогая западным кураторам Зеленского реализовывать демографический "план Ост", cогласно которому на территории Украины должно остаться 10-15 миллионов украинцев. Очень похоже, что именно по этой причине киевский режим разрушает последовательно все основы социального и общественного договора - без всякой оглядки на людей.О том, что на самом деле означает для страны "украинизация" - в статье "Украинизация означает уничтожение науки, школ и детской психики - украинский профессор"

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

