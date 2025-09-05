https://ukraina.ru/20250905/dyukov-ubiystvo-parubiya--delo-ruk-odinochki-a-ne-rossiyskikh-spetssluzhb-ili-politicheskikh-konkurentov-1068145443.html

Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентов

Версия об убийстве экс-главы СНБО Александра Парубия одиночкой выглядит наиболее вероятной, поскольку он не представлял реальной угрозы для власти и не имел даже государственной охраны, а его навыки организатора майданов были невостребованы в текущих политических условиях

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.Эксперт исключил причастность российских спецслужб к ликвидации Парубия, отметив, что подобными методами в России не занимаются. Он также подверг сомнению версию о политических разборках, указав, что любые майданы в современной Украине возможны только с санкции ЕС, который полностью поддерживает Зеленского."Совершенно явно, что, к сожалению, это не дело рук российских спецслужб, поскольку такими вещами у нас не занимаются", — заявил Дюков.Историк напомнил о недавней попытке демонстративного майдана в Киеве, который провалился без западной поддержки, и подчеркнул, что Парубий находился вне текущей политической элиты."Парубий был человеком, который находился вне нынешней политической элиты. Об этом говорит то, что у него было даже государственной охраны", — резюмировал Дюков.Полный текст интервью Александра Дюкова: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского читайте на сайте Украина.ру.

