https://ukraina.ru/20250905/dyukov-ubiystvo-parubiya--delo-ruk-odinochki-a-ne-rossiyskikh-spetssluzhb-ili-politicheskikh-konkurentov-1068145443.html
Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентов
Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентов - 05.09.2025 Украина.ру
Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентов
Версия об убийстве экс-главы СНБО Александра Парубия одиночкой выглядит наиболее вероятной, поскольку он не представлял реальной угрозы для власти и не имел даже государственной охраны, а его навыки организатора майданов были невостребованы в текущих политических условиях
2025-09-05T07:00
2025-09-05T07:00
2025-09-05T07:00
новости
россия
украина
киев
андрей парубий
владимир зеленский
ес
снбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_a77c74c9d6832b1577f0536d40206c93.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.Эксперт исключил причастность российских спецслужб к ликвидации Парубия, отметив, что подобными методами в России не занимаются. Он также подверг сомнению версию о политических разборках, указав, что любые майданы в современной Украине возможны только с санкции ЕС, который полностью поддерживает Зеленского."Совершенно явно, что, к сожалению, это не дело рук российских спецслужб, поскольку такими вещами у нас не занимаются", — заявил Дюков.Историк напомнил о недавней попытке демонстративного майдана в Киеве, который провалился без западной поддержки, и подчеркнул, что Парубий находился вне текущей политической элиты."Парубий был человеком, который находился вне нынешней политической элиты. Об этом говорит то, что у него было даже государственной охраны", — резюмировал Дюков.Полный текст интервью Александра Дюкова: Парубий не мог организовать никакой "майдан" и не был опасен для Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250903/1068098415.html
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_37:0:1765:1296_1920x0_80_0_0_d88b0266682e3fcb845c2a389c5ecd60.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, андрей парубий, владимир зеленский, ес, снбо
Новости, Россия, Украина, Киев, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, ЕС, СНБО
Дюков: Убийство Парубия — дело рук одиночки, а не российских спецслужб или политических конкурентов
Версия об убийстве экс-главы СНБО Александра Парубия одиночкой выглядит наиболее вероятной, поскольку он не представлял реальной угрозы для власти и не имел даже государственной охраны, а его навыки организатора майданов были невостребованы в текущих политических условиях
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Эксперт исключил причастность российских спецслужб к ликвидации Парубия, отметив, что подобными методами в России не занимаются. Он также подверг сомнению версию о политических разборках, указав, что любые майданы в современной Украине возможны только с санкции ЕС, который полностью поддерживает Зеленского.
"Совершенно явно, что, к сожалению, это не дело рук российских спецслужб, поскольку такими вещами у нас не занимаются", — заявил Дюков.
Историк напомнил о недавней попытке демонстративного майдана в Киеве, который провалился без западной поддержки, и подчеркнул, что Парубий находился вне текущей политической элиты.
"Парубий был человеком, который находился вне нынешней политической элиты. Об этом говорит то, что у него было даже государственной охраны", — резюмировал Дюков.