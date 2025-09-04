https://ukraina.ru/20250904/tramp-predlozhil-podozhdat-ukraintsev-ne-vypustyat-za-granitsu--glavnoe-na-utro-4-sentyabrya-1068137426.html

Трамп предложил подождать, украинцев не выпустят за границу – главное на утро 4 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к миру. Украина не откроет границы даже после отмены военного положения. ВС РФ бьют по украинской логистике

Трамп предложил подождать еще две неделиПрезидент США Дональд Трамп заявил в беседе с телеканалом CBS, что "Путин и Зеленский не готовы к заключению мира". По его словам, "они еще не готовы", однако американский лидер уверен, что "что-то обязательно произойдет" и "мы это сделаем".Трамп отметил, что изначально он думал, что российско-украинский конфликт будет "самым простым" из тех конфликтов, которые ему якобы удалось остановить, однако на текущий момент он признал, что "этот конфликт немного сложнее других".Ранее он предложил подождать еще пару недель, пока не прояснится ситуация с украинским кризисом – по его словам, для разрешения некоторых конфликтов приходится "выжидать".Одновременно с этим Владимир Зеленский публично заявил в интервью французскому изданию Le Point, что не согласен на вывод ВСУ из Донбасса. По его словам, этого не может произойти, поскольку в этом случае Украина "откроет незащищенное пространство вблизи города с полуторамиллионным населением – Харькова. Также Зеленский заявил, что в этом случае ВС РФ легко смогут захватить Днепропетровск, которые является крупным промышленным центром, что "откроет новые возможности для Путина".Помимо этого Зеленский добавил, что в том случае, если Украина уступит Донбасс и потеряет Харьков и Днепропетровск, у России "будет открыт путь для наступления на Европу". Аргументировал он это тем, что "расстояние между Москвой и Парижем менее 3 000 км, а ракеты, которыми Россия бьет по Украине, имеют дальность поражения 2500 км".Помимо этого, глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ на озвученное президентом России Владимиром Путиным приглашение Владимира Зеленского в Москву заявил, что предложение России неприемлемо.Американская журналистка Кейтлин Коллинз сообщила со ссылкой на информацию из Белого дома, что сегодня, 4 сентября, Дональд Трамп планирует созвониться с Зеленским.Украинцев не выпустят за границу даже после отмены военного положенияСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию "Новини Live" заявил, что отмена военного положения не означает, что мужчинам призывного возраста сразу же разрешат покинуть УкраинуПо словам чиновника, после отмены военного положения запрет на выезд мужчин будет сохранен на время некого "переходного периода". Подоляк отмечает, что запрет на выезд мужчин будет снят лишь после того, как пройдет "электоральный цикл" (как предполагают украинские СМИ, речь идет о выборах президента Украины и депутатов Верховной Рады).Чиновник также заявил, что уверен в том, что после окончания боевых действий не менее 70% уехавших граждан Украины вернутся обратно. Он это аргументировал тем, что после установления мира у беженцев не будет законных оснований находиться в Европе.Кроме того, Подоляк выразил уверенность, что в случае заключения мира "на Украину пойдут деньги, мы будем все восстанавливать, будут рабочие места".Что происходит на фронтеВС РФ значительно продвинулись на Краснолиманском направлении от села Колодези в сторону населенного пункта Мирное, обходя украинские позиции с тыла – об этом сообщает российский картографический ресурс Divgen. Он также сообщает, что украинские войска начали покидать ряд позиций на данном участке фронта, чтобы не попасть в окружение.В Купянске штурмовые отряды ВС РФ продвинулись в городской застройке в сторону южной части города – об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.В оккупированном ВСУ Херсоне украинские военные начали минировать дома на Карантинном острове, готовясь к наступлению ВС РФ – об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Минувшей ночью ВКС России нанесли удары дронами "герань" по ряду целей на Украине – в частности, в Харьковской области была поражена подстанция "Лозовая" вблизи одноименного города. Как сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан", именно от этой подстанции зависит работа железнодорожного узла, по которому осуществляется логистика ВСУ в регионе. Кроме того, "герани" нанесли удары по целям в Одессе, где были поражены склады, использовавшиеся в интересах ВСУ, в Чугуеве, а также во временно оккупированном ВСУ Славянске. Также украинские мониторинговые каналы сообщают, что в данный момент "герани" зафиксированы в районе города Нежин в Черниговской области.Кроме того, в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили 46 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Из них 24 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, 4 – над Краснодарским краем, 2 – над Волгоградской областью. Еще 16 украинских дронов сбиты над акваторией Черного моря.Оперштаб Белгородской области запретил гражданам публиковать фото и видео последствий ударов беспилотников, а также информацию о работе военных и о гражданской инфраструктуре – об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона подчеркнул, что меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность жителей.Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на ВЭФ отметила, что киевский неонацистский режим продолжает совершать террористические акты против мирного населения. Подробности в публикации Захарова рассказала о мирных россиянах, пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю.

