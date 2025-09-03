Украина не может повторить успех Израиля по уничтожению ПВО — Храпач - 03.09.2025 Украина.ру
Украина не может повторить успех Израиля по уничтожению ПВО — Храпач
Украина не может повторить успех Израиля по уничтожению ПВО — Храпач
Отсутствие громких случаев взлома систем ПВО в ходе СВО связано с их изолированностью от интернета и эффективной работой военной контрразведки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
При этом Украина физически не способна повторить успех Израиля, который подавил ПВО Ирана, так как не доминирует в воздушном пространстве, отметил он.Эксперт пояснил, что системы противовоздушной обороны не подключены к интернету, что исключает возможность дистанционного взлома.Для физического проникновения требуются либо диверсанты, способные уничтожить установки, либо разведчики, могущие дезорганизовать их работу. Он подчеркнул, что военная контрразведка пристально следит за защитой этих объектов."Нет ни одного примера, когда противнику удавалось бы отключить ПВО. На втором месте, конечно же то, что эти системы никак не увязаны в общий контур Интернета. Хакеры не могут дистанционно в эту систему войти, поскольку она с ней никак не связана", — заявил Храпач.Подполковник привел в пример операцию Израиля против Ирана, когда сначала была установлена геолокация объектов ПВО, а затем нанесены точные удары с воздуха и подавлены системы радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, Украина не имеет такого превосходства в воздухе."Украинцы не доминируют в небе в силу разных причин, поэтому пойти по пути Ирана им будет сложно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Рассвет" против "Старлинка". Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.
Украина не может повторить успех Израиля по уничтожению ПВО — Храпач

Отсутствие громких случаев взлома систем ПВО в ходе СВО связано с их изолированностью от интернета и эффективной работой военной контрразведки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
При этом Украина физически не способна повторить успех Израиля, который подавил ПВО Ирана, так как не доминирует в воздушном пространстве, отметил он.
Эксперт пояснил, что системы противовоздушной обороны не подключены к интернету, что исключает возможность дистанционного взлома.
Для физического проникновения требуются либо диверсанты, способные уничтожить установки, либо разведчики, могущие дезорганизовать их работу. Он подчеркнул, что военная контрразведка пристально следит за защитой этих объектов.
"Нет ни одного примера, когда противнику удавалось бы отключить ПВО. На втором месте, конечно же то, что эти системы никак не увязаны в общий контур Интернета. Хакеры не могут дистанционно в эту систему войти, поскольку она с ней никак не связана", — заявил Храпач.
Подполковник привел в пример операцию Израиля против Ирана, когда сначала была установлена геолокация объектов ПВО, а затем нанесены точные удары с воздуха и подавлены системы радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, Украина не имеет такого превосходства в воздухе.
"Украинцы не доминируют в небе в силу разных причин, поэтому пойти по пути Ирана им будет сложно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью “Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии читайте на сайте Украина.ру.
