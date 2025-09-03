https://ukraina.ru/20250903/tramp-spasibo-chto-zhivoy-1068094327.html

Трамп. Спасибо, что живой

Президент США Дональд Трамп все же появился на публике, опровергнув тем самым упорно циркулирующие в последние дни слухи о своей кончине

Годы берут своеТак распорядилась история, что в последнюю пятилетку Соединенные Штаты получили двух самых пожилых лидеров в своей истории. Сначала в свой первый и, как потом оказалось, последний президентский поход отправился 77-летний Джо Байден, а затем в Белом доме снова обосновался Трамп, которому на тот момент было 78.Проблемы со здоровьем предшественника нынешнего главы государства давно стали притчей во языцех, из-за чего престарелый и больной Байден стал легкой мишенью для критики. Именно плохая форма кандидата от демократов стала причиной того, что его отозвали с выборов, а против Трампа выставили Камалу Харрис.Теперь же Трамп рискует сам угодить в эту ловушку. Тему здоровья главы Белого дома вовсю смакуют американские и мировые СМИ, а загадочное отсутствие на публике в течение нескольких дней породило спекуляции о том, что президент США уже скорее мертв, чем жив.Трамп исчезает и появляется сноваТрамп всегда любил прихвастнуть, что в отличие от Байдена, с которым он плюс-минус в одной возрастной категории, он полностью в здравом уме и твердой памяти. Теперь этот тезис выглядит уже не так железобетонно.С конца августа американский президент перестал появляться на публике: не проводились брифинги, не было поездок, встреч, не раздавались интервью. Даже играющим в свой любимый гольф глава государства замечен не был. Не чурающийся медийности Трамп будто бы куда-то исчез.Еще немного и администрации Белого дома пришлось бы кормить журналистов историями в духе классического "работает с документами", однако в ночь на 3 сентября по московскому времени глава государства все же показался на публике и пришел на анонсированный заранее брифинг.Прибыл он туда, кстати говоря, с получасовой задержкой, что до последнего подогревало слухи, что с ним не все в порядке.Медкарта президента СШАРазумеется, собравшиеся в Белом доме журналисты не упустили возможность задать соответствующий вопрос Трампу лично. В ответ он назвал слухи о своей смерти "безумными".Таинственному исчезновению предшествовало появление американского президента с темным синяком на кисти правой руки. В первый раз он замазал его тональным кремом, а в другой маскировать его уже не стал.Обладатели большой фантазии из числа пользователей соцсетей тут же выдвинули версию о том, что Трамп болен, а синяк – результат внутривенной капельницы или других медицинских процедур. Другие предположили, что у лидера Соединенных Штатов часто берут анализы, от чего и образовалась гематома.Личный врач Трампа Шон Барабарелла выступил с комментарием, по которому синяк – следствие обильных рукопожатий, которые раздает глава государства и безобидное следствие аспириновой терапии."Это соответствует незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал он.То, что Трамп применяет аспирин для сердечной профилактики – давно не секрет. В апреле он прошел медицинское обследование, по итогам которого было объявлено, что президент здоров, из лекарств принимает только те, что помогают ему контролировать холестерин, плюс упомянутый аспирин, а также крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний (актинический кератоз, который может трансформироваться в рак кожи).В июле к диагнозам Трампа добавилась хроническая венозная недостаточность, которую списали на возраст. Подчеркивалось, что "нет никаких доказательств" тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.Президент на заменуТак или иначе, в конце прошлого месяца Трамп выпал из публичного поля. В какой-то момент даже появилось фото его игры в гольф, на котором кто-то даже разглядел его двойника, но потом оказалось, что снимок старый и никаких двойников вроде как и нет.Далее появилась информация, что власти перекрыли дороги к Национальному военно-медицинскому центру Уолтера Рида в штате Мэриленд, в котором лечат первых лиц страны и членов их семей, однако и эта новость оказалась фальшивкой.Дровишек в разгорающийся костер слухов подкинул вице-президент Джей Ди Вэнс, который вдруг начал рассуждать о своей готовности занять высшую государственную должность в случае "ужасной трагедии".Кстати, о вице-президенте. Именно Вэнс в случае кончины Трампа должен занять президентское кресло, однако и тут могут быть нюансы.Так, если смерть главы государства происходит после того, как срок его полномочий перевалил за экватор, то оставшиеся два года будет править его сменщик, но этот период не будет засчитан ему как полноценный президентский срок. То есть он сможет еще дважды баллотироваться на должность главы государства.А пока американский президент возвращается к своему репертуару."Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США", - написал он в соцсетях, имея ввиду празднование в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.Memento mori, Дональд Трамп.О том, что какие есть признаки начинающегося у Трампа снижения уровня мышления - в материале издания Украина.ру Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.

