Трамп. Спасибо, что живой - 03.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250903/tramp-spasibo-chto-zhivoy-1068094327.html
Трамп. Спасибо, что живой
Трамп. Спасибо, что живой - 03.09.2025 Украина.ру
Трамп. Спасибо, что живой
Президент США Дональд Трамп все же появился на публике, опровергнув тем самым упорно циркулирующие в последние дни слухи о своей кончине
2025-09-03T11:30
2025-09-03T12:12
эксклюзив
сша
дональд трамп
джо байден
джей ди вэнс
смерть
президент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068097478_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_f85a6a5964d7452a9821870ce9fb6419.jpg
Годы берут своеТак распорядилась история, что в последнюю пятилетку Соединенные Штаты получили двух самых пожилых лидеров в своей истории. Сначала в свой первый и, как потом оказалось, последний президентский поход отправился 77-летний Джо Байден, а затем в Белом доме снова обосновался Трамп, которому на тот момент было 78.Проблемы со здоровьем предшественника нынешнего главы государства давно стали притчей во языцех, из-за чего престарелый и больной Байден стал легкой мишенью для критики. Именно плохая форма кандидата от демократов стала причиной того, что его отозвали с выборов, а против Трампа выставили Камалу Харрис.Теперь же Трамп рискует сам угодить в эту ловушку. Тему здоровья главы Белого дома вовсю смакуют американские и мировые СМИ, а загадочное отсутствие на публике в течение нескольких дней породило спекуляции о том, что президент США уже скорее мертв, чем жив.Трамп исчезает и появляется сноваТрамп всегда любил прихвастнуть, что в отличие от Байдена, с которым он плюс-минус в одной возрастной категории, он полностью в здравом уме и твердой памяти. Теперь этот тезис выглядит уже не так железобетонно.С конца августа американский президент перестал появляться на публике: не проводились брифинги, не было поездок, встреч, не раздавались интервью. Даже играющим в свой любимый гольф глава государства замечен не был. Не чурающийся медийности Трамп будто бы куда-то исчез.Еще немного и администрации Белого дома пришлось бы кормить журналистов историями в духе классического "работает с документами", однако в ночь на 3 сентября по московскому времени глава государства все же показался на публике и пришел на анонсированный заранее брифинг.Прибыл он туда, кстати говоря, с получасовой задержкой, что до последнего подогревало слухи, что с ним не все в порядке.Медкарта президента СШАРазумеется, собравшиеся в Белом доме журналисты не упустили возможность задать соответствующий вопрос Трампу лично. В ответ он назвал слухи о своей смерти "безумными".Таинственному исчезновению предшествовало появление американского президента с темным синяком на кисти правой руки. В первый раз он замазал его тональным кремом, а в другой маскировать его уже не стал.Обладатели большой фантазии из числа пользователей соцсетей тут же выдвинули версию о том, что Трамп болен, а синяк – результат внутривенной капельницы или других медицинских процедур. Другие предположили, что у лидера Соединенных Штатов часто берут анализы, от чего и образовалась гематома.Личный врач Трампа Шон Барабарелла выступил с комментарием, по которому синяк – следствие обильных рукопожатий, которые раздает глава государства и безобидное следствие аспириновой терапии."Это соответствует незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал он.То, что Трамп применяет аспирин для сердечной профилактики – давно не секрет. В апреле он прошел медицинское обследование, по итогам которого было объявлено, что президент здоров, из лекарств принимает только те, что помогают ему контролировать холестерин, плюс упомянутый аспирин, а также крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний (актинический кератоз, который может трансформироваться в рак кожи).В июле к диагнозам Трампа добавилась хроническая венозная недостаточность, которую списали на возраст. Подчеркивалось, что "нет никаких доказательств" тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.Президент на заменуТак или иначе, в конце прошлого месяца Трамп выпал из публичного поля. В какой-то момент даже появилось фото его игры в гольф, на котором кто-то даже разглядел его двойника, но потом оказалось, что снимок старый и никаких двойников вроде как и нет.Далее появилась информация, что власти перекрыли дороги к Национальному военно-медицинскому центру Уолтера Рида в штате Мэриленд, в котором лечат первых лиц страны и членов их семей, однако и эта новость оказалась фальшивкой.Дровишек в разгорающийся костер слухов подкинул вице-президент Джей Ди Вэнс, который вдруг начал рассуждать о своей готовности занять высшую государственную должность в случае "ужасной трагедии".Кстати, о вице-президенте. Именно Вэнс в случае кончины Трампа должен занять президентское кресло, однако и тут могут быть нюансы.Так, если смерть главы государства происходит после того, как срок его полномочий перевалил за экватор, то оставшиеся два года будет править его сменщик, но этот период не будет засчитан ему как полноценный президентский срок. То есть он сможет еще дважды баллотироваться на должность главы государства.А пока американский президент возвращается к своему репертуару."Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США", - написал он в соцсетях, имея ввиду празднование в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.Memento mori, Дональд Трамп.О том, что какие есть признаки начинающегося у Трампа снижения уровня мышления - в материале издания Украина.ру Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
https://ukraina.ru/20250903/mikheev-trampu-do-lampochki-sudba-ukrainy-i-rossii--on-khochet-nobelevku-i-sdelki-1068029592.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068097478_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a6bc35e0d2fe4d31fa6eb7fb0379c1bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, джей ди вэнс, смерть, президент сша
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джей Ди Вэнс, смерть, президент США

Трамп. Спасибо, что живой

11:30 03.09.2025 (обновлено: 12:12 03.09.2025)
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп все же появился на публике, опровергнув тем самым упорно циркулирующие в последние дни слухи о своей кончине
Годы берут свое
Так распорядилась история, что в последнюю пятилетку Соединенные Штаты получили двух самых пожилых лидеров в своей истории. Сначала в свой первый и, как потом оказалось, последний президентский поход отправился 77-летний Джо Байден, а затем в Белом доме снова обосновался Трамп, которому на тот момент было 78.
Проблемы со здоровьем предшественника нынешнего главы государства давно стали притчей во языцех, из-за чего престарелый и больной Байден стал легкой мишенью для критики. Именно плохая форма кандидата от демократов стала причиной того, что его отозвали с выборов, а против Трампа выставили Камалу Харрис.
Теперь же Трамп рискует сам угодить в эту ловушку. Тему здоровья главы Белого дома вовсю смакуют американские и мировые СМИ, а загадочное отсутствие на публике в течение нескольких дней породило спекуляции о том, что президент США уже скорее мертв, чем жив.
Трамп исчезает и появляется снова
Трамп всегда любил прихвастнуть, что в отличие от Байдена, с которым он плюс-минус в одной возрастной категории, он полностью в здравом уме и твердой памяти. Теперь этот тезис выглядит уже не так железобетонно.
С конца августа американский президент перестал появляться на публике: не проводились брифинги, не было поездок, встреч, не раздавались интервью. Даже играющим в свой любимый гольф глава государства замечен не был. Не чурающийся медийности Трамп будто бы куда-то исчез.
Еще немного и администрации Белого дома пришлось бы кормить журналистов историями в духе классического "работает с документами", однако в ночь на 3 сентября по московскому времени глава государства все же показался на публике и пришел на анонсированный заранее брифинг.
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP / Mark Schiefelbein
Прибыл он туда, кстати говоря, с получасовой задержкой, что до последнего подогревало слухи, что с ним не все в порядке.
Медкарта президента США
Разумеется, собравшиеся в Белом доме журналисты не упустили возможность задать соответствующий вопрос Трампу лично. В ответ он назвал слухи о своей смерти "безумными".
"Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так. Байден не работал месяцами, а демократы и ведущие СМИ ничего не говорили", - сказал Трамп.
Таинственному исчезновению предшествовало появление американского президента с темным синяком на кисти правой руки. В первый раз он замазал его тональным кремом, а в другой маскировать его уже не стал.
Обладатели большой фантазии из числа пользователей соцсетей тут же выдвинули версию о том, что Трамп болен, а синяк – результат внутривенной капельницы или других медицинских процедур. Другие предположили, что у лидера Соединенных Штатов часто берут анализы, от чего и образовалась гематома.
Личный врач Трампа Шон Барабарелла выступил с комментарием, по которому синяк – следствие обильных рукопожатий, которые раздает глава государства и безобидное следствие аспириновой терапии.
"Это соответствует незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал он.
То, что Трамп применяет аспирин для сердечной профилактики – давно не секрет. В апреле он прошел медицинское обследование, по итогам которого было объявлено, что президент здоров, из лекарств принимает только те, что помогают ему контролировать холестерин, плюс упомянутый аспирин, а также крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний (актинический кератоз, который может трансформироваться в рак кожи).
В июле к диагнозам Трампа добавилась хроническая венозная недостаточность, которую списали на возраст. Подчеркивалось, что "нет никаких доказательств" тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.
Президент на замену
Так или иначе, в конце прошлого месяца Трамп выпал из публичного поля. В какой-то момент даже появилось фото его игры в гольф, на котором кто-то даже разглядел его двойника, но потом оказалось, что снимок старый и никаких двойников вроде как и нет.
Далее появилась информация, что власти перекрыли дороги к Национальному военно-медицинскому центру Уолтера Рида в штате Мэриленд, в котором лечат первых лиц страны и членов их семей, однако и эта новость оказалась фальшивкой.
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
05:30
Михеев: Трампу "до лампочки" судьба Украины и России — он хочет Нобелевку и сделкиПрезидент США Дональд Трамп не руководствуется сочувствием или дружбой в украинском вопросе, а преследует собственные цели: обезопасить США от войны с Россией, получить Нобелевскую премию мира и обеспечить американские инвестиционные сделки. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Сергей Михеев
Дровишек в разгорающийся костер слухов подкинул вице-президент Джей Ди Вэнс, который вдруг начал рассуждать о своей готовности занять высшую государственную должность в случае "ужасной трагедии".
Кстати, о вице-президенте. Именно Вэнс в случае кончины Трампа должен занять президентское кресло, однако и тут могут быть нюансы.
Так, если смерть главы государства происходит после того, как срок его полномочий перевалил за экватор, то оставшиеся два года будет править его сменщик, но этот период не будет засчитан ему как полноценный президентский срок. То есть он сможет еще дважды баллотироваться на должность главы государства.
А пока американский президент возвращается к своему репертуару.
"Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США", - написал он в соцсетях, имея ввиду празднование в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.
Memento mori, Дональд Трамп.
О том, что какие есть признаки начинающегося у Трампа снижения уровня мышления - в материале издания Украина.ру Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАДональд ТрампДжо БайденДжей Ди Вэнссмертьпрезидент США
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09В Купянске Харьковской области подняты российские флаги
12:55Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго в Пекине
12:44Из-за убийства Парубия: Порошенко призвал запретить Телеграм на Украине
12:36В Днепропетровске люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света и воды - видео
12:35Зеленский ликвидирует каноническое православие на Украине. Кому это выгодно
12:34Одесса встречает День города в оккупации, радуясь убийству Парубия
12:31В результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя: Сальдо сообщил о последствиях обстрела ВСУ
12:12ВСУ обстреляли освобожденные ВС РФ харьковские села, повреждены дома
12:06В Екатеринбурге задержан участник запрещенной террористической организации РДК*
12:01Явление Януковича народу и "освободительная война"
12:00Сколько китайцев считает США "другом" и почему ЕС отказывается от Молдавии. Главное на 12:00
11:51"Из-за чьих наводок": Запорожский суд приговорил шпиона Украины к пожизненному заключению
11:41Российские войска продвинулись на Краснолиманском направлении: "Запад" наступает
11:31Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет, которые продлились около часа
11:30Трамп. Спасибо, что живой
11:22Во Франции задержали экс-зампреда Харьковского облсовета, похитившего миллионы "Укрэнерго"
11:21В Краснодарском крае обнаружены обломки БПЛА ещё по четырём адресам
11:09Цель — Изюм и Славянск: военные эксперты о масштабе нового наступления в ДНР
11:00Министр обороны Британии прибыл в Киев
11:00Что происходит на международной арене и фронте. Главные новости на 11:00
Лента новостейМолния