https://ukraina.ru/20250903/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-bolshe-sotni-ukrainskikh-dronov-nad-rf-1068078294.html

Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ

Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ - 03.09.2025 Украина.ру

Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-03T07:39

2025-09-03T07:39

2025-09-03T07:39

новости

ростовская область

россия

краснодарский край

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 25 уничтожили над территорией Ростовской области, 24 - над Брянской область, 20 над Краснодарским краем, 15 над акваторией Черного моря, 10 над Калужской областью, восемь над Крымом, два над акваторией Азовского моря и один над территорией Смоленской области.Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение украинского БПЛА. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.Также обломки дронов упали в двух районах Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб.Отмечается, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам, при этом серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна.Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживается 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале РЖД.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в свою очередь рассказал в телеграм-канале, что неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

ростовская область

россия

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростовская область, россия, краснодарский край, ржд