Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 25 уничтожили над территорией Ростовской области, 24 - над Брянской область, 20 над Краснодарским краем, 15 над акваторией Черного моря, 10 над Калужской областью, восемь над Крымом, два над акваторией Азовского моря и один над территорией Смоленской области.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение украинского БПЛА. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.
Также обломки дронов упали в двух районах Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб.
Отмечается, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам, при этом серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна.
Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживается 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале РЖД.
"В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в свою очередь рассказал в телеграм-канале, что неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.