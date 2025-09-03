Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ - 03.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250903/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-bolshe-sotni-ukrainskikh-dronov-nad-rf-1068078294.html
Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ
Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ - 03.09.2025 Украина.ру
Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-03T07:39
2025-09-03T07:39
новости
ростовская область
россия
краснодарский край
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 25 уничтожили над территорией Ростовской области, 24 - над Брянской область, 20 над Краснодарским краем, 15 над акваторией Черного моря, 10 над Калужской областью, восемь над Крымом, два над акваторией Азовского моря и один над территорией Смоленской области.Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение украинского БПЛА. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.Также обломки дронов упали в двух районах Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб.Отмечается, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам, при этом серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна.Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживается 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале РЖД.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в свою очередь рассказал в телеграм-канале, что неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
ростовская область
россия
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростовская область, россия, краснодарский край, ржд
Новости, Ростовская область, Россия, краснодарский край, РЖД

Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ

07:39 03.09.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ, передает 3 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 25 уничтожили над территорией Ростовской области, 24 - над Брянской область, 20 над Краснодарским краем, 15 над акваторией Черного моря, 10 над Калужской областью, восемь над Крымом, два над акваторией Азовского моря и один над территорией Смоленской области.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение украинского БПЛА. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.
Также обломки дронов упали в двух районах Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб.
Отмечается, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам, при этом серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна.
Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживается 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале РЖД.
"В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в свою очередь рассказал в телеграм-канале, что неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРостовская областьРоссиякраснодарский крайРЖД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:10Воздушные силы ВСУ признались, что у них 72 "пропущенных"
09:00Кто "виноват" в дипломатическом триумфе Китая? Ищенко о политике США и рейде к берегам Венесуэлы
08:57Лавров объяснил, что необходимо для прочного украинского урегулирования
08:30Главное за ночь 3 сентября
08:18Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора"
08:00Борьба за антиосманский союз. Как Екатерина I исправляла ошибку мужа и готовила завоевание Новороссии
07:57Украинский транспорт встал. ВС РФ ударили по объектам ВСУ в разных регионах
07:39Российская ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над РФ
07:19Путин побывал на параде в Пекине и поехал на торжественный прием
06:30Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию
06:24Посредник и гарант: какую роль могут сыграть США в работе Запорожской АЭС
06:24Борис Рожин: Осенью Россия заберет Покровск и Константиновку и начнет бить по украинской энергетике
06:18Страдают по Парубию и выписывают себе премии. Чем занимаются украинские элиты
06:07Экономика Украины и война: коммунальные беды, премьер Урсула и пролог к морской блокаде
06:00Эксперт: Индийцев мало интересует конфликт на Украине — многие даже не знают о существовании этой страны
05:30Михеев: Трампу "до лампочки" судьба Украины и России — он хочет Нобелевку и сделки
05:15Зеленский боится, что ему "отрубят башку" за отступление из Донбасса — Сорокин
05:00Украина не может повторить успех Израиля по уничтожению ПВО — Храпач
04:30Ищенко: Европа намеренно провоцирует войну с Россией, чтобы удержать США
04:12Горячая ночь ещё не закончилась: сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
Лента новостейМолния