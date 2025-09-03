https://ukraina.ru/20250903/posrednik-i-garant-kakuyu-rol-mogut-sygrat-ssha-v-rabote-zaporozhskoy-aes-1068058985.html

Посредник и гарант: какую роль могут сыграть США в работе Запорожской АЭС

Посредник и гарант: какую роль могут сыграть США в работе Запорожской АЭС - 03.09.2025 Украина.ру

Посредник и гарант: какую роль могут сыграть США в работе Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября, находясь в Китае, сообщил, что Россия готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС, а данный вопрос уже обсуждался с американской стороной. Президент отметил, что "мы можем даже втроём на Запорожской АЭС поработать".

2025-09-03T06:24

2025-09-03T06:24

2025-09-03T06:24

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир путин

запорожская аэс

ес

укрэнерго

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_dcfc3061b84acebbdf190429cd5ba25b.jpg

Несмотря на то что Путин не сообщил ничего нового — российская власть по большинству вопросов, связанных с Украиной, сохраняет принципиальность, — новость о Запорожской АЭС всё же нуждается в ряде пояснений.Во-первых, никакой речи о передаче США, а тем более Украине, контроля над ЗАЭС не идёт — этот вопрос не обсуждается. Хотя с украинской стороны в публичное пространство регулярно вбрасываются соответствующие слухи.Во-вторых, проблема с ЗАЭС состоит в том, что она выдаёт мощность на подконтрольную киевской власти территорию просто потому, что за три года под обстрелами никто не успел протянуть новые ЛЭП вглубь России.Поэтому от ЗАЭС как уходили четыре линии электропередач напряжением 750 кВ (киловольт), так и уходят. Лишь одна из них (ЗАЭС — Днепровская) уходит на подконтрольную киевской власти правобережную Украину. Три остальных проходят по территории России: две ЛЭП (ЗАЭС — ПС Южнодонбасская и ЗАЭС — ПС Каховская) выдают мощность в Россию, а оставшаяся (ЗАЭС — ПС Запорожье) — на Украину. Также от станции уходят ЛЭП на 330 кВ к Запорожской ТЭС, откуда выходят уже шесть ЛЭП, но из них лишь две идут на Украину.Проще говоря, вне зависимости от того, в каком формате будет осуществляться управление станцией, её сетевое хозяйство придётся адаптировать к новым политическим и картографическим реалиям.Так как любой объект генерации работает как часть энергосистемы, в которой диспетчеры удерживают частоту 50 Гц ± 0,2 Гц, а прорыва в запасании электроэнергии пока нет, то любая электростанция работает лишь до тех пор, пока на производимую ею электроэнергию есть спрос со стороны потребителей. Специфика атомных электростанций в том, что они не относятся к манёвренным видам генерации. Проще говоря, энергоблок должен выдавать в сеть стабильный и предсказуемый объём электроэнергии вне зависимости от времени суток и показателей пикового потребления. В энергосистеме "ужимаются" другие виды генерации, тогда как атомная является постоянной.В данный момент все блоки ЗАЭС переведены в режим холодного останова: реакторы заглушены, электроэнергия не производится. Её просто некуда девать, хотя потенциальных потребителей электроэнергии с ЗАЭС два.Первый — Украина в той её части, которая находится под контролем киевской власти. Второй — Россия, включая её новые территории.С пиковых 50 ГВт мощность украинской энергосистемы по итогам двух волн ударов — осени 2022 года и весны 2024 года — "усохла" до примерно 14–15 ГВт. В принципе, в ясную и ветреную погоду, а также при наличии перетоков электроэнергии из Евросоюза, этого Украине хватает. Часть населения уехала, большая часть промышленности уничтожена, бизнес "зажат" тарифами. Экономический рост при условии дальнейшего проведения СВО невозможен в принципе.Со вторым потребителем — Россией — всё несколько сложнее.Во-первых, Донбасс и Новороссию присоединили к уже дефицитной энергосистеме юга России. Этот дефицит дал о себе знать прошлым летом, когда юг России столкнулся с диспетчерскими ограничениями и аварийными отключениями из-за комплекса факторов, включая аномальную жару. Тогда был поставлен рекорд потребления электроэнергии, и летний пик потребления превысил пик зимний. В этом году обошлось без масштабных отключений, но вновь был поставлен рекорд потребления. Прогнозируемый к 2030 году дефицит мощности в Объединённой энергосистеме Юга России оценивается в 2,4 ГВт. В целом, потребление электроэнергии на юге России растёт в два раза быстрее, чем в среднем по стране.Закрывать этот дефицит планируют комплексом мероприятий: от разных ограничений до строительства Южной АЭС стоимостью около 500 млрд рублей, в качестве площадки для которой выбирают между Ростовской областью и Краснодарским краем.Во-вторых, сетевое хозяйство Донбасса и Новороссии исторически было куда сильнее связано с остальной частью Украины, чем с соседней Россией. Области запитали из Крыма, который после модернизации его электроэнергетики из реципиента стал донором. А республики связаны с Ростовской областью, причём связи с ней у ДНР куда сильнее, чем у ЛНР. Связь между областями и республиками слаба. Слабость сетевого хозяйства жители Запорожской области ощущают регулярно, когда вся область оказывается обесточена.В общем, суть проблемы в том, что электроэнергия с ЗАЭС нужна будет как России, так и Украине. Плохая новость в том, что при текущей конфигурации фронта эксплуатировать станцию сложно и опасно. Хорошая новость в том, что мощности станции хватит как России, так и Украине.И вот тут необходимо вернуться к США.Россия очень спокойно отнеслась к подписанию украинской властью минеральной сделки с США, не оспаривая право Вашингтона делать с украинскими недрами всё, что заблагорассудится. Но реализация этой сделки зависит от ситуации в украинской электроэнергетике, так как ни один горно-обогатительный комбинат без электричества работать не может.В сентябре начнётся работа постоянных органов управления, созданных во исполнение сделки американо-украинским фондом, а по подконтрольной киевской власти территории Украины начнут ездить американские специалисты. Их задача — отобрать интересующие Вашингтон проекты и выяснить необходимые технические вопросы: от запасов ископаемых до необходимых для их освоения энергетических мощностей. Вероятно, где-то к середине зимы у данных специалистов будет базовое понимание по этим вопросам, и тогда тема взаимодействия по ЗАЭС вновь вернётся в информационное пространство — сторонам будет о чём говорить.Роли в этом взаимодействии, скорее всего, будут распределяться следующим образом. Россия будет физически контролировать ЗАЭС, отвечать за её эксплуатацию и безопасность. Украина будет потребителем электроэнергии, а между ЗАЭС и диспетчерами "Укрэнерго" будет налажено взаимодействие, необходимое для обеспечения перетоков. США станут посредниками между Россией и Украиной, а их задача сведётся к гарантированию безопасности станции со стороны Украины, а бонусом от осуществления этой функции — заработок на перепродаже электроэнергии с ЗАЭС Украине. Занятным побочным эффектом от такого взаимодействия станет необходимость рассинхронизироваться с европейской энергосистемой ENTSO-E, что означает появление в руках России дополнительного несилового рычага влияния на Украину, а также позволит зарабатывать Белоруссии — у неё в запасе своя Белорусская АЭС.Теоретически, такой расклад Россию вполне устроит. Станция сможет возобновить работу, США заработают и получат электроэнергию для их горно-обогатительных комбинатов и месторождений, а у России появится возможность зарабатывать на этом и в спокойном режиме завершить работы по интеграции ЗАЭС в свою энергосистему. Мощности АЭС вполне хватит для покрытия дефицита в энергосистеме юга России, но Южную АЭС всё же построят — вопрос с ней решён.Можно предположить, что в том случае, если Москве и Вашингтону удастся договориться по вопросу ЗАЭС, стороны попробуют решить вопрос с оставшейся ниткой "Северного потока — 2", интерес к которой проявлял финансист Стивен Линч. Российские власти точно не будут в восторге от превращения США в посредника между Россией и Европой на рынке газа и электроэнергии, но деваться в данном случае некуда, так как от России зависит меньше, чем от Европы, сознательно решившей разорвать энергетические связи со своим восточным соседом. Придётся выбирать: или деньги при посредничестве США, или следовать принципам, но без денег и перспектив вновь задействовать оборудование, в которое вложили прорву денег.Безусловно, многое будет зависеть от позиции Вашингтона и его готовности принуждать Киев к прагматизации и деидеологизации взаимоотношений с Россией. Россия на это вполне готова, поэтому рассматривать предложение президента Путина как попытку задобрить США и потянуть время не стоит. Предложение о сотрудничестве вокруг ЗАЭС, пусть и носит пока рамочный характер, но является вполне серьёзным.Читайте также: Энергетические войны: Индия игнорирует США, Китай хочет больше газа из России

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир путин, запорожская аэс, ес, укрэнерго, северный поток-2