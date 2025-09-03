https://ukraina.ru/20250903/mezhdu-pokhoronami-i-politicheskim-shou-verkhovnaya-rada-otkryla-osennyuyu-sessiyu-1068107862.html

Между похоронами и политическим шоу. Верховная Рада открыла осеннюю сессию

Между похоронами и политическим шоу. Верховная Рада открыла осеннюю сессию - 03.09.2025 Украина.ру

Между похоронами и политическим шоу. Верховная Рада открыла осеннюю сессию

3 сентября Верховная Рада Украины открыла осеннюю сессию после технического заседания днем ранее. Экс-спикера Андрея Парубия так и не сделали героем, Порошенко* потребовал запретить Telegram

Верховная Рада Украины всё-таки открыла осеннюю сессию 3 сентября, хотя первое заседание должно было состояться днём ранее. Многие депутаты и руководство украинского парламента сочли более важным посетить похороны в прямом эфире коллеги Андрея Парубия, поэтому 2 сентября сессию открыли технически и так же технически закрыли. Без голосований, обсуждений, выступлений — массовый прогул оформили законно.Прямые трансляции из Рады уже год как запрещены, журналистов в здание не пускают. За это время все уже как бы привыкли, и никто не спрашивает: а как же демократия, как же информирование избирателей и граждан о деятельности законодателей? Последний месяц народные избранники работали над попытками снять информационную блокаду, но тщетно. Вопрос могли рассмотреть 2 сентября, но случились похороны. Могли 3 сентября, но отложили "на завтра". И так далее.Поэтому увидеть работу парламента можно только в соцсетях некоторых особо активных депутатов. Например, прямые эфиры с рабочего места ведёт Алексей Гончаренко*. Он говорит, что его не раз пытались привлечь за это к ответственности, но так и не привлекли."А вот здесь сидел Андрей Парубий", — навёл он камеру смартфона на пустующие места за спиной. На кресло поставили чёрно-белую фотографию покойника, цветы на стол положил Пётр Порошенко*. Гончаренко продолжил сетовать на отсутствие освещения деятельности Рады. Говорит, дескать, депутаты тёмные делишки могут проворачивать, поэтому нужно открыть прямые трансляции. И ушёл с места.У трансляций Гончаренко очень плохой звук. Хорошо слышно только то, что он сам говорит подписчикам. Зато видно, как депутаты ходят по залу с кружками кофе, шутят друг с другом, разговаривают по телефонам, с кем-то переписываются и шепчутся.Вот, депутатам показали видеоролик, собранный из прижизненных интервью Парубия и дополненный кадрами госпереворота в Киеве в 2014 году, последующих обстрелов Донбасса. А вот Николай Тищенко, которого в народе прозвали "Коля-котлета", снимает вставших с мест коллег и делает с ними селфи.Из шепелявого разжигателя ненависти Парубия экс-президент Пётр Порошенко и компания пытаются сделать икону. И ещё всячески от этого откреститься, свалив без доказательств вину на Россию.У Порошенко, который накануне весь день провёл у гроба, уже был такой опыт. Надежда Савченко, причастная к убийствам российских журналистов, но помилованная, вернулась из заключения в РФ героем с золотой звездой. Однако что-то пошло не так — Савченко начала открывать рот не в такт Петру Алексеевичу. Наверное, поэтому сакральная жертва не приблизила бы её к бандеровскому пантеону, и она осталась жива.Парубий в этом плане для Порошенко идеален: жил себе тихонечко во Львове, помалкивал после всего, что натворил. При жизни публично ненавидел Россию, называл себя внуком бандеровца. Настоящий символ украинского национализма. Но при жизни этой высоты он бы не достиг, потому что так выгодоприобретателям было бы сложнее приписывать ему нечеловеческие суперкачества, которых, в общем-то, и не было.Вчера Порошенко заявил, что Парубия убили якобы за Украину, свободу и демократию. А сегодня он, поборник этой самой украинской демократии, потребовал запретить Telegram."Правоохранительные органы доказали, что убийство было организовано через сеть Telegram. И сейчас через Telegram создаётся сеть террористических действий против Украины. Это дело нашей чести, дорогие друзья, братья и сёстры, запретить Telegram на Украине прямо сейчас", — сказал Порошенко в Раде и опубликовал видеозапись выступления в своём телеграм-канале.Речь не идёт о том, чтобы увековечить память Парубия табличкой на стенах, добавил Порошенко. И не о том, чтобы признать Парубия "героем". По мнению Порошенко, Парубий и так "в сердце каждого украинца". А речь идёт о том, сказал экс-президент, чтобы сохранить единство на Украине. Вероятно, вокруг его устаревшей программы "мова, вера, армия", но с добавленной стоимостью — иконой Парубия."Андрея убили не только как политика. Убили героя революции достоинства. Этот выстрел — выстрел Кремля. Выстрел [русских]. Выстрел пятой колоны и антимайдана. Это был выстрел в революцию достоинства, в наши идеалы", — сказал он.Через свою фракцию Порошенко инициировал обращение Верховной Рады к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с убийством Парубия. Две минуты для пояснений дали Владимиру Вятровичу, бывшему главе института нацпамяти Украины. Он пытался перекричать в микрофон галдящий зал, но получалось обрывками: "Андрей Парубий", "этот человек был", "депутат Рады".— Украли мою кофту! — матом брякнул, проходя мимо смартфона Гончаренко, депутат Рады.А Вятрович продолжал кричать: "Парубий как представитель власти", "украинская мова — это"… И время вышло."За" обращение проголосовали единогласно все 296 присутствующих депутатов. Тогда "Коля-котлета" предложил переименовать улицу Банковую в Киеве в улицу Парубия. За это не голосовали.Н, а чтобы план Порошенко по пополнению бандеровского пантеона удалось реализовать, спустя час его фракция в лице Иванны Климпуш-Цинцадзе предложила и вовсе дать Парубию звание героя Украины посмертно. Правда, не очень в тему — во время якобы обсуждений законопроекта Зеленского о ежемесячных выплатах награждённым "Крестом боевых заслуг" 318 военнослужащим по полторы минимальных зарплаты (около 23 тысяч рублей). За доплаты проголосовали 270 депутатов. Предложение Климпуш-Цинцадзе, естественно, никто на голосование не выносил.К 14:30 депутаты стройными рядами начали расходиться. В зале остались только 14 парламентариев: шесть "Слуг народа", один Гончаренко, один из "Голоса" и пять из "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Сама Тимошенко с трибуны безуспешно пыталась внести правки в законопроект, которым фактически предлагается уничтожить местное самоуправление на Украине.Какой-либо смысл от Верховной Рады потерялся полностью. Предложенные властью Зеленского законы были автоматически приняты под шумок с историей Парубия. У обнаруженных на Украине "резидентов РФ" отнимут 1592 железнодорожных вагона и цистерны, спортивные сооружения не будут сдавать в аренду, главное управление разведки включили в число субъектов государственной авиации, определили порядок бронирования сотрудников предприятий, а рынок криптовалют легализовали.4 сентября, когда в Раде уже забудут про Парубия, перед депутатами выступят экс-глава Финмониторинга Филипп Пронин и и. о. начальника администрации Полтавской области Владимир Когут. Ожидается, что они расскажут, как и на что потратили 400 млн гривен, выделенных на строительство фортификационных укреплений.* лица, внесённые в российский список террористов и экстремистов; члены объединений, признанных в России экстремистскими

