Пока Россия готовится к "Интервидению" на Украине своя музыка: там определились с продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026". Теперь за кастинг на европейское шоу фриков будет отвечать крымская татарка Джамала.
Десять лет назад она одержала победу в европейском музыкальном конкурсе. Ну, как одержала. Спела политическую песню "1944" - о депортации крымских татар Советским Союзом по приказу Иосифа Сталина. Естественно, никто слов и музыки этой очень "популярной" песни-победительницы сейчас не вспомнит ни на Украине, ни в ЕС. Потому, что это не музыка, а политическая прокламация, десоветизация в музыкальной обертке. За год до выступления Джамалы на сцене Евровидения, парламент постмайданной Украины принял пакет законов о декоммунизации и десоветизации, где предписывалось стереть из памяти народа весь советский период вместе с Великой Отечественной войной. А вместо партизан и подпольщиков воспевать галичанских полицаев и крымско-татарский коллаборантов, выступавших на стороне нацистской Германии - как европейских интеграторов. И уже в 2016-м, Джамала вместе с композитором Артом Антоняном оперативно сочинила песню по мотивам сказок своей бабушки Назылхан, которая пережила депортацию. Половина строк этого музыкального микса написаны на украинском, половина - на крымскотатарском (который, кстати, в отличие от русского, узаконен на Украине как язык нацменьшинств и пользуется всеми привилегиями).Считается, что впервые на "Евровидении" прозвучала песня на крымско-татарском языке, хотя композитор Антонян свел все эти национальные потуги в англоязычную версию. В итоге, Джамала получила не только первое место на 61-м конкурсе "Евровидения", но еще в Стокгольме "оторвала" премию "Eurostory Awards 2016" за лучшую строчку в конкурсной песне. Хотя всем было очевидно, что эти награды давались не уникальному голосу крымско-татарской "звезды" и не популярной мелодии ее произведения, а постмайданной Украине, которую удалось Западу оторвать от общего с Россией прошлого и заманить в Евросоюз. За эту "морковку" Украина до сих пор и поет, и танцует на коленях, и даже умирает в войне за чужие интересы. Так что, может, получит еще одну песенную премию или какую-то поощрительную награду на "Евровидении". Особенно, если исполнит песню о "вызвольной боротьбе" против России, "агрессии РФ" или о том, как Украина является форпостом защиты всей Европы от "злых русских".Как раз следить за этим отбором и поставлена идеологические выверенная Джамала. В прошлом году продюсером украинского отбора на европейское шоу была украинская певица Тина Кароль, но ее близкие связи с опальным олигархом Коломойским* сделали ее кандидатуру неудобоваримой для организаторов политической эстрады. Пришлось срочно откапывать кого-то более подходящего под стандарты современного "Евровидения", вот и вспомнили про исполнительницу песни о сталинской тирании во время войны. Сама Джамала не скрывает своей радости и похвалилась ею в соцсетях."Я музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026". Для меня это настолько почетно, ответственно, волнительно. В то же время я понимаю, что это 10 лет после моей победы. За это время я почувствовала невероятную поддержку всей Европы, всего мира. Я буду выбирать тех, кто будет соревноваться за право представлять Украину на "Евровидении". Прием заявок начнется очень скоро. И я жду ваши песни. Я жду ваши голоса, я жду вашу харизму, я жду вас! Вы мне очень нужны", - заявила певица. И заодно напомнила, что уже 7 раз была среди членов жюри нацотбора на "Евровидение", и четко знает, кого туда нужно отправлять, а кого нет.Кстати, для придания "веса" Джамалу приняли в этом году и в ряды американской академии звукозаписи (The Recording Academy), которая присуждает "Грэмми". Это означает, что теперь украинская исполнительница имеет право голоса при выборе победителей самой престижной музыкальной премии мира и может представлять украинскую музыку на международной арене."Отныне у меня есть право голоса в самой престижной музыкальной премии мира — Grammy Awards. Почему это так важно для меня? Потому что это не просто титул. Это признание твоего профессионального веса. Это доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт", - брызжет чувствами 41-летняя исполнительница.Она считает, что членство в американской академии звукозаписи является признанием её профессионального веса и возможностью повлиять на развитие мировой музыки. Как повлиять? А очень просто: тащить на мировой музыкальный Олимп песни с русофобским и антисоветским содержанием, якобы отражающими настроения и чувства украинской музыкальной "подтанцовки" Запада. Такая вот мягкая музыкальная сила, которая панует в украинском культурном пространстве Украины еще со времен "Грынджол" и Русланы- спалахуйки.Просто теперь это влияние закреплено официально: присутствие Джамалы в Recording Academy - это признание Украины как "культурного актора" в международной системе. А сие означает и возможность системного продвижения песен с историко-политическим подтекстом (например, тема крымских татар, советских репрессий, войны с Россией), и создание через музыку эмоциональных русофобских нарративов, которые легче заходят западной аудитории, чем сухая политическая пропаганда. По сути, речь уже идет о легитимации Украины как "музыкальной демократии" и музыкальной "Цеевропы" - если с настоящей демократией и евроинтеграцией не получилось. Так что Джамала тут не просто певица или продюсер, она становится инструментом в руках западных элит, которые получают удобный канал для кодирования политического смысла в массовой культуре (через "невинные" песни). А для украинской патриотичной аудитории заготовлен привычный жупел "пышаторства": наши артисты уже в мировой песенной лиге, значит, Украина - часть Запада".Правда, чтобы закрепиться в этой лиге, автору песни "1944" придется справляться с сильными внутриукраинскими течениями. В украинской музтусовке далеко не все поддерживают Нацотбор и "проходных" исполнителей, пытаясь двигать на европейскую сцену не пропагандистские куплеты, а нечто более современное.И Джамале придется выдержать вскоре первый бой с известным украинским продюсером Михаилом Ясинским. Он уже публично выступил за отмену кастингов на "Евровидение" и предложил без всяких отборов отправить на конкурс в Австрию ("Евровидение-2026" состоится в этой стране) певицу Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева), которую он же и раскручивает. В репертуаре Jerry Heil хоть и есть песни с этническим привкусом ( "Козацкому роду нет перевода" или "Купала"), но она позиционирует себя как кавер-исполнитель, перепевающий песни мировых и украинских знаменитостей.Она уже пробовала свои силы в конкурсе, а сейчас начала подготовку к "Евровидению-2026". При этом продюсер апеллирует к государственной экономии: мол, есть талантливая певица так зачем же тратить деньги на кастинги и отборы из украинского бюджета?"Считаю, что надо просто принять решение, что едет абсолютно достойный и подготовленный исполнитель. Более того, который понравился евро-аудитории. В противном случае это не будет выглядеть, как площадка для открытия молодых талантов. Это будет выглядеть как фарс", - заявил Ясинский, заранее нивелируя все "отборочные" потуги Джамалы и намекая, что национальный отбор - не более чем распил бюджета и оглашение заранее назначенных бесталанных "победителей".Напоследок продюсер поделился инсайдерской информацией, что Яна Шемаева уже держит наготове свою конкурсную заявку, а ее новый танцевальный хит "Придай громкости" (12 points) является своеобразным прогревом перед евроконкурсом. Более того, потенциальная участница уже застолбила себе место для шоу в киевском Дворце спорта и выступит там как раз накануне "Евровидения".По сути, мы будем иметь удовольствие наблюдать схватку "музыкальных бульдогов под ковром", а скорее, на ковре: такие скандалы не остаются незамеченными. И очередная заявка Украины на "перемогу" в "Евровидении" может обернутся мерзким выяснением отношений кто больший патриот, пересчетом расходов на поездку и прочими немузыкальными вещами - такое уже было в 2019 году. Ни Украине, ни "Евровидению" такие разборки плюсов точно не добавят.Подробнее о том, что Джамала потеряла на территории новых регионов России - в статье "Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
