Владимир Ераносян: Если США и Япония полезут на Дальний Восток, то получат "Орканами" и "Дунфэнами"
Крах киевского режима приближается с каждым днем. Разно или поздно произойдет эффект домино. Надеюсь, нам не придется проводить сложную операцию по освобождению Херсона и других крупных городов. Желательно взять их целыми, чтобы не восстанавливать
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян.Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, НАТО намерен использовать флот Японии для сражений по всему миру. В частности, он отметил, что японские эсминцы-вертолетоносцы, которые якобы должны заниматься противолодочной обороной, на самом деле способны принимать новейшие американские истребители F-35. Также, по его словам, Япония планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, который к 2030 году планируется нарастить до 22 субмарин.- Владимир Максимович, чем еще Япония прямо сейчас может угрожать нашему Тихоокеанскому флоту?- То, что японские вертолетоносцы типа "Идзумо" и "Кага" могут быть использованы в целях десантирования – обсуждается давно. Во-первых, на них можно размещать не только F-35, но и конвертопланы. Во-вторых, Япония наращивает количественный состав своих морских пехотинцев.Одним словом, милитаризация Японии идет семимильными шагами именно в сторону наращивания вооружений, необходимых для высадки десанта. Привязка морской пехоты к таким вертолетоносцам подтверждает, что японцы хотят напасть на какие-то острова.Это может быть архипелаг Сенкаку, где у Японии территориальные споры с Китаем.Это может быть ряд островов Курильской гряды.Неизвестно, что в голове у Токио. Но если они двигаются в этом направлении, надо быть готовым ко всему.Давайте еще не забывать, что в районе Окинавы находится американский контингент более чем в 50-тысяч военнослужащих и авианосная группировка. США используют японские порты в качестве гавани для размещения военных кораблей, включая эсминцы типа "Арли Бёрк". Они на своем борту несут "Томагавки", а эта ракета способна нести ядерную боеголовку. И бьет она минимум на 2000 километров.Повторюсь, Япония давно милитаризируется. Она входит в военный блок "Четырёхсторонний диалог по безопасности" (Австралия, США, Индия, Япония), в котором играет одну из ключевых ролей.США при Байдене хотели использовать японцев вместе с южнокорейцами для эскалации в Желтом море и вообще в Юго-Восточной Азии. Для этого США создали специальное тихоокеанское командование, которое разрабатывало планы координации с японскими вооруженными силами.Да, согласно японской конституции, они пока не могут использоваться в наступательных целях. Но, учитывая подразделения морской пехоты и вертолетоносцев, а также намерение Японии закупать ракетное вооружение, Токио готовится к войне.- Чем на эти планы отвечают Россия, Китай и КНДР?- У Китая есть "Дунфэны" (гиперзвуковые баллистические ракеты – ред.) и большой подводный флот. Дизельэлектрические и атомоходы. Китайцы в свое время закупали наши подводные лодки типа "Варшавянка". Точные данные Пекин не объявляет. Но то, что у них одних только дизельных субмарин больше 90 – это 100%. А "Дунфэны", как и новейшие северокорейские системы, спокойно достают до территории Японии.Американскому флоту на Окинаве они тоже угрожают. Если дойдет до горячей фазы, КНДР уничтожат их рейды и гавани.Что касается нашего Тихоокеанского флота, то сейчас это наиболее боеготовый флот. Это связано в том числе с СВО.Во-первых, морпехи из 155-й бригады проявили невиданный героизм на всех оперативных направлениях. Они получили серьезный боевой опыт сетецентрической войны, когда целеуказания выдают дроны.Во-вторых, Путин директивно принял решение нарастить численность морской пехоты в пять раз. На базе бригад будут созданы дивизии.Одним словом, мы обезопасили Дальний Восток. Если японцы попытаются высадиться на наши острова, мы высадимся на их большой остров.- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как и мы, и противник при планировании операций на Дальнем Востоке учитываем опыт современной войны: проблемы Черноморского флота начала СВО и удары хуситов по американским кораблям?- При новом главкоме ВМФ адмирале Александре Моисееве мы уделяем особое внимание не только развитию вертолетоносцев и корветов. Мы стараемся обезопасить флот с помощью ПВО. Снабжаем его модулями для отражения атак и с моря, и с неба (беспилотников и безэкипажных катеров). При этом наращиваем серийное производство наших БЭКов, один из которых утопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная.То есть кронштадтские разработки БЭКов, у которых было конкурентное преимущество перед вражескими "Магурами" и "Си Бэйби" в скорости и функциональности, дают свои плоды. Грубо говоря, на нашем БЭКе можно разместить и пулемет, и ПВО. Мы испытали его в боевых условиях, в том числе на Днепре. На Дальнем Востоке тоже много крупных рек. И с их помощью мы тоже сможем там себя обезопасить.А, учитывая расстояние от Владивостока до Японии, мы в случае эскалации можем использовать не только ракетное вооружение, но и безэкипажный флот.Вообще сетецентрическая война направлена на плотное взаимодействие всех родов войск. Целеуказания будут поступать не только нашим ракетчикам и артиллеристам, но и проверенным по боям в Курской области северокорейским союзникам. Они просто идеально отработали в Плехово вместе с нашими морпехами.Я общался с командованием бригад морской пехоты на передовой. Отзывы о бойцах из КНДР самые положительные. Они не сдаются в плен. Очень быстро усваивают специфику современной войны дронов. Они сразу же научились рассредотачиваться, перестав ходить большими группами. Еще они наладили взаимодействие с расчетами самоходных гаубиц, а их у КНДР много и все они современные. Хороши по дальности и великолепные по точности.В конце концов, Северная Корея самостоятельно производит боеприпасы. Она обеспечивает себя 155-мм снарядами гораздо лучше, чем западные страны. И по количеству, и по качеству.- По поводу наших БЭКов уточню. СМИ стали писать о конкретных системах: "Визир", "Катран" и "Мурена". Какой из этих образцов мы сможем массово производить и применять?- Тот, который вы не назвали – "Оркан". Он дешевле в производстве при оптимальном огневом воздействии. В любой войне главное, чтобы средство поражение было дешевле поражаемой мишени. Ребята на фронте ждут больших серий быстроходных катеров. И для передвижения, и для контроля над дельтой Днепра. И ждут серийного производства БЭКов.- Планируют ли у нас создать БЭКи для работы в менее крупных реках вроде Северского Донца?- Конечно. Дроны необходимы и на реках. Главком ВМФ лично говорил о необходимости контроля над Днепром. Испытания БЭКов на реках уже проводились. Они себя хорошо показали. Именно поэтому мы утопили "Симферополь" в устье Дуная.Эти БЭКи очень небольшие. Им для причала ничего не нужно. Его буквально с рук можно запускать. (Привез на мотоцикле и прямо с берега запустил). Еще их можно прятать в эллингах и в бетонных капонирах. Они не требуют большого внимания. Отдельная гавань для них не нужна.Повторюсь, вопрос морских и речных дронов мы будем рассматривать в приоритетном режиме.- Насчет Днепра. Коллеги изложили гипотетический план по освобождению Херсона. "Берем город в дроновую блокаду, уничтожаем огневые точки врага, высаживаемся в микрорайоне Остров, зачищаем городскую застройку". Насколько он реалистичен?- Херсон – это конституционная территория России. Мне кажется, мы освободим его до того момента, как переговорный процесс приведет к логическому концу.Вообще все сейчас ждут разного. Мы ждем освобождения Херсона. Британцы ждут свободного использования Одессы и Очакова. Французы ждут установления контроля над Белгород-Днестровским районом (неслучайно они в Румынии высадились). Немцы ждут полного военного освоения Прибалтики (в Литве они уже разместили механизированную бригаду). Поляки ждут пять новых воеводств на Украине. А Трамп ждет Нобелевской премии мира.Так вот для Запада все эти ожидания иллюзорны, а для нас – нет.Крах киевского режима приближается с каждым днем. Разно или поздно произойдет эффект домино. Надеюсь, нам не придется проводить сложную операцию по освобождению Херсона и других крупных городов. Желательно взять их целыми, чтобы не восстанавливать.Также по теме - в интервью Анатолия Кошкина: Япония ждет, что война на Украине ослабит обороноспособность России на Дальнем Востоке
15:09 03.09.2025 (обновлено: 15:44 03.09.2025)
 
Владимир Ераносян интервью
Кирилл Курбатов
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян.
Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, НАТО намерен использовать флот Японии для сражений по всему миру. В частности, он отметил, что японские эсминцы-вертолетоносцы, которые якобы должны заниматься противолодочной обороной, на самом деле способны принимать новейшие американские истребители F-35. Также, по его словам, Япония планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, который к 2030 году планируется нарастить до 22 субмарин.
- Владимир Максимович, чем еще Япония прямо сейчас может угрожать нашему Тихоокеанскому флоту?
- То, что японские вертолетоносцы типа "Идзумо" и "Кага" могут быть использованы в целях десантирования – обсуждается давно. Во-первых, на них можно размещать не только F-35, но и конвертопланы. Во-вторых, Япония наращивает количественный состав своих морских пехотинцев.
13 апреля 2021, 15:13
Владимир Ераносян: кто он
Одним словом, милитаризация Японии идет семимильными шагами именно в сторону наращивания вооружений, необходимых для высадки десанта. Привязка морской пехоты к таким вертолетоносцам подтверждает, что японцы хотят напасть на какие-то острова.
Это может быть архипелаг Сенкаку, где у Японии территориальные споры с Китаем.
Это может быть ряд островов Курильской гряды.
Неизвестно, что в голове у Токио. Но если они двигаются в этом направлении, надо быть готовым ко всему.
Давайте еще не забывать, что в районе Окинавы находится американский контингент более чем в 50-тысяч военнослужащих и авианосная группировка. США используют японские порты в качестве гавани для размещения военных кораблей, включая эсминцы типа "Арли Бёрк". Они на своем борту несут "Томагавки", а эта ракета способна нести ядерную боеголовку. И бьет она минимум на 2000 километров.
Повторюсь, Япония давно милитаризируется. Она входит в военный блок "Четырёхсторонний диалог по безопасности" (Австралия, США, Индия, Япония), в котором играет одну из ключевых ролей.
США при Байдене хотели использовать японцев вместе с южнокорейцами для эскалации в Желтом море и вообще в Юго-Восточной Азии. Для этого США создали специальное тихоокеанское командование, которое разрабатывало планы координации с японскими вооруженными силами.
Да, согласно японской конституции, они пока не могут использоваться в наступательных целях. Но, учитывая подразделения морской пехоты и вертолетоносцев, а также намерение Японии закупать ракетное вооружение, Токио готовится к войне.
- Чем на эти планы отвечают Россия, Китай и КНДР?
- У Китая есть "Дунфэны" (гиперзвуковые баллистические ракеты – ред.) и большой подводный флот. Дизельэлектрические и атомоходы. Китайцы в свое время закупали наши подводные лодки типа "Варшавянка". Точные данные Пекин не объявляет. Но то, что у них одних только дизельных субмарин больше 90 – это 100%. А "Дунфэны", как и новейшие северокорейские системы, спокойно достают до территории Японии.
Американскому флоту на Окинаве они тоже угрожают. Если дойдет до горячей фазы, КНДР уничтожат их рейды и гавани.
Что касается нашего Тихоокеанского флота, то сейчас это наиболее боеготовый флот. Это связано в том числе с СВО.
Во-первых, морпехи из 155-й бригады проявили невиданный героизм на всех оперативных направлениях. Они получили серьезный боевой опыт сетецентрической войны, когда целеуказания выдают дроны.
Во-вторых, Путин директивно принял решение нарастить численность морской пехоты в пять раз. На базе бригад будут созданы дивизии.
Одним словом, мы обезопасили Дальний Восток. Если японцы попытаются высадиться на наши острова, мы высадимся на их большой остров.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как и мы, и противник при планировании операций на Дальнем Востоке учитываем опыт современной войны: проблемы Черноморского флота начала СВО и удары хуситов по американским кораблям?
- При новом главкоме ВМФ адмирале Александре Моисееве мы уделяем особое внимание не только развитию вертолетоносцев и корветов. Мы стараемся обезопасить флот с помощью ПВО. Снабжаем его модулями для отражения атак и с моря, и с неба (беспилотников и безэкипажных катеров). При этом наращиваем серийное производство наших БЭКов, один из которых утопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная.
То есть кронштадтские разработки БЭКов, у которых было конкурентное преимущество перед вражескими "Магурами" и "Си Бэйби" в скорости и функциональности, дают свои плоды. Грубо говоря, на нашем БЭКе можно разместить и пулемет, и ПВО. Мы испытали его в боевых условиях, в том числе на Днепре. На Дальнем Востоке тоже много крупных рек. И с их помощью мы тоже сможем там себя обезопасить.
А, учитывая расстояние от Владивостока до Японии, мы в случае эскалации можем использовать не только ракетное вооружение, но и безэкипажный флот.
Вообще сетецентрическая война направлена на плотное взаимодействие всех родов войск. Целеуказания будут поступать не только нашим ракетчикам и артиллеристам, но и проверенным по боям в Курской области северокорейским союзникам. Они просто идеально отработали в Плехово вместе с нашими морпехами.
Я общался с командованием бригад морской пехоты на передовой. Отзывы о бойцах из КНДР самые положительные. Они не сдаются в плен. Очень быстро усваивают специфику современной войны дронов. Они сразу же научились рассредотачиваться, перестав ходить большими группами. Еще они наладили взаимодействие с расчетами самоходных гаубиц, а их у КНДР много и все они современные. Хороши по дальности и великолепные по точности.
В конце концов, Северная Корея самостоятельно производит боеприпасы. Она обеспечивает себя 155-мм снарядами гораздо лучше, чем западные страны. И по количеству, и по качеству.
- По поводу наших БЭКов уточню. СМИ стали писать о конкретных системах: "Визир", "Катран" и "Мурена". Какой из этих образцов мы сможем массово производить и применять?
- Тот, который вы не назвали – "Оркан". Он дешевле в производстве при оптимальном огневом воздействии. В любой войне главное, чтобы средство поражение было дешевле поражаемой мишени. Ребята на фронте ждут больших серий быстроходных катеров. И для передвижения, и для контроля над дельтой Днепра. И ждут серийного производства БЭКов.
- Планируют ли у нас создать БЭКи для работы в менее крупных реках вроде Северского Донца?
- Конечно. Дроны необходимы и на реках. Главком ВМФ лично говорил о необходимости контроля над Днепром. Испытания БЭКов на реках уже проводились. Они себя хорошо показали. Именно поэтому мы утопили "Симферополь" в устье Дуная.
Эти БЭКи очень небольшие. Им для причала ничего не нужно. Его буквально с рук можно запускать. (Привез на мотоцикле и прямо с берега запустил). Еще их можно прятать в эллингах и в бетонных капонирах. Они не требуют большого внимания. Отдельная гавань для них не нужна.
Повторюсь, вопрос морских и речных дронов мы будем рассматривать в приоритетном режиме.
- Насчет Днепра. Коллеги изложили гипотетический план по освобождению Херсона. "Берем город в дроновую блокаду, уничтожаем огневые точки врага, высаживаемся в микрорайоне Остров, зачищаем городскую застройку". Насколько он реалистичен?
- Херсон – это конституционная территория России. Мне кажется, мы освободим его до того момента, как переговорный процесс приведет к логическому концу.
Вообще все сейчас ждут разного. Мы ждем освобождения Херсона. Британцы ждут свободного использования Одессы и Очакова. Французы ждут установления контроля над Белгород-Днестровским районом (неслучайно они в Румынии высадились). Немцы ждут полного военного освоения Прибалтики (в Литве они уже разместили механизированную бригаду). Поляки ждут пять новых воеводств на Украине. А Трамп ждет Нобелевской премии мира.
Так вот для Запада все эти ожидания иллюзорны, а для нас – нет.
Вчера, 06:26
Николай Сорокин: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ
Крах киевского режима приближается с каждым днем. Разно или поздно произойдет эффект домино. Надеюсь, нам не придется проводить сложную операцию по освобождению Херсона и других крупных городов. Желательно взять их целыми, чтобы не восстанавливать.
Также по теме - в интервью Анатолия Кошкина: Япония ждет, что война на Украине ослабит обороноспособность России на Дальнем Востоке
