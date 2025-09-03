https://ukraina.ru/20250903/1068105189.html

Владимир Ераносян: Если США и Япония полезут на Дальний Восток, то получат "Орканами" и "Дунфэнами"

Владимир Ераносян: Если США и Япония полезут на Дальний Восток, то получат "Орканами" и "Дунфэнами" - 03.09.2025 Украина.ру

Владимир Ераносян: Если США и Япония полезут на Дальний Восток, то получат "Орканами" и "Дунфэнами"

Крах киевского режима приближается с каждым днем. Разно или поздно произойдет эффект домино. Надеюсь, нам не придется проводить сложную операцию по освобождению Херсона и других крупных городов. Желательно взять их целыми, чтобы не восстанавливать

2025-09-03T15:09

2025-09-03T15:09

2025-09-03T15:44

интервью

япония

сша

дальний восток

владимир ераносян

николай патрушев

джо байден

вмф

нато

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103111/97/1031119787_190:20:823:376_1920x0_80_0_0_1740adfe042c53d24366b759e158c2d7.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян.Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, НАТО намерен использовать флот Японии для сражений по всему миру. В частности, он отметил, что японские эсминцы-вертолетоносцы, которые якобы должны заниматься противолодочной обороной, на самом деле способны принимать новейшие американские истребители F-35. Также, по его словам, Япония планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, который к 2030 году планируется нарастить до 22 субмарин.- Владимир Максимович, чем еще Япония прямо сейчас может угрожать нашему Тихоокеанскому флоту?- То, что японские вертолетоносцы типа "Идзумо" и "Кага" могут быть использованы в целях десантирования – обсуждается давно. Во-первых, на них можно размещать не только F-35, но и конвертопланы. Во-вторых, Япония наращивает количественный состав своих морских пехотинцев.Одним словом, милитаризация Японии идет семимильными шагами именно в сторону наращивания вооружений, необходимых для высадки десанта. Привязка морской пехоты к таким вертолетоносцам подтверждает, что японцы хотят напасть на какие-то острова.Это может быть архипелаг Сенкаку, где у Японии территориальные споры с Китаем.Это может быть ряд островов Курильской гряды.Неизвестно, что в голове у Токио. Но если они двигаются в этом направлении, надо быть готовым ко всему.Давайте еще не забывать, что в районе Окинавы находится американский контингент более чем в 50-тысяч военнослужащих и авианосная группировка. США используют японские порты в качестве гавани для размещения военных кораблей, включая эсминцы типа "Арли Бёрк". Они на своем борту несут "Томагавки", а эта ракета способна нести ядерную боеголовку. И бьет она минимум на 2000 километров.Повторюсь, Япония давно милитаризируется. Она входит в военный блок "Четырёхсторонний диалог по безопасности" (Австралия, США, Индия, Япония), в котором играет одну из ключевых ролей.США при Байдене хотели использовать японцев вместе с южнокорейцами для эскалации в Желтом море и вообще в Юго-Восточной Азии. Для этого США создали специальное тихоокеанское командование, которое разрабатывало планы координации с японскими вооруженными силами.Да, согласно японской конституции, они пока не могут использоваться в наступательных целях. Но, учитывая подразделения морской пехоты и вертолетоносцев, а также намерение Японии закупать ракетное вооружение, Токио готовится к войне.- Чем на эти планы отвечают Россия, Китай и КНДР?- У Китая есть "Дунфэны" (гиперзвуковые баллистические ракеты – ред.) и большой подводный флот. Дизельэлектрические и атомоходы. Китайцы в свое время закупали наши подводные лодки типа "Варшавянка". Точные данные Пекин не объявляет. Но то, что у них одних только дизельных субмарин больше 90 – это 100%. А "Дунфэны", как и новейшие северокорейские системы, спокойно достают до территории Японии.Американскому флоту на Окинаве они тоже угрожают. Если дойдет до горячей фазы, КНДР уничтожат их рейды и гавани.Что касается нашего Тихоокеанского флота, то сейчас это наиболее боеготовый флот. Это связано в том числе с СВО.Во-первых, морпехи из 155-й бригады проявили невиданный героизм на всех оперативных направлениях. Они получили серьезный боевой опыт сетецентрической войны, когда целеуказания выдают дроны.Во-вторых, Путин директивно принял решение нарастить численность морской пехоты в пять раз. На базе бригад будут созданы дивизии.Одним словом, мы обезопасили Дальний Восток. Если японцы попытаются высадиться на наши острова, мы высадимся на их большой остров.- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как и мы, и противник при планировании операций на Дальнем Востоке учитываем опыт современной войны: проблемы Черноморского флота начала СВО и удары хуситов по американским кораблям?- При новом главкоме ВМФ адмирале Александре Моисееве мы уделяем особое внимание не только развитию вертолетоносцев и корветов. Мы стараемся обезопасить флот с помощью ПВО. Снабжаем его модулями для отражения атак и с моря, и с неба (беспилотников и безэкипажных катеров). При этом наращиваем серийное производство наших БЭКов, один из которых утопил украинский разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная.То есть кронштадтские разработки БЭКов, у которых было конкурентное преимущество перед вражескими "Магурами" и "Си Бэйби" в скорости и функциональности, дают свои плоды. Грубо говоря, на нашем БЭКе можно разместить и пулемет, и ПВО. Мы испытали его в боевых условиях, в том числе на Днепре. На Дальнем Востоке тоже много крупных рек. И с их помощью мы тоже сможем там себя обезопасить.А, учитывая расстояние от Владивостока до Японии, мы в случае эскалации можем использовать не только ракетное вооружение, но и безэкипажный флот.Вообще сетецентрическая война направлена на плотное взаимодействие всех родов войск. Целеуказания будут поступать не только нашим ракетчикам и артиллеристам, но и проверенным по боям в Курской области северокорейским союзникам. Они просто идеально отработали в Плехово вместе с нашими морпехами.Я общался с командованием бригад морской пехоты на передовой. Отзывы о бойцах из КНДР самые положительные. Они не сдаются в плен. Очень быстро усваивают специфику современной войны дронов. Они сразу же научились рассредотачиваться, перестав ходить большими группами. Еще они наладили взаимодействие с расчетами самоходных гаубиц, а их у КНДР много и все они современные. Хороши по дальности и великолепные по точности.В конце концов, Северная Корея самостоятельно производит боеприпасы. Она обеспечивает себя 155-мм снарядами гораздо лучше, чем западные страны. И по количеству, и по качеству.- По поводу наших БЭКов уточню. СМИ стали писать о конкретных системах: "Визир", "Катран" и "Мурена". Какой из этих образцов мы сможем массово производить и применять?- Тот, который вы не назвали – "Оркан". Он дешевле в производстве при оптимальном огневом воздействии. В любой войне главное, чтобы средство поражение было дешевле поражаемой мишени. Ребята на фронте ждут больших серий быстроходных катеров. И для передвижения, и для контроля над дельтой Днепра. И ждут серийного производства БЭКов.- Планируют ли у нас создать БЭКи для работы в менее крупных реках вроде Северского Донца?- Конечно. Дроны необходимы и на реках. Главком ВМФ лично говорил о необходимости контроля над Днепром. Испытания БЭКов на реках уже проводились. Они себя хорошо показали. Именно поэтому мы утопили "Симферополь" в устье Дуная.Эти БЭКи очень небольшие. Им для причала ничего не нужно. Его буквально с рук можно запускать. (Привез на мотоцикле и прямо с берега запустил). Еще их можно прятать в эллингах и в бетонных капонирах. Они не требуют большого внимания. Отдельная гавань для них не нужна.Повторюсь, вопрос морских и речных дронов мы будем рассматривать в приоритетном режиме.- Насчет Днепра. Коллеги изложили гипотетический план по освобождению Херсона. "Берем город в дроновую блокаду, уничтожаем огневые точки врага, высаживаемся в микрорайоне Остров, зачищаем городскую застройку". Насколько он реалистичен?- Херсон – это конституционная территория России. Мне кажется, мы освободим его до того момента, как переговорный процесс приведет к логическому концу.Вообще все сейчас ждут разного. Мы ждем освобождения Херсона. Британцы ждут свободного использования Одессы и Очакова. Французы ждут установления контроля над Белгород-Днестровским районом (неслучайно они в Румынии высадились). Немцы ждут полного военного освоения Прибалтики (в Литве они уже разместили механизированную бригаду). Поляки ждут пять новых воеводств на Украине. А Трамп ждет Нобелевской премии мира.Так вот для Запада все эти ожидания иллюзорны, а для нас – нет.Крах киевского режима приближается с каждым днем. Разно или поздно произойдет эффект домино. Надеюсь, нам не придется проводить сложную операцию по освобождению Херсона и других крупных городов. Желательно взять их целыми, чтобы не восстанавливать.Также по теме - в интервью Анатолия Кошкина: Япония ждет, что война на Украине ослабит обороноспособность России на Дальнем Востоке

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

https://ukraina.ru/20250902/1068010845.html

япония

сша

дальний восток

кндр

херсон

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, япония, сша, дальний восток, владимир ераносян, николай патрушев, джо байден, вмф, нато, тихоокеанский флот вмф россии, кндр, сво, херсон, дроны, днепр, корабль, пво, ракеты, катер