"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины
Демографическая катастрофа на Украине приобретает необратимый характер, и даже прекращение конфликта не сможет остановить процесс вымирания нации. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Эксперты ООН считают, что украинцы к концу нынешнего столетия неизбежно вымрут как нация", — заявляет эксперт. Главными причинами называются критическая убыль мужского населения, старение общества и рекордно низкая рождаемость."Слишком мало осталось мужчин, слишком много стариков, слишком мало рождается детей", — констатирует Ищенко. Особую тревогу вызывает массовое желание граждан покинуть страну: "Слишком много граждан Украины мечтают навсегда покинуть страну".Эксперт подчеркивает, что нынешняя политика властей лишь ускоряет демографический коллапс: "Ещё четыре таких же года и прогноз ООН придётся пересмотреть в сторону резкого ускорения вымирания"."Через 75 лет Украина должна вымереть без всякой войны", — резюмировал Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
