"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины - 01.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250901/k-kontsu-veka-ukraintsev-ne-ostanetsya-ischenko-rasskazal-o-neobratimom-vymiranii-ukrainy-1067876546.html
"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины
"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины - 01.09.2025 Украина.ру
"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины
Демографическая катастрофа на Украине приобретает необратимый характер, и даже прекращение конфликта не сможет остановить процесс вымирания нации. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-09-01T06:20
2025-09-01T06:20
новости
украина
ростислав ищенко
оон
украина.ру
демография
население
война
конфликт
рождаемость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/43/1034014399_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_fe2e56ff94eb490cb8bdd081a7557f81.jpg
"Эксперты ООН считают, что украинцы к концу нынешнего столетия неизбежно вымрут как нация", — заявляет эксперт. Главными причинами называются критическая убыль мужского населения, старение общества и рекордно низкая рождаемость."Слишком мало осталось мужчин, слишком много стариков, слишком мало рождается детей", — констатирует Ищенко. Особую тревогу вызывает массовое желание граждан покинуть страну: "Слишком много граждан Украины мечтают навсегда покинуть страну".Эксперт подчеркивает, что нынешняя политика властей лишь ускоряет демографический коллапс: "Ещё четыре таких же года и прогноз ООН придётся пересмотреть в сторону резкого ускорения вымирания"."Через 75 лет Украина должна вымереть без всякой войны", — резюмировал Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
https://ukraina.ru/20250829/khitryy-plan-zelenskogo-1067874622.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/43/1034014399_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_39ed1374ab8efe32eaeffc1366e5bbb6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ростислав ищенко, оон, украина.ру, демография, население, война, конфликт, рождаемость, дети, эксперты, аналитика, украина аналитика
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, ООН, Украина.ру, демография, население, война, конфликт, рождаемость, дети, эксперты, Аналитика, Украина аналитика

"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины

06:20 01.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРаздача еды малоимущим на Украине, голод
Раздача еды малоимущим на Украине, голод - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Демографическая катастрофа на Украине приобретает необратимый характер, и даже прекращение конфликта не сможет остановить процесс вымирания нации. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Эксперты ООН считают, что украинцы к концу нынешнего столетия неизбежно вымрут как нация", — заявляет эксперт. Главными причинами называются критическая убыль мужского населения, старение общества и рекордно низкая рождаемость.
"Слишком мало осталось мужчин, слишком много стариков, слишком мало рождается детей", — констатирует Ищенко. Особую тревогу вызывает массовое желание граждан покинуть страну: "Слишком много граждан Украины мечтают навсегда покинуть страну".
Эксперт подчеркивает, что нынешняя политика властей лишь ускоряет демографический коллапс: "Ещё четыре таких же года и прогноз ООН придётся пересмотреть в сторону резкого ускорения вымирания".
"Через 75 лет Украина должна вымереть без всякой войны", — резюмировал Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "К концу года в стране останется меньше 20 млн человек". Украинские эксперты о ближайшем будущем.
Диктатор всея Украины Зеленский заявил, что советники по вопросам нацбезопасности уже обсуждают, какие гарантии будут предложены Киеву в будущем мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
29 августа, 22:28
"Хитрый план" ЗеленскогоЕсли бы мы с вами не знали с кем имеем дело, если бы пытались оценивать действия Зеленского с точки зрения обычной логики, то пришли бы к выводу, что он поставил своей целью интегрировать в Россию украинские территории, от которых Россия по какой-то причине отказалась.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРостислав ИщенкоООНУкраина.рудемографиянаселениевойнаконфликтрождаемостьдетиэкспертыАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:43Путин высказался об украинском кризисе на заседании совета глав стран-членов ШОС
07:30ПВО за ночь уничтожила 50 украинских дронов над Россией
07:16Машина протаранила ворота генконсульства России в Сиднее - видео
07:00"Ночь, улица, фонарь, верёвка...": эксперт предсказал, что ждёт Зеленского после окончания конфликта
07:00"Если Зеленского повесят на Банковой, никто не почешется": Ищенко о рисках распада Украины после войны
06:40Ростислав Ищенко: Зеленский нужен Западу до тех пор, пока он обеспечивает войну Украины с Россией
06:20"К концу века украинцев не останется": Ищенко рассказал о необратимом вымирании Украины
06:19Ростислав Ищенко: У Европы есть полгода, чтобы развязать войну с Россией и заставить США остаться
06:18Союз дракона, слона и медведя. Саммит ШОС собрал противников американской гегемонии
06:18Украина за неделю. Кто и зачем убил Парубия
06:18"Будет болтаться на фонарном столбе или задушится шарфиком". О судьбе Зеленского в свете участи Парубия
06:12Китайский связной
06:00Фронт еще держится, но украинцы уже заканчиваются: Царёв назвал главную проблему Зеленского
05:00"Наши контролируют высоты": журналист рассказал про высокую эффективность российских дроноводов
05:00"Измотанный солдат – это не солдат": спецкор Стешин о ротации и кадровом составе на СВО
04:34ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:15В Сопоте (Болгария) прошла акция протеста из-за визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
04:15В начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария — Урсула фон дер Ляйен
03:56Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска
03:46Опасность БПЛА объявлена в Липецкой и Оренбургской областях. Сводка угроз на 3:40
Лента новостейМолния