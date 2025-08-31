"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации
Несмотря на тактические успехи российских войск, скорое освобождение крупной Славянско-Краматорской агломерации маловероятно, а обрушения всего фронта ВСУ не предвидится. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Комментируя перспективы развития наступления, эксперт призвал к осторожным оценкам. "О перспективах скорого освобождения Славянско-Краматорской агломерации пока говорить не приходится", — заявил Онуфриенко.
Эксперт уточнил, что нынешние операции носят локальный характер: "Это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция, в результате которой можно окружить группировку противника в каком-то из городов".
Обозреватель напомнил об ожесточенном характере сопротивления противника, приведя в пример Часов Яр. "За все города противник дерется ожесточенно. Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев", — отметил он.
По мнению Онуфриенко, кардинально изменить ситуацию на этом направлении может лишь решение политического уровня. "Добровольный выход ВСУ из Славянска/Краматорска может обеспечить только политическое решение. Пока же никакого краха украинской армии и обрушения фронта нет", — резюмировал собеседник Украина.ру.
