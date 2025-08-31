https://ukraina.ru/20250831/vsu-derutsya-ozhestochenno-ekspert-pro-perspektivy-osvobozhdeniya-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-1067859665.html

"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации

"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации - 31.08.2025 Украина.ру

"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации

Несмотря на тактические успехи российских войск, скорое освобождение крупной Славянско-Краматорской агломерации маловероятно, а обрушения всего фронта ВСУ не предвидится. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-08-31T05:00

2025-08-31T05:00

2025-08-31T05:00

новости

краматорск

славянско-краматорская агломерация

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

часов яр

славянск

днр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059055311_0:4:1600:904_1920x0_80_0_0_5969f769e83ec878ffb8555abf9a77c0.jpg

Комментируя перспективы развития наступления, эксперт призвал к осторожным оценкам. "О перспективах скорого освобождения Славянско-Краматорской агломерации пока говорить не приходится", — заявил Онуфриенко. Эксперт уточнил, что нынешние операции носят локальный характер: "Это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция, в результате которой можно окружить группировку противника в каком-то из городов".Обозреватель напомнил об ожесточенном характере сопротивления противника, приведя в пример Часов Яр. "За все города противник дерется ожесточенно. Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев", — отметил он.По мнению Онуфриенко, кардинально изменить ситуацию на этом направлении может лишь решение политического уровня. "Добровольный выход ВСУ из Славянска/Краматорска может обеспечить только политическое решение. Пока же никакого краха украинской армии и обрушения фронта нет", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".

https://ukraina.ru/20250829/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-renessans-pekhotnogo-boya-i-ischeznovenie-tumana-voyny-1067793456.html

краматорск

славянско-краматорская агломерация

часов яр

славянск

днр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, краматорск, славянско-краматорская агломерация, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, часов яр, славянск, днр, донбасс, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, спецоперация