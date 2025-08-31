https://ukraina.ru/20250831/rossiya-i-kitay-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-sferakh-stroitelstva-elektrostantsiy---ekspert-1067949142.html

Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт

Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт

Россия и Китай будут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций. Об этом заявил заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин

"Китай и Россия обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - сказал эксперт.Он добавил, что программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают "развернутую электрификацию и создание новых электростанций". По его словам, в перспективе вероятно создание партнерских отношений, тем более, что у Китая уже есть опыт строительства ГЭС рекордной мощности.По мнению Бредихина, Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и по производству солнечных панелей с долей около 80%. КНР также обладает мощнейшими ветропарками."Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает аналитик."Росатом" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (к примеру, в Казахстане), а также тесно взаимодействуют в исследованиях в отдельных областях.В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае был принят ряд важнейших для членов организации решений и сделан ряд заявлений. Подробнее в материале "Па-де-де дракона и слона": первые прорывы в Китае. Итоги 31 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.

