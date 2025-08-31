Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/rossiya-i-kitay-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-sferakh-stroitelstva-elektrostantsiy---ekspert-1067949142.html
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт - 31.08.2025 Украина.ру
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт
Россия и Китай будут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций. Об этом заявил заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин
2025-08-31T17:38
2025-08-31T17:38
новости
китай
россия
дальний восток
украина.ру
росатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065353174_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_99e0dd67c1bac1bd10b0a3d02039273a.jpg
"Китай и Россия обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - сказал эксперт.Он добавил, что программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают "развернутую электрификацию и создание новых электростанций". По его словам, в перспективе вероятно создание партнерских отношений, тем более, что у Китая уже есть опыт строительства ГЭС рекордной мощности.По мнению Бредихина, Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и по производству солнечных панелей с долей около 80%. КНР также обладает мощнейшими ветропарками."Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает аналитик."Росатом" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (к примеру, в Казахстане), а также тесно взаимодействуют в исследованиях в отдельных областях.В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае был принят ряд важнейших для членов организации решений и сделан ряд заявлений. Подробнее в материале "Па-де-де дракона и слона": первые прорывы в Китае. Итоги 31 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250831/1067947130.html
китай
россия
дальний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065353174_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_50eb60453a3f3d0a3d884e16af77fb1d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия, дальний восток, украина.ру, росатом
Новости, Китай, Россия, Дальний Восток, Украина.ру, Росатом

Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт

17:38 31.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия и Китай будут дальше развивать сотрудничество в сферах строительства гидро-, солнечных, ветряных и атомных электростанций. Об этом заявил заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин
"Китай и Россия обладают богатым опытом взаимодействия по вопросам электроэнергетики по разным направлениям. "Русгидро" предпринимала попытки создания ГЭС на Дальнем Востоке совместно с китайскими партнерами China Three Gorges Corporation и Power China", - сказал эксперт.
Коллаж: Си Цзиньпин и Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
17:10
Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения с СШАВладимир Путин и Си Цзиньпин подробно пообщались, обсудили последние российско-американские контакты, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом 31 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Он добавил, что программы развития дальневосточных регионов в том числе предполагают "развернутую электрификацию и создание новых электростанций". По его словам, в перспективе вероятно создание партнерских отношений, тем более, что у Китая уже есть опыт строительства ГЭС рекордной мощности.
По мнению Бредихина, Китай является одним из лидеров по созданию солнечных электростанций и по производству солнечных панелей с долей около 80%. КНР также обладает мощнейшими ветропарками.
"Опыт последних лет показывает, что китайские компании заинтересованы в партнерстве с другими странами по организации инфраструктуры и участвуют в их создании не только технологически, но и финансово. Скорее всего, в более долгосрочной перспективе эта интеграция продолжится", - считает аналитик.
"Росатом" и китайские компании совместно участвуют в проектах в третьих странах (к примеру, в Казахстане), а также тесно взаимодействуют в исследованиях в отдельных областях.
В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае был принят ряд важнейших для членов организации решений и сделан ряд заявлений. Подробнее в материале "Па-де-де дракона и слона": первые прорывы в Китае. Итоги 31 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайРоссияДальний ВостокУкраина.руРосатом
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более $520 млрд
18:02В Днепропетровске пожар после прилета "Герани", а в Харькове - воздушная тревога
17:51В Рыбном порту Ильичевска ВС РФ поразили азербайджанское судно, перевозившее военные грузы для Украины
17:39Украинские СМИ публикуют несколько версий убийства Парубия - вот основные
17:38Россия и Китай будут развивать сотрудничество в сферах строительства электростанций - эксперт
17:31"Украинские неонацисты порой доходят до абсурда в своём подражании гитлеровскому рейху" - WarGonzo
17:12ВС РФ начали применять FPV-дроны в глубине Днепропетровской области. Боевики ВСУ бьют тревогу
17:10Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения с США
17:04"Извращённый взгляд" Европы: Суслов о военном таране против России, лидерстве в ЕС и приоритетах США
16:57Нидерландская партия "Форум за демократию" пообещала нормализовать отношения с Россией
16:48Многие жители крупных городов Украины приветствовали убийство во Львове неонациста Парубия
16:40"Па-де-де дракона и слона": первые прорывы в Китае. Итоги 31 августа
16:32В украинских соцсетях распространяется откровенно нацистский ролик про "сватовство" в ВСУ с "рабом"
16:32Ситуация в Купянске для ВСУ становится критической
16:28Еврокомиссия подготовит дорожную карту для инвестирования допсредств в оборону ЕС
16:27В селе Великие Копани беспилотник ВСУ атаковал автомобиль
16:11Донецк, Москва, лошади и дроны: путь к чемпионству всадницы из ДНР
16:02Участники саммита ШОС сделали общее фото. Залужный - лидер украинского рейтинга. Главное на 16:00
16:00Венгрия не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС - Сийярто
16:00"Я дам вам пропагандистский повод для развязывания войны": Глайвицкий инцидент
Лента новостейМолния